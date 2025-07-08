https://sarabic.ae/20250708/الحكومة-الليبية-تلغي-زيارة-وفد-أوروبي-بسبب-تجاوزات-دبلوماسية-1102496343.html
الحكومة الليبية تلغي زيارة وفد أوروبي بسبب "تجاوزات دبلوماسية"
الحكومة الليبية تلغي زيارة وفد أوروبي بسبب "تجاوزات دبلوماسية"
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، إلغاء زيارة كانت مقررة لوزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا، إلى جانب مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ما... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T14:45+0000
2025-07-08T14:45+0000
2025-07-08T14:45+0000
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وجاء ذلك عقب وصولهم المفاجئ إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، دون التنسيق مع السلطات الليبية. وأضاف البيان أن الحكومة أبلغت الوفد الأوروبي بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فورا، واعتبرت هذا الوفد شخصيات غير مرغوب فيها. كما جددت الحكومة تأكيدها على احترام السيادة الوطنية، داعية جميع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية إلى الالتزام الكامل بالإجراءات والتشريعات الليبية، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات مستقبلية.
https://sarabic.ae/20250630/رئيس-الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-يصل-إلى-بيلاروسيا-لبحث-تعزيز-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1102232993.html
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أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا, اليونان, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا, اليونان, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
الحكومة الليبية تلغي زيارة وفد أوروبي بسبب "تجاوزات دبلوماسية"
أعلنت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، إلغاء زيارة كانت مقررة لوزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا، إلى جانب مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ما وصفته بـ"تجاوزات دبلوماسية وانتهاك للأعراف والسيادة الليبية".
وجاء ذلك عقب وصولهم المفاجئ إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، دون التنسيق مع السلطات الليبية.
وأكد بيان صادر عن رئيس الحكومة الليبية، أسامة سعد حماد، وصل "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن تصرفات الوفد الأوروبي تمثل "تجاوزا صريحا للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية"، إلى جانب مخالفتها للقوانين الليبية والإجراءات المنظمة لدخول وإقامة الدبلوماسيين الأجانب، والتي تستوجب التنسيق المسبق مع الحكومة الليبية.
وأضاف البيان أن الحكومة أبلغت الوفد الأوروبي بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فورا، واعتبرت هذا الوفد شخصيات غير مرغوب فيها.
كما جددت الحكومة تأكيدها على احترام السيادة الوطنية، داعية جميع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية إلى الالتزام الكامل بالإجراءات والتشريعات الليبية، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات مستقبلية.