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الأردن: لن نكون ساحة لإيران أو لإسرائيل ولن نسمح لأحد بأن يخترق أجواءنا
الأردن: لن نكون ساحة لإيران أو لإسرائيل ولن نسمح لأحد بأن يخترق أجواءنا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس السبت، بأن "المملكة لن تكون ساحة حرب لإيران أو إسرائيل، والاشتباكات بينهما لن تنهي الاحتلال". 11.08.2024, سبوتنيك عربي
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وشدد الصفدي، في مقابلة متلفزة مع قناة "العربية"، مساء أمس السبت، بالقول: "لن نكون ساحة لإيران أو لإسرائيل. أبلغنا بأننا لن نسمح لأحد بأن يخترق أجواءنا ويعرّض بالتالي حيوات مواطنينا للخطر".وأكد وزير الخارجية الأردني، بالقول: "سنتصدى لأي شيء يمر فوق أجوائنا"، مؤكدا أن "جهود المجتمع الدولي والجهود الدبلوماسية يجب أن تتركز على وقف العدوان على قطاع غزة، حفاظا على أمن المنطقة".ولم يكتف الصفدي بذلك، ولكنه أعرب عن إدانة الأردن لمجزرة مدرسة "التابعين" في قطاع غزة، والتي وقعت فجر أمس السبت، وقال إنها "جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل".ولفت إلى أن زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، الأحد الماضي، جاءت بدعوة من نظيره الإيراني علي باقري كني، وكان هدفها منع التصعيد، منوهًا إلى أنه لا يحمل رسالة من إسرائيل خلال تلك الزيارة، بحسب قوله.وفي وقت سابق من أول أمس الجمعة، أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.وأضافت: "لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240810/تقرير-أمريكا-لا-ترغب-في-توجيه-إسرائيل-ضربة-استباقية-إلى-إيران-1091599787.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسماعيل هنية, حركة حماس
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسماعيل هنية, حركة حماس

الأردن: لن نكون ساحة لإيران أو لإسرائيل ولن نسمح لأحد بأن يخترق أجواءنا

11:52 GMT 11.08.2024 (تم التحديث: 11:54 GMT 11.08.2024)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس السبت، بأن "المملكة لن تكون ساحة حرب لإيران أو إسرائيل، والاشتباكات بينهما لن تنهي الاحتلال".
وشدد الصفدي، في مقابلة متلفزة مع قناة "العربية"، مساء أمس السبت، بالقول: "لن نكون ساحة لإيران أو لإسرائيل. أبلغنا بأننا لن نسمح لأحد بأن يخترق أجواءنا ويعرّض بالتالي حيوات مواطنينا للخطر".
وأكد وزير الخارجية الأردني، بالقول: "سنتصدى لأي شيء يمر فوق أجوائنا"، مؤكدا أن "جهود المجتمع الدولي والجهود الدبلوماسية يجب أن تتركز على وقف العدوان على قطاع غزة، حفاظا على أمن المنطقة".
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أمس, 14:39 GMT
ولم يكتف الصفدي بذلك، ولكنه أعرب عن إدانة الأردن لمجزرة مدرسة "التابعين" في قطاع غزة، والتي وقعت فجر أمس السبت، وقال إنها "جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل".
ولفت إلى أن زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، الأحد الماضي، جاءت بدعوة من نظيره الإيراني علي باقري كني، وكان هدفها منع التصعيد، منوهًا إلى أنه لا يحمل رسالة من إسرائيل خلال تلك الزيارة، بحسب قوله.
وفي وقت سابق من أول أمس الجمعة، أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.
وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.
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وأضافت: "لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
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