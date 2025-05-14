https://sarabic.ae/20250514/تشكيل-حكومة-موحدة-بيان-عاجل-من-مجلس-النواب-الليبي-بشأن-أحداث-طرابلس-1100524926.html

"تشكيل حكومة موحدة"... بيان عاجل من مجلس النواب الليبي بشأن أحداث ‫طرابلس

"تشكيل حكومة موحدة"... بيان عاجل من مجلس النواب الليبي بشأن أحداث ‫طرابلس

سبوتنيك عربي

أدان مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، "تصرفات وسلوك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وحمّلها المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية على الأحداث الجارية في... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T11:46+0000

2025-05-14T11:46+0000

2025-05-14T11:46+0000

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وحمّل مجلس النواب، في بيان له، "المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا مسؤولية عدم ممارسة الضغط الدولي الكافي على حكومة الوحدة للتخلي عن السلطة وتسليمها لحكومة موحدة واحدة ومن ذلك سحب الاعتراف الدولي بشرعيتها ودعم ومساندة مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة محددة الولاية مهمتها انهاء الانقسام المؤسساتي ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة طبقا لمقترحورأي اللجنة الاستشارية التي اختصت بمعالجة القضايا الخلافية في الاطار الانتخابي".ودعا البيان "مجلس الدولة للتواصل مع مجلس النواب ومباشرة العمل والتنسيق لتشكيل حكومة موحدة واحدة في أسرع وقت من شأنها واختصاصها تهدئة الأوضاع وإحلال الأمن والسلام"، مطالبا بحماية المدنيين وممتلكاتهم في طرابلس.وأعطى مجلس النواب، في بيانه، الأهمية القصوى لوقف الاقتتال فورا وفتح ممرات آمنة وتمكين الجهات المختصة من ممارسة واجباتها في حماية المدنيين والقيام بعمليات الإنقاذ والإسعاف وإطفاء الحرائق.وأكدت الوزارة في بيان رسمي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "القوات النظامية بدأت، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت التهدئة، بما في ذلك نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط التماس، لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي احتكاك ميداني".وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تعقد حتى الآن.

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