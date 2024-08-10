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https://sarabic.ae/20240810/تقرير-أمريكا-لا-ترغب-في-توجيه-إسرائيل-ضربة-استباقية-إلى-إيران-1091599787.html
تقرير: أمريكا لا ترغب في توجيه إسرائيل ضربة استباقية إلى إيران
تقرير: أمريكا لا ترغب في توجيه إسرائيل ضربة استباقية إلى إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في توجيه إسرائيل ضربة استباقية إلى إيران. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T14:39+0000
2024-08-10T14:39+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن إدارة الرئيس جو بايدن طالبت إسرائيل بتجنب توجيه ضربة استباقية، وذلك في الوقت الذي تقوم واشنطن وتل أبيب بصياغة مفهوم مشترك للأمن القومي لإسرائيل ضد تهديدات ما أسمته بـ"المحور الشيعي الراديكالي".وأكدت الصحيفة أن هناك اعتمادا إسرائيليا واضحا على الولايات المتحدة الأمريكية بل ويتعمق بمرور الوقت، خاصة في ظل انتظار الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قلب العاصمة طهران.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن إدارة بايدن لا تريد اندلاع حرب إقليمية في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فضلا عن تخوف واشنطن من اندلاع حرب قد تتضرر معها منطقة الشرق الأوسط وإلحاق الضرر بالجنود الأمريكيين في المنطقة جراء تلك الحرب الإقليمية.ولفتت إلى إصابة جنود أمريكيين في قاعدة عين الأسد الواقعة غربي العراق نتيجة لهجوم ميليشيات عراقية بصواريخ غراد على تلك القاعدة الأمريكية، وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين خلالها.وكانت تقارير قد أفادت بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يعارض توجيه الحرس الثوري الإيراني ضربة مباشرة لإسرائيل، تحسبا لاندلاع حرب شاملة في المنطقة.وزعمت وسائل إعلام أمريكية وجود "انقسام في طهران بشأن كيفية الرد على اغتيال هنية (إسماعيل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس)"، مشيرة إلى "إصرار كبار قادة الحرس الثوري على توجيه ضربة مباشرة إلى تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية، مع التركيز على القواعد العسكرية لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين".وبحسب التقارير، فإن بزشكيان اقترح استهداف قواعد إسرائيلية "سرية" في دول مجاورة لإيران، مشيرة إلى أن إيران استهدفت في السابق ما وصفتها "قواعد تجسس" تابعة لـ"الموساد" الإسرائيلي في كردستان العراق.وفي وقت سابق، أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240808/واشنطن-إيران-لا-تمتلك-أساسا-قانونيا-لمهاجمة-إسرائيل-وستواجه-عواقب-خطيرة-1091555731.html
https://sarabic.ae/20240802/الإذاعة-الإسرائيلية-اغتيال-هنية-وشكر-يعيدان-جزئيا-صورة-إسرائيل-كدولة-1091340099.html
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حركة حماس, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
حركة حماس, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة

تقرير: أمريكا لا ترغب في توجيه إسرائيل ضربة استباقية إلى إيران

14:39 GMT 10.08.2024
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Str/HO
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في توجيه إسرائيل ضربة استباقية إلى إيران.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن إدارة الرئيس جو بايدن طالبت إسرائيل بتجنب توجيه ضربة استباقية، وذلك في الوقت الذي تقوم واشنطن وتل أبيب بصياغة مفهوم مشترك للأمن القومي لإسرائيل ضد تهديدات ما أسمته بـ"المحور الشيعي الراديكالي".
وأكدت الصحيفة أن هناك اعتمادا إسرائيليا واضحا على الولايات المتحدة الأمريكية بل ويتعمق بمرور الوقت، خاصة في ظل انتظار الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قلب العاصمة طهران.
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
واشنطن: إيران لا تمتلك أساسا قانونيا لمهاجمة إسرائيل وستواجه "عواقب خطيرة"
8 أغسطس, 23:23 GMT
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن إدارة بايدن لا تريد اندلاع حرب إقليمية في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فضلا عن تخوف واشنطن من اندلاع حرب قد تتضرر معها منطقة الشرق الأوسط وإلحاق الضرر بالجنود الأمريكيين في المنطقة جراء تلك الحرب الإقليمية.
ولفتت إلى إصابة جنود أمريكيين في قاعدة عين الأسد الواقعة غربي العراق نتيجة لهجوم ميليشيات عراقية بصواريخ غراد على تلك القاعدة الأمريكية، وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين خلالها.
وكانت تقارير قد أفادت بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يعارض توجيه الحرس الثوري الإيراني ضربة مباشرة لإسرائيل، تحسبا لاندلاع حرب شاملة في المنطقة.
وزعمت وسائل إعلام أمريكية وجود "انقسام في طهران بشأن كيفية الرد على اغتيال هنية (إسماعيل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس)"، مشيرة إلى "إصرار كبار قادة الحرس الثوري على توجيه ضربة مباشرة إلى تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية، مع التركيز على القواعد العسكرية لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين".
وبحسب التقارير، فإن بزشكيان اقترح استهداف قواعد إسرائيلية "سرية" في دول مجاورة لإيران، مشيرة إلى أن إيران استهدفت في السابق ما وصفتها "قواعد تجسس" تابعة لـ"الموساد" الإسرائيلي في كردستان العراق.
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الإذاعة الإسرائيلية: اغتيال هنية وشكر يعيدان جزئيا صورة إسرائيل كدولة
2 أغسطس, 06:25 GMT
وفي وقت سابق، أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.
وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
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