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هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
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لقاء سبوتنيك
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
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نبض افريقيا
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طرابلس تشتعل بالاشتباكات... ومناشدات لفتح ممرات آمنة وسط حالة من الفوضى والقلق
طرابلس تشتعل بالاشتباكات... ومناشدات لفتح ممرات آمنة وسط حالة من الفوضى والقلق
سبوتنيك عربي
تشهد العاصمة الليبية طرابلس، منذ صباح اليوم، تصعيدا خطيرا في وتيرة الاشتباكات التي اندلعت بين تشكيلات أمنية وعسكرية تابعة لحكومة الوحدة من جهة، وأخرى تتبع جهاز... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T08:34+0000
2025-05-14T08:34+0000
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الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، امتدت إلى مناطق مكتظة بالسكان، من بينها شوارع تابعة لبلديات طرابلس المركز وعين زارة، بالإضافة إلى محيط بلدية سوق الجمعة وأحياء متفرقة أخرى، ما زاد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والأمنية.مع اشتداد القتال، ناشدت عائلات عالقة في مناطق المواجهات الجهات المعنية بضرورة فتح ممرات آمنة والسماح لها بالخروج إلى أماكن أكثر، فيما أعلن الهلال الأحمر الليبي رفع درجة التأهب القصوى، مشيرًا إلى تلقيه عددًا هائلًا من نداءات الاستغاثة، في ظل صعوبة التحرك الميداني وانعدام المسارات الآمنة، مطالبًا بضرورة توفير ممرات آمنه تمكنهم من تقديم المساعدات وإجلاء العائلات العالقة.أسفرت المعارك عن أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، حيث لحقت أضرار جسيمة بعدد من المنازل والمركبات، فيما لم تُعلن الجهات الرسمية بعد عن الحصيلة النهائية للخسائر البشرية.وفي سياق متصل، علّقت جامعة طرابلس ومراقبات التعليم في المدينة الدراسة والامتحانات إلى إشعار آخر حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين.أعربت بلدية طرابلس المركز عن أسفها لتحول المدينة إلى ساحة قتال، ووصفت الاشتباكات بأنها صراع بين الإخوة ناتج عن غياب الرؤية الواضحة بشأن إدارة السلاح، كما دعت جميع الأطراف إلى تحكيم صوت العقل، محذرة من أن استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الانقسام وخدمة أجندات لا تصب في مصلحة الوطن.من جهتها، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جانب عدد من البعثات الدبلوماسية، بوقف فوري وغير مشروط للقتال، مؤكدة أن استمرار الاشتباكات يعمق حالة عدم الاستقرار ويهدد بتوسيع دائرة العنف إلى مناطق أخرى.وتأتي هذه التطورات بعد تصاعد التوتر الأمني في طرابلس خلال اليومين الماضيين على خلفية تحركات عسكرية نفذتها وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أسفرت عن سيطرتها على مقار جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، ومقتل رئيس الجهاز عبد الغني الككلي، في حادثة كانت الشرارة التي أشعلت المواجهات الجارية.
https://sarabic.ae/20250514/سبوتنيك-تدخل-مقرا-أمنيا-لـدعم-الاستقرار-في-طرابلس-بعد-أيام-من-العملية-العسكرية-الكبرى-فيديو-1100511432.html
https://sarabic.ae/20250513/هل-يعيد-مقتل-عبد-الغني-الككلي-خلط-أوراق-القوى-في-ليبياوما-الانعكاسات-على-تونس-1100503868.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم

طرابلس تشتعل بالاشتباكات... ومناشدات لفتح ممرات آمنة وسط حالة من الفوضى والقلق

08:34 GMT 14.05.2025
© Getty Images / Anadoluتوتر في طرابلس في ليبيا بعد اشتباكات مسلحة
توتر في طرابلس في ليبيا بعد اشتباكات مسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Getty Images / Anadolu
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تشهد العاصمة الليبية طرابلس، منذ صباح اليوم، تصعيدا خطيرا في وتيرة الاشتباكات التي اندلعت بين تشكيلات أمنية وعسكرية تابعة لحكومة الوحدة من جهة، وأخرى تتبع جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة وبعض التشكيلات الأخرى.
الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، امتدت إلى مناطق مكتظة بالسكان، من بينها شوارع تابعة لبلديات طرابلس المركز وعين زارة، بالإضافة إلى محيط بلدية سوق الجمعة وأحياء متفرقة أخرى، ما زاد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والأمنية.
مع اشتداد القتال، ناشدت عائلات عالقة في مناطق المواجهات الجهات المعنية بضرورة فتح ممرات آمنة والسماح لها بالخروج إلى أماكن أكثر، فيما أعلن الهلال الأحمر الليبي رفع درجة التأهب القصوى، مشيرًا إلى تلقيه عددًا هائلًا من نداءات الاستغاثة، في ظل صعوبة التحرك الميداني وانعدام المسارات الآمنة، مطالبًا بضرورة توفير ممرات آمنه تمكنهم من تقديم المساعدات وإجلاء العائلات العالقة.
أحد المقرات التابعة لجهاز الدعم والاستقرار في منطقة بوسليم بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
"سبوتنيك" تدخل مقرا أمنيا لـ"دعم الاستقرار" في طرابلس بعد أيام من العملية العسكرية الكبرى.. فيديو
07:13 GMT
أسفرت المعارك عن أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، حيث لحقت أضرار جسيمة بعدد من المنازل والمركبات، فيما لم تُعلن الجهات الرسمية بعد عن الحصيلة النهائية للخسائر البشرية.
وفي سياق متصل، علّقت جامعة طرابلس ومراقبات التعليم في المدينة الدراسة والامتحانات إلى إشعار آخر حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين.
أعربت بلدية طرابلس المركز عن أسفها لتحول المدينة إلى ساحة قتال، ووصفت الاشتباكات بأنها صراع بين الإخوة ناتج عن غياب الرؤية الواضحة بشأن إدارة السلاح، كما دعت جميع الأطراف إلى تحكيم صوت العقل، محذرة من أن استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الانقسام وخدمة أجندات لا تصب في مصلحة الوطن.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
هل يعيد مقتل عبد الغني الككلي خلط أوراق القوى في ليبيا وما انعكاسات ذلك على تونس؟
أمس, 19:45 GMT
من جهتها، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جانب عدد من البعثات الدبلوماسية، بوقف فوري وغير مشروط للقتال، مؤكدة أن استمرار الاشتباكات يعمق حالة عدم الاستقرار ويهدد بتوسيع دائرة العنف إلى مناطق أخرى.
وتأتي هذه التطورات بعد تصاعد التوتر الأمني في طرابلس خلال اليومين الماضيين على خلفية تحركات عسكرية نفذتها وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أسفرت عن سيطرتها على مقار جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، ومقتل رئيس الجهاز عبد الغني الككلي، في حادثة كانت الشرارة التي أشعلت المواجهات الجارية.
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