https://sarabic.ae/20250701/تقرير-اليونان-تبدأ-دوريات-في-المياه-الدولية-قبالة-ليبيا-1102255831.html
تقرير: اليونان تبدأ دوريات في المياه الدولية قبالة ليبيا
تقرير: اليونان تبدأ دوريات في المياه الدولية قبالة ليبيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، بأن فرقاطتين على الأقل من البحرية اليونانية، جرى نشرهما في المياه الدولية جنوب جزيرة "كريت" قبالة ليبيا، في خطوة تهدف... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T14:58+0000
2025-07-01T14:58+0000
2025-07-01T14:58+0000
أخبار ليبيا اليوم
اليونان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/02/1100103828_0:89:1696:1043_1920x0_80_0_0_fd82d51bed042755c961fc38bc4858b8.jpg
وأفادت بوابة "الوسط"، بأن "الهدف الرئيسي من نشر الفرقاطتين اليونانيتين هو تحديد وتعقب السفن والمراكب التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين وطالبي اللجوء عبر البحر المتوسط من ليبيا، إلى جزيرتي "كريت" و"غافدوس" اليونانية".وأوضحت أن "الفرقاطتين لا يمكنهما اعتراض قوارب الهجرة غير القانونية في البحر بالنظر إلى حجمهما الضخم، بل تقتصر مهمتهما على تعقب أي أنشطة مريبة في المنطقة، وإبلاغ السلطات الليبية المختصة المسؤولة عن إدارة تدفقات الهجرة".وأكدت أن "اختيار السفن الحربية للقيام بتلك المهمة إلى التجهيزات المتطورة التي تتمتع بها مثل أجهزة الرادار، التي يمكنها تعقب مراكب وقوارب الهجرة من مسافة بعيدة، حتى قبل دخولها المنطقة البحرية التابعة لأثينا".ومن جهة أخرى، أفادت الصحيفة بأن "أثينا تسعى لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، التي تعدها حيوية للأمن القومي لليونان، خاصة مع محاولات تركيا وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة بالعام 2019".وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها الشديد، إزاء قرار أثينا فتح باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات قرب جزيرة "كريت"، في مناطق تصفها ليبيا بأنها "متنازع عليها".وأكدت الوزارة أن "الخطوة تمثل انتهاكا واضحا للحقوق السيادية الليبية"، مشيرة إلى رفضها الكامل لأي أنشطة استكشافية تتم دون اتفاق قانوني. في ذات الوقت، شددت الخارجية على "تمسك ليبيا بالحلول السلمية والدعوة إلى الحوار، بما يضمن احترام القانون الدولي وحفظ مصالح الطرفين في شرق المتوسط".
https://sarabic.ae/20250602/اليونان-تعتزم-توقيع-اتفاقية-مع-ليبيا-لوقف-تدفقات-الهجرة-1101233550.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/02/1100103828_95:0:1602:1130_1920x0_80_0_0_2f898f068a7781069a41865b534703aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, اليونان, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, اليونان, العالم العربي, الأخبار
تقرير: اليونان تبدأ دوريات في المياه الدولية قبالة ليبيا
ذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، بأن فرقاطتين على الأقل من البحرية اليونانية، جرى نشرهما في المياه الدولية جنوب جزيرة "كريت" قبالة ليبيا، في خطوة تهدف إلى وقف الهجرة غير القانونية إلى اليونان.
وأفادت بوابة
"الوسط"، بأن "الهدف الرئيسي من نشر الفرقاطتين اليونانيتين هو تحديد وتعقب السفن والمراكب التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين وطالبي اللجوء عبر البحر المتوسط من ليبيا، إلى جزيرتي "كريت" و"غافدوس" اليونانية".
وأوضحت أن "الفرقاطتين لا يمكنهما اعتراض قوارب الهجرة غير القانونية في البحر بالنظر إلى حجمهما الضخم، بل تقتصر مهمتهما على تعقب أي أنشطة مريبة في المنطقة، وإبلاغ السلطات الليبية المختصة المسؤولة عن إدارة تدفقات الهجرة".
وأكدت أن "اختيار السفن الحربية للقيام بتلك المهمة إلى التجهيزات المتطورة التي تتمتع بها مثل أجهزة الرادار، التي يمكنها تعقب مراكب وقوارب الهجرة من مسافة بعيدة، حتى قبل دخولها المنطقة البحرية التابعة لأثينا".
وأشارت إلى أنه "يمكن للسفن الحربية البقاء في البحر لفترات زمنية طويلة، ومقارنة بسفن خفر السواحل، تستطيع الوحدات السطحية التابعة للبحرية العمل بسهولة في المياه الدولية، مما يشكل رادعًا".
ومن جهة أخرى، أفادت الصحيفة بأن "أثينا تسعى لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، التي تعدها حيوية للأمن القومي لليونان، خاصة مع محاولات تركيا وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة بالعام 2019".
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها الشديد، إزاء قرار أثينا فتح باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات قرب جزيرة "كريت"، في مناطق تصفها ليبيا بأنها "متنازع عليها".
وأكدت الوزارة أن "الخطوة تمثل انتهاكا واضحا للحقوق السيادية الليبية
"، مشيرة إلى رفضها الكامل لأي أنشطة استكشافية تتم دون اتفاق قانوني. في ذات الوقت، شددت الخارجية على "تمسك ليبيا بالحلول السلمية والدعوة إلى الحوار، بما يضمن احترام القانون الدولي وحفظ مصالح الطرفين في شرق المتوسط".