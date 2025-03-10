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الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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https://sarabic.ae/20250310/بنغازي-تحتضن-توقيع-اتفاقية-تعاون-موسعة-بين-ليبي-وبيلاروسيا-1098541274.html
بنغازي تحتضن توقيع اتفاقية تعاون موسعة بين ليبيا وبيلاروسيا
بنغازي تحتضن توقيع اتفاقية تعاون موسعة بين ليبيا وبيلاروسيا
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، الدكتور أسامة حماد، أمس الأحد، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا، فيكتور كارانكفيتش، ورئيس... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T01:12+0000
2025-03-10T01:13+0000
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ورافق الوفد عددٌ من الوزراء والمسؤولين البيلاروس رفيعي المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وبيلاروسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.ووقّعت ليبيا وجمهورية بيلاروسيا، اتفاقية تفاهم في مدينة بنغازي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة، الصناعة، التعدين، الرعاية الصحية، التعليم، والأمن.وبحسب بيان الحكومة أبرز بنود الاتفاقية:تتضمن الاتفاقية دعم ليبيا بمجموعة متكاملة من المعدات والآلات الزراعية، وتوريد البذور، وتحسين عمليات معالجة المحاصيل.كما تشمل تعزيز عمليات الحصاد والنقل والتخزين والإنتاج، إلى جانب تطوير تقنيات المعالجة الزراعية وإنشاء خطوط إنتاج محلية للسلع الغذائية الجاهزة.يشمل التعاون توفير إمدادات من الآليات البيلاروسية، بما في ذلك الشاحنات، سيارات الإطفاء المجهزة لمهام الإنقاذ في حالات الطوارئ، شاحنات القمامة، والحافلات، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الليبي.سيتم توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمليات استخراج الموارد الطبيعية في ليبيا، إضافةً إلى توريد المعدات والآليات المستخدمة في قطاع التعدين، بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.تتضمن الاتفاقية إمداد ليبيا بالأدوية والمعدات الطبية والمواد الاستهلاكية، إلى جانب تدريب الأطباء والعاملين في المجال الصحي، وإنشاء أنظمة متطورة لإدارة المستشفيات.كما سيتم تدريب الكوادر الفنية على صيانة المعدات الطبية، فضلًا عن التعاون في علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الطبية البيلاروسية.يهدف التعاون إلى تدريب المتخصصين الليبيين في الجامعات ومؤسسات التعليم المهني في بيلاروسيا، في مجالات الطب، الأدوية، الزراعة، الصناعة، التعدين، والإدارة. كما سيتم تدريب الفنيين والسائقين المحليين على تشغيل وصيانة المعدات المورّدة.تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والحفاظ على النظام العام، وتبادل الخبرات في الوقاية من الكوارث الطبيعية، والاستجابة لحالات الطوارئ، والتدريب، إلى جانب توريد المعدات اللازمة لدعم جهود الإغاثة.تُعَد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وبيلاروسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار في البلاد.
https://sarabic.ae/20250309/سباق-مع-الزمن-لمنع-كارثة-زراعية-جنوبي-ليبيا-صور-1098517842.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار بيلاروسيا اليوم

بنغازي تحتضن توقيع اتفاقية تعاون موسعة بين ليبيا وبيلاروسيا

01:12 GMT 10.03.2025 (تم التحديث: 01:13 GMT 10.03.2025)
© Photo / Libyan government elected by parliamentرئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، الدكتور أسامة حماد، أمس الأحد، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا، فيكتور كارانكفيتش،
رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، الدكتور أسامة حماد، أمس الأحد، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا، فيكتور كارانكفيتش، - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© Photo / Libyan government elected by parliament
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استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، الدكتور أسامة حماد، أمس الأحد، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا، فيكتور كارانكفيتش، ورئيس لجنة أمن الدولة الفريق أول إيفان تيرتل، لدى وصولهم إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.
ورافق الوفد عددٌ من الوزراء والمسؤولين البيلاروس رفيعي المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وبيلاروسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
ووقّعت ليبيا وجمهورية بيلاروسيا، اتفاقية تفاهم في مدينة بنغازي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة، الصناعة، التعدين، الرعاية الصحية، التعليم، والأمن.
فرق المكافحة في ليبيا تخوض سباقا مع الزمن للقضاء على الجراد الصحراوي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
سباق مع الزمن لمنع كارثة زراعية جنوبي ليبيا... صور
أمس, 06:44 GMT
وبحسب بيان الحكومة أبرز بنود الاتفاقية:
التعاون في قطاع الزراعة والأمن الغذائي
تتضمن الاتفاقية دعم ليبيا بمجموعة متكاملة من المعدات والآلات الزراعية، وتوريد البذور، وتحسين عمليات معالجة المحاصيل.
كما تشمل تعزيز عمليات الحصاد والنقل والتخزين والإنتاج، إلى جانب تطوير تقنيات المعالجة الزراعية وإنشاء خطوط إنتاج محلية للسلع الغذائية الجاهزة.
تعزيز القطاع الصناعي
يشمل التعاون توفير إمدادات من الآليات البيلاروسية، بما في ذلك الشاحنات، سيارات الإطفاء المجهزة لمهام الإنقاذ في حالات الطوارئ، شاحنات القمامة، والحافلات، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الليبي.
خدمات الاستكشاف الجيولوجي والتعدين
سيتم توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمليات استخراج الموارد الطبيعية في ليبيا، إضافةً إلى توريد المعدات والآليات المستخدمة في قطاع التعدين، بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
دعم قطاع الرعاية الصحية والأدوية
تتضمن الاتفاقية إمداد ليبيا بالأدوية والمعدات الطبية والمواد الاستهلاكية، إلى جانب تدريب الأطباء والعاملين في المجال الصحي، وإنشاء أنظمة متطورة لإدارة المستشفيات.
كما سيتم تدريب الكوادر الفنية على صيانة المعدات الطبية، فضلًا عن التعاون في علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الطبية البيلاروسية.
تطوير قطاع التعليم والتنمية البشرية
يهدف التعاون إلى تدريب المتخصصين الليبيين في الجامعات ومؤسسات التعليم المهني في بيلاروسيا، في مجالات الطب، الأدوية، الزراعة، الصناعة، التعدين، والإدارة. كما سيتم تدريب الفنيين والسائقين المحليين على تشغيل وصيانة المعدات المورّدة.
التعاون في المجال الأمني وإدارة الكوارث
تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والحفاظ على النظام العام، وتبادل الخبرات في الوقاية من الكوارث الطبيعية، والاستجابة لحالات الطوارئ، والتدريب، إلى جانب توريد المعدات اللازمة لدعم جهود الإغاثة.
اتفاقية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
تُعَد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وبيلاروسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار في البلاد.
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