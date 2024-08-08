https://sarabic.ae/20240808/إيران-لدى-طهران-أولويتان-هما-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-ومعاقبة-إسرائيل-على-اغتيال-هنية-1091532478.html
إيران: لدى طهران أولويتان هما تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومعاقبة إسرائيل على اغتيال هنية
إيران: لدى طهران أولويتان هما تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومعاقبة إسرائيل على اغتيال هنية
سبوتنيك عربي
أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن "طهران لن تتراجع عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها، في حال تم التوصل إلى... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T08:33+0000
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وقالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إن "إيران تتابع هدفين بالتزامن معا، أولا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب المحتلين منها، وثانياً معاقبة المعتدي على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، ومنع تكرار العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني، وجعل الصهاينة يندمون على دخولهم هذا الطريق"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء قبل الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بيوم، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240807/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-على-العالم-أن-يجتمع-ضد-إيران-بوصفها-أكبر-مزعزع-للاستقرار-ومصدر-للإرهاب-1091500538.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران: لدى طهران أولويتان هما تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومعاقبة إسرائيل على اغتيال هنية
أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن "طهران لن تتراجع عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها، في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
وقالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إن "إيران تتابع هدفين بالتزامن معا، أولا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب المحتلين منها، وثانياً معاقبة المعتدي على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، ومنع تكرار العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني، وجعل الصهاينة يندمون على دخولهم هذا الطريق"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء قبل الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بيوم، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران
، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين
، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.