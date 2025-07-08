https://sarabic.ae/20250708/خبراء-الحكومة-الليبية-ترفض-الازدواجية-الدولية-وتلوح-بورقة-السيادة-1102501800.html

خبراء: الحكومة الليبية ترفض الازدواجية الدولية وتلوح بورقة السيادة

خبراء: الحكومة الليبية ترفض الازدواجية الدولية وتلوح بورقة السيادة

سبوتنيك عربي

في خطوة مفاجئة تعكس تصعيدا دبلوماسيا غير مسبوق، أعلنت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان إلغاء زيارة رفيعة المستوى كان من المقرر أن يقوم بها وزراء داخلية... 08.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-08T18:28+0000

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وجاء القرار بعد وصول الوفد الأوروبي إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي دون تنسيق مسبق مع السلطات الليبية، حيث وصفت الحكومة الليبية الخطوة بأنها "انتهاك صريح للسيادة الوطنية وتجاوز للأعراف الدبلوماسية".احترام السيادةقال أستاذ القانون الخاص راقي المسماري: إن "الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان أصدرت بيانا يوم أمس، وجّهت فيه تنبيهًا واضحًا إلى سفراء ومبعوثي ووزراء وقناصل الدول الأجنبية بضرورة احترام الحكومة الليبية كممثل شرعي منتخب من البرلمان الليبي".وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن العديد من الدول التي تتواصل مع الحكومة الليبية في بنغازي لم تلتزم بالقنوات الرسمية والأعراف المعتمدة في العمل الدبلوماسي، وذلك في مخالفة صريحة لما تنص عليه اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية.وأضاف المسماري، أن ملف الهجرة غير الشرعية يشكل أحد أبرز الضغوطات التي تواجهها الحكومة الليبية، ومن حقها الدفاع عن سيادتها وحماية التوازن الديموغرافي للدولة، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الأوربية بشأن التصديق على مذكرة التفاهم الموقعة في السابق بين المجلس الرئاسي وتركيا.كما لفت إلى النداءات المتكررة من الجانب الأوروبي، وتحديدا من فرنسا، لحماية حقوق اليونان في مواجهة المصالح التركية في شرق المتوسط.وبين المسماري أن الحكومة الليبية قد تكون لديها مصالح استراتيجية تدفعها نحو التقارب مع تركيا، سواء على المستوى السياسي أو الديني، كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانبها بالاستفادة من ملف المياه الاقتصادية، ما يعكس وجود مصالح متشابكة مع أنقرة تتجاوز ما يجمعها باليونان.لكنه شدد على أن هذا الملف يجب أن يدار وفقا لقواعد القانون الدولي، بما يضمن لكل طرف حقوقه ومصالحه المشروعة، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (اتفاقية جامايكا 1982).وأشار إلى أن الحكومة الليبية ربما تسعى، من خلال هذا التصعيد، إلى الضغط على الدول الأوروبية لكف دعمها عن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، والتي تتعامل معها الدول الغربية باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليا.وفي المقابل، تسعى حكومة بنغازي إلى أن يتم التعامل معها بشكل ثنائي على أساس أنها حكومة شرعية، منتخبة من قبل البرلمان الليبي، استنادا إلى القرار رقم (10) لسنة 2021 القاضي بسحب الثقة من حكومة الدبيبة ومنحها للحكومة الليبية الحالية.وأكد أن الحكومة الليبية تدعو بوضوح إلى احترام اتفاقية جنيف المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي، وأن أي زيارات رسمية من قبل وفود أجنبية يجب أن تتم عبر القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها.كما أشار إلى أن الحكومة الليبية تستخدم ورقة مذكرة التفاهم مع تركيا للضغط على الأوروبيين، ومحاولة فرض معادلة جديدة في التعامل السياسي، تقوم على الندية مع حكومة الوحدة الوطنية، لا التبعية لها.ازدواجية التعاملمن جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي جمال شلوف أن سلوك وزراء داخلية اليونان ومالطا وإيطاليا، إلى جانب مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن تفسيره بشكل طبيعي، خاصة وأنهم يوزعون زياراتهم بين حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا، ثم ينتقلون إلى بنغازي للقاء الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان.وأوضح شلوف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن هذا التصرف يمثل اعترافا ضمنيا بوجود حكومتين في البلاد، وإلا لكانوا اكتفوا بلقاء حكومة الدبيبة فقط.وأشار إلى أن هؤلاء المسؤولين الأوروبيين يتبعون الإجراءات الرسمية الكاملة مع حكومة الوحدة الوطنية، في حين لا يتعاملون بنفس الشكل مع حكومة أسامة حماد، واصفًا ذلك بـ"الاستعباط الدبلوماسي"، مؤكدًا أن احترام الأعراف يقتضي التعامل المتساوي مع الطرفين.ورغم هذا الواقع، لا يزال الوفد الأوروبي يتعامل بـ"تعال" مع الحكومة الليبية في بنغازي، وهو ما يجعل قرار طردهم من قبل الحكومة ردا طبيعيا ومبررا في إطار الحفاظ على السيادة واحترام القوانين الليبية المنظمة للعمل الدبلوماسي.رسائل مباشرةمن جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي أن بيان رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، الذي أعلن فيه أن وزراء داخلية اليونان ومالطا وإيطاليا، إلى جانب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، أشخاص غير مرغوب فيهم، يعكس أن لدى الحكومة الليبية، ورئيسها تحديدا، حسابات سياسية أعمق.وفسر العبدلي في حديثه لـ"سبوتنيك" هذا الموقف بأنه رسالة مباشرة مفادها أن من لا يعترف بالحكومة الليبية في بنغازي، فلا مكان له في البلاد، وأن على أي مسؤول دولي يرغب في دخول ليبيا أن يحترم سيادتها ويقوم بذلك عبر القنوات الرسمية، وتحديدا من خلال وزارة الخارجية.لكنه في المقابل، شدد على أن المجتمع الدولي لا يزال يعترف رسميا بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بينما الحكومة الليبية التي تتخذ من بنغازي مقرًا لها وتسيطر على جزء كبير من البلاد، لا تحظى باعتراف دولي حتى الآن.وتابع موضحا: أن حماد قد يكون محقًا في شعوره بأن هذا التعامل الدولي المزدوج يساهم في تعميق الأزمة، وكان الأولى أن تختار هذه الدول طرفًا واحدًا للتعامل معه، إما الدبيبة أو حماد، إذ إن استمرار التواصل مع الطرفين في آن واحد لا يخدم الاستقرار، بل يطيل أمد الانقسام.لكنه في الوقت نفسه يرى أن الحكومة الليبية كان ينبغي أن تتعامل مع الموقف بقدر أكبر من المرونة والدبلوماسية، وألا تُقدِم على خطوة الطرد بهذا الشكل، الذي قد يُفسر على أنه اندفاع غير محسوب، وقد تكون له تبعات سلبية على الحكومة نفسها.وأشار إلى أن الحكومة الليبية سبق أن أصدرت بيانًا انتقدت فيه الإحاطة الأخيرة للمبعوثة الأممية، ستيفاني تريسي تيتيه، أمام مجلس الأمن، والتي لم تلقَ ترحيبًا من حماد، حيث دعا في بيانه إلى مغادرة بعثة الأمم المتحدة الأراضي الليبية، كما فرض قيودا على تحركاتها في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومته.واعتبر أن هذا الموقف فيه مغالطة، لأن بعثة الأمم المتحدة تلعب دور الوسيط بين الأطراف الليبية، بينما من يتحكم فعليًا في المشهد الليبي هو القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي.وأكد أن على حماد أن يكون أكثر واقعية في تعامله مع المجتمع الدولي، وكان من الأجدى به أن يطلب عقد لقاء مباشر مع المبعوثة الأممية بدلًا من التصعيد.وأشار إلى أن ليبيا لا تزال بحاجة إلى دور البعثة الأممية، كونها دولة تعاني من انقسام سياسي وعسكري عميق، ولا يمكن تجاوز هذه المرحلة دون مساعدة دولية متوازنة وفعالة.

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