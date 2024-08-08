https://sarabic.ae/20240808/الدفاع-الإسرائيلية-نعمل-على-توفير-تحذير-كاف-لمواطنينا-من-هجوم-إيران-وحزب-الله-1091545994.html

الدفاع الإسرائيلية: نعمل على توفير تحذير كاف لمواطنينا من هجوم إيران و"حزب الله"

الدفاع الإسرائيلية: نعمل على توفير تحذير كاف لمواطنينا من هجوم إيران و"حزب الله"

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن بلاده تعمل على توفير تحذير كاف، من الهجوم المتوقع من جانب "إيران" و"حزب الله" اللبناني على البلاد. 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T13:49+0000

2024-08-08T13:49+0000

2024-08-08T13:49+0000

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وقال في تصريحات خلال تقييم أجراه في قيادة الجبهة الداخلية في جيش الدفاع الإسرائيلي، إن "قدرة الجمهور على الصمود تسمح لنا باتخاذ القرارات العملياتية الصحيحة، وفي مواجهة محاولة العدو لبث الخوف، يتعين علينا مواصلة الحياة الروتينية".وأضاف غالانت: "نحن نعمل على إعطاء الجمهور تحذيرا كافيا في الوقت الفعلي".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء قبل الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بيوم، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جار.لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240808/إيران-لدى-طهران-أولويتان-هما-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-ومعاقبة-إسرائيل-على-اغتيال-هنية-1091532478.html

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