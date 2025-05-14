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التجمع الوطني للأحزاب الليبية يندد بأحداث طرابلس ويحمل الحكومة والأمم المتحدة المسؤولية
التجمع الوطني للأحزاب الليبية يندد بأحداث طرابلس ويحمل الحكومة والأمم المتحدة المسؤولية
سبوتنيك عربي
أصدر التجمع الوطني للأحزاب الليبية بيانًا شديد اللهجة أدان فيه الأحداث الدامية في العاصمة طرابلس، والتي شهدت سقوط ضحايا مدنيين وتدميرًا للممتلكات العامة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T14:12+0000
2025-05-14T14:12+0000
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ووصف البيان هذه الأحداث بأنها "جرائم لا تسقط بالتقادم"، وحمّل مرتكبيها المسؤولية الكاملة أمام القانون والشعب.وقال المتحدث الرسمي باسم الأحزاب الليبية، معتصم الشاعري، أن التجمع أصدر اتهام صريح لحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها بالمسؤولية المباشرة عما يحدث، وقال بأن التجمع وصف قراراتهم بأنها "رعناء" تخدم أجندات خارجية على حساب الوطن.وأضاف الشاعري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن التجمع انتقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتقادا حادا، مطالبًا إياها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وعدم الاكتفاء بدور المتفرج".وأكد بأن التجمع الوطني دعا المجلس الرئاسي إلى تفعيل صلاحياته وتكليف أحد نواب رئيس الحكومة أو أحد الوزراء بتسيير الأعمال بشكل مؤقت لمدة شهر، لحين التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تمثل جميع الليبيين وتعيد الاستقرار إلى البلاد.وفي ظل التصعيد الخطير الذي تشهده العاصمة طرابلس وما ترتب عليه من ضحايا وترويع للمدنيين، حمّل التجمع كل الجهات المسؤولة في الدولة عن هذه الدماء التي تزهق والممتلكات التي تدمر.وفي وقت سابق، أدان مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، "تصرفات وسلوك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وحمّلها المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية على الأحداث الجارية في مدينة طرابلس".وحمّل مجلس النواب، في بيان له، "المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا مسؤولية عدم ممارسة الضغط الدولي الكافي على حكومة الوحدة للتخلي عن السلطة وتسليمها لحكومة موحدة واحدة ومن ذلك سحب الاعتراف الدولي بشرعيتها ودعم ومساندة مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة محددة الولاية مهمتها انهاء الانقسام المؤسساتي ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة طبقا لمقترح ورأي اللجنة الاستشارية التي اختصت بمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي".ودعا البيان "مجلس الدولة للتواصل مع مجلس النواب ومباشرة العمل والتنسيق لتشكيل حكومة موحدة واحدة في أسرع وقت من شأنها واختصاصها تهدئة الأوضاع وإحلال الأمن والسلام"، مطالبا بحماية المدنيين وممتلكاتهم في طرابلس.يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تعقد حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250514/استمرار-إغلاق-مطار-معيتيقة-الدولي-بالكامل-بسبب-تدهور-الأوضاع-الأمنية-في-طرابلس-1100521773.html
https://sarabic.ae/20250514/وزارة-الدفاع-بالوحدة-الوطنية-الليبية-تعلن-وقف-إطلاق-النار-في-طرابلس-وتحذر-من-استغلال-الفوضى-1100517633.html
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حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

التجمع الوطني للأحزاب الليبية يندد بأحداث طرابلس ويحمل الحكومة والأمم المتحدة المسؤولية

14:12 GMT 14.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس عاصمة ليبيا
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أصدر التجمع الوطني للأحزاب الليبية بيانًا شديد اللهجة أدان فيه الأحداث الدامية في العاصمة طرابلس، والتي شهدت سقوط ضحايا مدنيين وتدميرًا للممتلكات العامة والخاصة.
ووصف البيان هذه الأحداث بأنها "جرائم لا تسقط بالتقادم"، وحمّل مرتكبيها المسؤولية الكاملة أمام القانون والشعب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأحزاب الليبية، معتصم الشاعري، أن التجمع أصدر اتهام صريح لحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها بالمسؤولية المباشرة عما يحدث، وقال بأن التجمع وصف قراراتهم بأنها "رعناء" تخدم أجندات خارجية على حساب الوطن.
وأضاف الشاعري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن التجمع انتقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتقادا حادا، مطالبًا إياها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وعدم الاكتفاء بدور المتفرج".
مطار معيتيقة الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
ليبيا.. استمرار إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالكامل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس
11:07 GMT
وأكد بأن التجمع الوطني دعا المجلس الرئاسي إلى تفعيل صلاحياته وتكليف أحد نواب رئيس الحكومة أو أحد الوزراء بتسيير الأعمال بشكل مؤقت لمدة شهر، لحين التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تمثل جميع الليبيين وتعيد الاستقرار إلى البلاد.
وفي ظل التصعيد الخطير الذي تشهده العاصمة طرابلس وما ترتب عليه من ضحايا وترويع للمدنيين، حمّل التجمع كل الجهات المسؤولة في الدولة عن هذه الدماء التي تزهق والممتلكات التي تدمر.
وفي وقت سابق، أدان مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، "تصرفات وسلوك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وحمّلها المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية على الأحداث الجارية في مدينة طرابلس".
وحمّل مجلس النواب، في بيان له، "المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا مسؤولية عدم ممارسة الضغط الدولي الكافي على حكومة الوحدة للتخلي عن السلطة وتسليمها لحكومة موحدة واحدة ومن ذلك سحب الاعتراف الدولي بشرعيتها ودعم ومساندة مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة محددة الولاية مهمتها انهاء الانقسام المؤسساتي ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة طبقا لمقترح ورأي اللجنة الاستشارية التي اختصت بمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي".
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
وقف إطلاق النار في طرابلس... والمجلس الرئاسي الليبي يصدر بيانا عاجلا
09:46 GMT
ودعا البيان "مجلس الدولة للتواصل مع مجلس النواب ومباشرة العمل والتنسيق لتشكيل حكومة موحدة واحدة في أسرع وقت من شأنها واختصاصها تهدئة الأوضاع وإحلال الأمن والسلام"، مطالبا بحماية المدنيين وممتلكاتهم في طرابلس.
يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.
وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.
وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.
ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تعقد حتى الآن.
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