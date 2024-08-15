https://sarabic.ae/20240815/وزير-السياحة-الأردني-لـ-سبوتنيك-نملك-علاقات-قوية-مع-روسيا-وربط-جوي-مباشر-بين-البلدين-قريبا-1091751556.html

وزير السياحة الأردني لـ "سبوتنيك": نملك علاقات قوية مع روسيا وربط جوي مباشر بين البلدين قريبا

وزير السياحة الأردني لـ "سبوتنيك": نملك علاقات قوية مع روسيا وربط جوي مباشر بين البلدين قريبا

سبوتنيك عربي

قال وزير السياحة والآثار الأردني، مكرم القيسي، إنه لا يمكن الحديث عن تطوير السياحة بين بلدين دون وجود ربط جوي مباشر بينهما. 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T05:00+0000

2024-08-15T05:00+0000

2024-08-15T05:00+0000

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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الأردن يهتم بتطوير السياحة مع روسيا، ومن المقرر استئناف الربط الجوي بين موسكو وعمان في 15 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي.وأكد أن الرحلات الجوية بين البلدين ستبدأ برحلتين كل أسبوع من عمان إلى موسكو، في حين يمكن زيادة عدد الرحلات بناءً على عدد الزوار القادمين من روسيا إلى الأردن خلال الفترة المقبلة.وشدد على أن هناك علاقات سياسية متميزة بين روسيا والأردن، وخاصة بين العاهل الأردني الملك عبدالله، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا على ضرورة انعكاس هذه العلاقات المتميزة على الملف السياحي وتطويرها بين البلدين.وفي وقت سابق، تابع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، أمس الأربعاء، تقدم سير العمل في عدد من المشاريع التنموية في قطاعي السياحة والبيئة، حيث اطلع على خطوات تنفيذ مخطط عجلون الشمولي.وأشار الملك عبد الله خلال اجتماعات منفصلة في قصر الحسينية مع المعنيين وبحضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إلى أهمية تسريع التنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد، وأن يلمس أبناء وبنات المحافظة أثر المشاريع التنموية.واستعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الأردني، توفيق كريشان، أهم المشاريع التي ستنفذ ضمن المخطط، وتشمل تطوير مزرعة نموذجية، وقرية سياحية تراثية، وأكاديمية طهي، ومنتجعًا استشفائيًا، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

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