وقال مجلس الوزراء في بيان له، إنه جرت "الموافقة على اتفاقية بين الحكومة (الأردنية) وحكومة دولة روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين".وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز علاقات التّعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لخدمة المصالح المشتركة لهما.ولن يحتاج السياح إلى الحصول على تأشيرة للسفر لمدة لا تزيد عن 30 يوما، وقد وقع على الاتفاقية أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفقا لموقع "إنترفاكس" الروسي.وفي حزيران/يونيو الماضي، أشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، إلى أن الوزارة وقعت، في نيسان/ أبريل الماضي، اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرات مع سلطنة عمان، موضحًا أن هناك اتفاقات مماثلة سيجري توقيعها مع الأردن وميانمار وعدد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وآسيا.ولفت إلى أنه من المقرر في المستقبل القريب تمديد فترة الإقامة لحاملي التأشيرة الإلكترونية من 16 يومًا إلى 30 يومًا، موضحًا أن هناك 64 دولة بقائمة الدول التي يمكنها الحصول على تأشيرة إلكترونية لزيارة روسيا.
الأردن يوافق على الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول مع روسيا
وقال مجلس الوزراء في بيان له، إنه جرت "الموافقة على اتفاقية بين الحكومة (الأردنية) وحكومة دولة روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين".
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز علاقات التّعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لخدمة المصالح المشتركة لهما.
وتسمح الاتفاقية لمواطني البلدين بالإقامة في أي منهما دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا إبان كل زيارة، شريطة ألا يكون غرض زيارتهم الإقامة الدائمة أو الدراسة أو ممارسة أنشطة تتطلب تصريح عمل. كما يجب ألا يتجاوز إجمالي مدة الإقامة 90 يومًا خلال السنة.
ولن يحتاج السياح إلى الحصول على تأشيرة للسفر لمدة لا تزيد عن 30 يوما، وقد وقع على الاتفاقية أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفقا لموقع "إنترفاكس" الروسي.
ويحصل الروس حاليا على تأشيرة عند وصولهم إلى الأردن، وتبلغ تكلفتها نحو 60 دولارا أمريكيا، ويمكن للمواطنين الأردنيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات سياحية إلكترونية لدخول روسيا الاتحادية.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، إلى أن الوزارة وقعت، في نيسان/ أبريل الماضي، اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرات مع سلطنة عمان، موضحًا أن هناك اتفاقات مماثلة سيجري توقيعها مع الأردن وميانمار وعدد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وآسيا.
ولفت إلى أنه من المقرر في المستقبل القريب تمديد فترة الإقامة لحاملي التأشيرة الإلكترونية من 16 يومًا إلى 30 يومًا، موضحًا أن هناك 64 دولة بقائمة الدول التي يمكنها الحصول على تأشيرة إلكترونية لزيارة روسيا.