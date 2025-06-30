https://sarabic.ae/20250630/رئيس-الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-يصل-إلى-بيلاروسيا-لبحث-تعزيز-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1102232993.html

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان يصل إلى بيلاروسيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان يصل إلى بيلاروسيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

سبوتنيك عربي

وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي أسامة حماد، في زيارة رسمية، يرافقه فيها وفد وزاري يضم عددًا من... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T19:43+0000

2025-06-30T19:43+0000

2025-06-30T19:43+0000

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وبحسب وسائل إعلام ليبية، سوف تتناول مباحثات حماد ونظرائه في بيلاروسيا، سُبُل دعم العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار والاستثمار والطاقة المتجددة.ويُعَدّ هذا اللقاء تتويجاً لجولات سابقة مكثفة جرت خلال الأشهر الماضية، سعى من خلالها الجانبان إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعميق الشراكات الدبلوماسية بعد استقرار الأوضاع في ليبيا.وفي مارس/ آذار الماضي، استقبل حماد، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا فيكتور كارانكفيتش، ورئيس لجنة أمن الدولة الفريق أول إيفان تيرتل، لدى وصولهم إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.ورافق الوفد عدد من الوزراء والمسؤولين البيلاروس رفيعي المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.ووقّعت ليبيا وجمهورية بيلاروسيا، اتفاقية تفاهم في مدينة بنغازي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة، الصناعة، التعدين، الرعاية الصحية، التعليم، والأمن.أبرز بنود الاتفاقية بحسب بيان الحكومة:التعاون في قطاع الزراعة والأمن الغذائيتتضمن الاتفاقية دعم ليبيا بمجموعة متكاملة من المعدات والآلات الزراعية، وتوريد البذور، وتحسين عمليات معالجة المحاصيل.كما تشمل تعزيز عمليات الحصاد والنقل والتخزين والإنتاج، إلى جانب تطوير تقنيات المعالجة الزراعية وإنشاء خطوط إنتاج محلية للسلع الغذائية الجاهزة.تعزيز القطاع الصناعييشمل التعاون توفير إمدادات من الآليات البيلاروسية، بما في ذلك الشاحنات، سيارات الإطفاء المجهزة لمهام الإنقاذ في حالات الطوارئ، شاحنات القمامة، والحافلات، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الليبي.خدمات الاستكشاف الجيولوجي والتعدينسيتم توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمليات استخراج الموارد الطبيعية في ليبيا، إضافةً إلى توريد المعدات والآليات المستخدمة في قطاع التعدين، بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.دعم قطاع الرعاية الصحية والأدويةتتضمن الاتفاقية إمداد ليبيا بالأدوية والمعدات الطبية والمواد الاستهلاكية، إلى جانب تدريب الأطباء والعاملين في المجال الصحي، وإنشاء أنظمة متطورة لإدارة المستشفيات.كما سيتم تدريب الكوادر الفنية على صيانة المعدات الطبية، فضلًا عن التعاون في علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الطبية البيلاروسية.تطوير قطاع التعليم والتنمية البشريةيهدف التعاون إلى تدريب المتخصصين الليبيين في الجامعات ومؤسسات التعليم المهني في بيلاروسيا، في مجالات الطب، الأدوية، الزراعة، الصناعة، التعدين، والإدارة. كما سيتم تدريب الفنيين والسائقين المحليين على تشغيل وصيانة المعدات المورّدة.التعاون في المجال الأمني وإدارة الكوارثاتفاقية لتعزيز الشراكة الاستراتيجيةتُعَد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وبيلاروسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار في البلاد.

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