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عرب بوينت بودكاست
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08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
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ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
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ليبيا.. طرابلس تستنجد بالهلال الأحمر وسط هدنة هشة وممرات إنسانية مؤقتة
ليبيا.. طرابلس تستنجد بالهلال الأحمر وسط هدنة هشة وممرات إنسانية مؤقتة
سبوتنيك عربي
في ظل استمرار التوتر الأمني والاشتباكات المتقطعة في العاصمة الليبية طرابلس، أعلن المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي بهاء الكواش، أن الجمعية ناشدت... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T09:33+0000
2025-05-14T09:33+0000
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وأكد الكواش، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "فرق الهلال الأحمر تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على فتح ممرات إنسانية آمنة لتقديم المساعدات وإجلاء العائلات العالقة في مناطق النزاع".وكشف أن "أطراف النزاع أعلنت عن هدنة مؤقتة ومحدودة، ما أتاح المجال لتحرك فرق الإغاثة إلى بعض مناطق الاشتباك الأكثر تضررًا، خاصة في أحياء فشلوم والمنصورة وشارع عمر المختار وسط العاصمة".وأشار المسؤول الليبي إلى أن "هذه التحركات جاءت كاستجابة عاجلة للنداءات الإنسانية، التي تلقتها الجمعية من داخل مناطق النزاع"، مؤكدًا أن "الهلال الأحمر مستمر في جهوده رغم التحديات الأمنية الصعبة"، داعيًا الجهات كافة إلى دعم المبادرات الإنسانية ومنع تفاقم الأوضاع الميدانية.وأكد شهود عيان سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيفا في حيي "عين زارة" و"صلاح الدين"، وسط حركة نزوح جزئي للأهالي نحو مناطق أكثر أمانًا، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين، بحسب مراسل "سبوتنيك".وكانت وسائل إعلام ليبية، قد ذكرت في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، أن رئيس جهاز الأمن (دعم الاستقرار) التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، قد قُتل في طرابلس، ما أدى إلى اندلاع إطلاق نار واشتباكات مسلحة في عدد من أحياء جنوبي المدينة.وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تُعقد حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250514/سبوتنيك-تدخل-مقرا-أمنيا-لـدعم-الاستقرار-في-طرابلس-بعد-أيام-من-العملية-العسكرية-الكبرى-فيديو-1100511432.html
https://sarabic.ae/20250514/طرابلس-تشتعل-بالاشتباكات-ومناشدات-لفتح-ممرات-آمنة-وسط-حالة-من-الفوضى-والقلق-1100514412.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ليبيا.. طرابلس تستنجد بالهلال الأحمر وسط هدنة هشة وممرات إنسانية مؤقتة

09:33 GMT 14.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالهلال الأحمر الليبي
الهلال الأحمر الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
في ظل استمرار التوتر الأمني والاشتباكات المتقطعة في العاصمة الليبية طرابلس، أعلن المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي بهاء الكواش، أن الجمعية ناشدت المواطنين ضرورة البقاء داخل منازلهم حفاظًا على سلامتهم.
وأكد الكواش، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "فرق الهلال الأحمر تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على فتح ممرات إنسانية آمنة لتقديم المساعدات وإجلاء العائلات العالقة في مناطق النزاع".
وكشف أن "أطراف النزاع أعلنت عن هدنة مؤقتة ومحدودة، ما أتاح المجال لتحرك فرق الإغاثة إلى بعض مناطق الاشتباك الأكثر تضررًا، خاصة في أحياء فشلوم والمنصورة وشارع عمر المختار وسط العاصمة".
أحد المقرات التابعة لجهاز الدعم والاستقرار في منطقة بوسليم بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
"سبوتنيك" تدخل مقرا أمنيا لـ"دعم الاستقرار" في طرابلس بعد أيام من العملية العسكرية الكبرى.. فيديو
07:13 GMT
وأشار المسؤول الليبي إلى أن "هذه التحركات جاءت كاستجابة عاجلة للنداءات الإنسانية، التي تلقتها الجمعية من داخل مناطق النزاع"، مؤكدًا أن "الهلال الأحمر مستمر في جهوده رغم التحديات الأمنية الصعبة"، داعيًا الجهات كافة إلى دعم المبادرات الإنسانية ومنع تفاقم الأوضاع الميدانية.
وعادت الاشتباكات المسلحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس، بعد تجدد التوترات بين الفصائل المسلحة في العاصمة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان المدنيين، خاصة وسط المدينة والمناطق الجنوبية والشرقية منها.
وأكد شهود عيان سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيفا في حيي "عين زارة" و"صلاح الدين"، وسط حركة نزوح جزئي للأهالي نحو مناطق أكثر أمانًا، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وكانت وسائل إعلام ليبية، قد ذكرت في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، أن رئيس جهاز الأمن (دعم الاستقرار) التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، قد قُتل في طرابلس، ما أدى إلى اندلاع إطلاق نار واشتباكات مسلحة في عدد من أحياء جنوبي المدينة.
توتر في طرابلس في ليبيا بعد اشتباكات مسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
طرابلس تشتعل بالاشتباكات... ومناشدات لفتح ممرات آمنة وسط حالة من الفوضى والقلق
08:34 GMT
وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.
وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.
وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.
ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تُعقد حتى الآن.
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