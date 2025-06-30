رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان يصل إلى بيلاروسيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
ما هي أبعاد المقترح الروسي الذي سيحقق الاستقرار السياسي في ليبيا؟ يوضح خبير
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:15 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:46 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:27 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع وقف الحرب خلال أسبوع مع محاولات إبرام اتفاق في غزة، إسرائيل هدمت 1000 منزل في الضفة وتواصل حملة الاعتداءات
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:16 GMT
13 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:27 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250630/رئيس-الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-يصل-إلى-بيلاروسيا-لبحث-تعزيز-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1102232993.html
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان يصل إلى بيلاروسيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان يصل إلى بيلاروسيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
سبوتنيك عربي
وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي أسامة حماد، في زيارة رسمية، يرافقه فيها وفد وزاري يضم عددًا من... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T19:43+0000
2025-06-30T19:43+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102232482_63:0:1265:676_1920x0_80_0_0_0fba71d49d1dc29ba7b40fe979006c5b.jpg
وبحسب وسائل إعلام ليبية، سوف تتناول مباحثات حماد ونظرائه في بيلاروسيا، سُبُل دعم العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار والاستثمار والطاقة المتجددة.ويُعَدّ هذا اللقاء تتويجاً لجولات سابقة مكثفة جرت خلال الأشهر الماضية، سعى من خلالها الجانبان إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعميق الشراكات الدبلوماسية بعد استقرار الأوضاع في ليبيا.وفي مارس/ آذار الماضي، استقبل حماد، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا فيكتور كارانكفيتش، ورئيس لجنة أمن الدولة الفريق أول إيفان تيرتل، لدى وصولهم إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.ورافق الوفد عدد من الوزراء والمسؤولين البيلاروس رفيعي المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.ووقّعت ليبيا وجمهورية بيلاروسيا، اتفاقية تفاهم في مدينة بنغازي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة، الصناعة، التعدين، الرعاية الصحية، التعليم، والأمن.أبرز بنود الاتفاقية بحسب بيان الحكومة:التعاون في قطاع الزراعة والأمن الغذائيتتضمن الاتفاقية دعم ليبيا بمجموعة متكاملة من المعدات والآلات الزراعية، وتوريد البذور، وتحسين عمليات معالجة المحاصيل.كما تشمل تعزيز عمليات الحصاد والنقل والتخزين والإنتاج، إلى جانب تطوير تقنيات المعالجة الزراعية وإنشاء خطوط إنتاج محلية للسلع الغذائية الجاهزة.تعزيز القطاع الصناعييشمل التعاون توفير إمدادات من الآليات البيلاروسية، بما في ذلك الشاحنات، سيارات الإطفاء المجهزة لمهام الإنقاذ في حالات الطوارئ، شاحنات القمامة، والحافلات، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الليبي.خدمات الاستكشاف الجيولوجي والتعدينسيتم توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمليات استخراج الموارد الطبيعية في ليبيا، إضافةً إلى توريد المعدات والآليات المستخدمة في قطاع التعدين، بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.دعم قطاع الرعاية الصحية والأدويةتتضمن الاتفاقية إمداد ليبيا بالأدوية والمعدات الطبية والمواد الاستهلاكية، إلى جانب تدريب الأطباء والعاملين في المجال الصحي، وإنشاء أنظمة متطورة لإدارة المستشفيات.كما سيتم تدريب الكوادر الفنية على صيانة المعدات الطبية، فضلًا عن التعاون في علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الطبية البيلاروسية.تطوير قطاع التعليم والتنمية البشريةيهدف التعاون إلى تدريب المتخصصين الليبيين في الجامعات ومؤسسات التعليم المهني في بيلاروسيا، في مجالات الطب، الأدوية، الزراعة، الصناعة، التعدين، والإدارة. كما سيتم تدريب الفنيين والسائقين المحليين على تشغيل وصيانة المعدات المورّدة.التعاون في المجال الأمني وإدارة الكوارثاتفاقية لتعزيز الشراكة الاستراتيجيةتُعَد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وبيلاروسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار في البلاد.
https://sarabic.ae/20200826/الكرملين-بوتين-ورئيس-الوزراء-الإيطالي-يبحثان-الأزمة-الليبية-وسبل-مكافحة-كورونا-هاتفيا-1046370256.html
https://sarabic.ae/20180202/بيلاروسيا-العسكريين-البيلاروس-عمليات-عسكرية-ليبيا-1029702507.html
https://sarabic.ae/20250310/بنغازي-تحتضن-توقيع-اتفاقية-تعاون-موسعة-بين-ليبي-وبيلاروسيا-1098541274.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102232482_214:0:1115:676_1920x0_80_0_0_40223d6fd3dd79fb8c0b95e2daefab84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان يصل إلى بيلاروسيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

19:43 GMT 30.06.2025
© Photo / Maher al-shaeriرئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي أسامة حماد يصل بيلاروسيا
رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي أسامة حماد يصل بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Photo / Maher al-shaeri
تابعنا عبر
وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي أسامة حماد، في زيارة رسمية، يرافقه فيها وفد وزاري يضم عددًا من الوزراء المعنيين بقطاعات الخارجية والداخلية والصحة وغيرها.
وبحسب وسائل إعلام ليبية، سوف تتناول مباحثات حماد ونظرائه في بيلاروسيا، سُبُل دعم العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار والاستثمار والطاقة المتجددة.
ويُعَدّ هذا اللقاء تتويجاً لجولات سابقة مكثفة جرت خلال الأشهر الماضية، سعى من خلالها الجانبان إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعميق الشراكات الدبلوماسية بعد استقرار الأوضاع في ليبيا.
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2020
بوتين يعلق على الوضع في ليبيا وبيلاروسيا ويرفض "اتهامات متسرعة" بشأن نافالني
26 أغسطس 2020, 17:24 GMT
وفي مارس/ آذار الماضي، استقبل حماد، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا فيكتور كارانكفيتش، ورئيس لجنة أمن الدولة الفريق أول إيفان تيرتل، لدى وصولهم إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.
ورافق الوفد عدد من الوزراء والمسؤولين البيلاروس رفيعي المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وبيلاروسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ووقّعت ليبيا وجمهورية بيلاروسيا، اتفاقية تفاهم في مدينة بنغازي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة، الصناعة، التعدين، الرعاية الصحية، التعليم، والأمن.
أبرز بنود الاتفاقية بحسب بيان الحكومة:
التعاون في قطاع الزراعة والأمن الغذائي
تتضمن الاتفاقية دعم ليبيا بمجموعة متكاملة من المعدات والآلات الزراعية، وتوريد البذور، وتحسين عمليات معالجة المحاصيل.
كما تشمل تعزيز عمليات الحصاد والنقل والتخزين والإنتاج، إلى جانب تطوير تقنيات المعالجة الزراعية وإنشاء خطوط إنتاج محلية للسلع الغذائية الجاهزة.
جنود بيلاروس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2018
بيلاروسيا: لم يشارك أي من العسكريين البيلاروس بعمليات عسكرية في ليبيا
2 فبراير 2018, 08:34 GMT
تعزيز القطاع الصناعي
يشمل التعاون توفير إمدادات من الآليات البيلاروسية، بما في ذلك الشاحنات، سيارات الإطفاء المجهزة لمهام الإنقاذ في حالات الطوارئ، شاحنات القمامة، والحافلات، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الليبي.
خدمات الاستكشاف الجيولوجي والتعدين
سيتم توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمليات استخراج الموارد الطبيعية في ليبيا، إضافةً إلى توريد المعدات والآليات المستخدمة في قطاع التعدين، بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
دعم قطاع الرعاية الصحية والأدوية
تتضمن الاتفاقية إمداد ليبيا بالأدوية والمعدات الطبية والمواد الاستهلاكية، إلى جانب تدريب الأطباء والعاملين في المجال الصحي، وإنشاء أنظمة متطورة لإدارة المستشفيات.
كما سيتم تدريب الكوادر الفنية على صيانة المعدات الطبية، فضلًا عن التعاون في علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الطبية البيلاروسية.
رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، الدكتور أسامة حماد، أمس الأحد، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا، فيكتور كارانكفيتش، - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
بنغازي تحتضن توقيع اتفاقية تعاون موسعة بين ليبيا وبيلاروسيا
10 مارس, 01:12 GMT
تطوير قطاع التعليم والتنمية البشرية
يهدف التعاون إلى تدريب المتخصصين الليبيين في الجامعات ومؤسسات التعليم المهني في بيلاروسيا، في مجالات الطب، الأدوية، الزراعة، الصناعة، التعدين، والإدارة. كما سيتم تدريب الفنيين والسائقين المحليين على تشغيل وصيانة المعدات المورّدة.
التعاون في المجال الأمني وإدارة الكوارث
تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والحفاظ على النظام العام، وتبادل الخبرات في الوقاية من الكوارث الطبيعية، والاستجابة لحالات الطوارئ، والتدريب، إلى جانب توريد المعدات اللازمة لدعم جهود الإغاثة.
اتفاقية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
تُعَد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وبيلاروسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала