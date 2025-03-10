https://sarabic.ae/20250310/بنغازي-تحتضن-توقيع-اتفاقية-تعاون-موسعة-بين-ليبي-وبيلاروسيا-1098541274.html

بنغازي تحتضن توقيع اتفاقية تعاون موسعة بين ليبيا وبيلاروسيا

بنغازي تحتضن توقيع اتفاقية تعاون موسعة بين ليبيا وبيلاروسيا

سبوتنيك عربي

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، الدكتور أسامة حماد، أمس الأحد، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا، فيكتور كارانكفيتش، ورئيس... 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T01:12+0000

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ورافق الوفد عددٌ من الوزراء والمسؤولين البيلاروس رفيعي المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وبيلاروسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.ووقّعت ليبيا وجمهورية بيلاروسيا، اتفاقية تفاهم في مدينة بنغازي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة، الصناعة، التعدين، الرعاية الصحية، التعليم، والأمن.وبحسب بيان الحكومة أبرز بنود الاتفاقية:تتضمن الاتفاقية دعم ليبيا بمجموعة متكاملة من المعدات والآلات الزراعية، وتوريد البذور، وتحسين عمليات معالجة المحاصيل.كما تشمل تعزيز عمليات الحصاد والنقل والتخزين والإنتاج، إلى جانب تطوير تقنيات المعالجة الزراعية وإنشاء خطوط إنتاج محلية للسلع الغذائية الجاهزة.يشمل التعاون توفير إمدادات من الآليات البيلاروسية، بما في ذلك الشاحنات، سيارات الإطفاء المجهزة لمهام الإنقاذ في حالات الطوارئ، شاحنات القمامة، والحافلات، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الليبي.سيتم توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمليات استخراج الموارد الطبيعية في ليبيا، إضافةً إلى توريد المعدات والآليات المستخدمة في قطاع التعدين، بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.تتضمن الاتفاقية إمداد ليبيا بالأدوية والمعدات الطبية والمواد الاستهلاكية، إلى جانب تدريب الأطباء والعاملين في المجال الصحي، وإنشاء أنظمة متطورة لإدارة المستشفيات.كما سيتم تدريب الكوادر الفنية على صيانة المعدات الطبية، فضلًا عن التعاون في علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الطبية البيلاروسية.يهدف التعاون إلى تدريب المتخصصين الليبيين في الجامعات ومؤسسات التعليم المهني في بيلاروسيا، في مجالات الطب، الأدوية، الزراعة، الصناعة، التعدين، والإدارة. كما سيتم تدريب الفنيين والسائقين المحليين على تشغيل وصيانة المعدات المورّدة.تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والحفاظ على النظام العام، وتبادل الخبرات في الوقاية من الكوارث الطبيعية، والاستجابة لحالات الطوارئ، والتدريب، إلى جانب توريد المعدات اللازمة لدعم جهود الإغاثة.تُعَد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وبيلاروسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار في البلاد.

https://sarabic.ae/20250309/سباق-مع-الزمن-لمنع-كارثة-زراعية-جنوبي-ليبيا-صور-1098517842.html

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