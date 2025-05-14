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رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
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27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
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لقاء سبوتنيك
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183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
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برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
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ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
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https://sarabic.ae/20250514/تشكيل-حكومة-موحدة-بيان-عاجل-من-مجلس-النواب-الليبي-بشأن-أحداث-طرابلس-1100524926.html
"تشكيل حكومة موحدة"... بيان عاجل من مجلس النواب الليبي بشأن أحداث ‫طرابلس
"تشكيل حكومة موحدة"... بيان عاجل من مجلس النواب الليبي بشأن أحداث ‫طرابلس
سبوتنيك عربي
أدان مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، "تصرفات وسلوك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وحمّلها المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية على الأحداث الجارية في... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T11:46+0000
2025-05-14T11:46+0000
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وحمّل مجلس النواب، في بيان له، "المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا مسؤولية عدم ممارسة الضغط الدولي الكافي على حكومة الوحدة للتخلي عن السلطة وتسليمها لحكومة موحدة واحدة ومن ذلك سحب الاعتراف الدولي بشرعيتها ودعم ومساندة مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة محددة الولاية مهمتها انهاء الانقسام المؤسساتي ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة طبقا لمقترحورأي اللجنة الاستشارية التي اختصت بمعالجة القضايا الخلافية في الاطار الانتخابي".ودعا البيان "مجلس الدولة للتواصل مع مجلس النواب ومباشرة العمل والتنسيق لتشكيل حكومة موحدة واحدة في أسرع وقت من شأنها واختصاصها تهدئة الأوضاع وإحلال الأمن والسلام"، مطالبا بحماية المدنيين وممتلكاتهم في طرابلس.وأعطى مجلس النواب، في بيانه، الأهمية القصوى لوقف الاقتتال فورا وفتح ممرات آمنة وتمكين الجهات المختصة من ممارسة واجباتها في حماية المدنيين والقيام بعمليات الإنقاذ والإسعاف وإطفاء الحرائق.وأكدت الوزارة في بيان رسمي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "القوات النظامية بدأت، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت التهدئة، بما في ذلك نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط التماس، لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي احتكاك ميداني".وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تعقد حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250514/طرابلس-تشتعل-بالاشتباكات-ومناشدات-لفتح-ممرات-آمنة-وسط-حالة-من-الفوضى-والقلق-1100514412.html
https://sarabic.ae/20250514/استمرار-إغلاق-مطار-معيتيقة-الدولي-بالكامل-بسبب-تدهور-الأوضاع-الأمنية-في-طرابلس-1100521773.html
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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"تشكيل حكومة موحدة"... بيان عاجل من مجلس النواب الليبي بشأن أحداث ‫طرابلس

11:46 GMT 14.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أدان مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، "تصرفات وسلوك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وحمّلها المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية على الأحداث الجارية في مدينة طرابلس".
وحمّل مجلس النواب، في بيان له، "المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا مسؤولية عدم ممارسة الضغط الدولي الكافي على حكومة الوحدة للتخلي عن السلطة وتسليمها لحكومة موحدة واحدة ومن ذلك سحب الاعتراف الدولي بشرعيتها ودعم ومساندة مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة محددة الولاية مهمتها انهاء الانقسام المؤسساتي ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة طبقا لمقترحورأي اللجنة الاستشارية التي اختصت بمعالجة القضايا الخلافية في الاطار الانتخابي".
توتر في طرابلس في ليبيا بعد اشتباكات مسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
طرابلس تشتعل بالاشتباكات... ومناشدات لفتح ممرات آمنة وسط حالة من الفوضى والقلق
08:34 GMT
ودعا البيان "مجلس الدولة للتواصل مع مجلس النواب ومباشرة العمل والتنسيق لتشكيل حكومة موحدة واحدة في أسرع وقت من شأنها واختصاصها تهدئة الأوضاع وإحلال الأمن والسلام"، مطالبا بحماية المدنيين وممتلكاتهم في طرابلس.
وأعطى مجلس النواب، في بيانه، الأهمية القصوى لوقف الاقتتال فورا وفتح ممرات آمنة وتمكين الجهات المختصة من ممارسة واجباتها في حماية المدنيين والقيام بعمليات الإنقاذ والإسعاف وإطفاء الحرائق.
وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة وتفادي المزيد من التصعيد الميداني.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "القوات النظامية بدأت، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت التهدئة، بما في ذلك نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط التماس، لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي احتكاك ميداني".
مطار معيتيقة الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
ليبيا.. استمرار إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالكامل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس
11:07 GMT
وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.
وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.
وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.
ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تعقد حتى الآن.
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