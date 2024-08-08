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الدفاع الروسية: الجيش الروسي أوقف ودمر الوحدات الأوكرانية التي حاولت اختراق كورسك
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إيران: لدى طهران أولويتان هما تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومعاقبة إسرائيل على اغتيال هنية
إيران: لدى طهران أولويتان هما تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومعاقبة إسرائيل على اغتيال هنية
سبوتنيك عربي
أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن "طهران لن تتراجع عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها، في حال تم التوصل إلى... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T08:33+0000
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وقالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إن "إيران تتابع هدفين بالتزامن معا، أولا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب المحتلين منها، وثانياً معاقبة المعتدي على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، ومنع تكرار العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني، وجعل الصهاينة يندمون على دخولهم هذا الطريق"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء قبل الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بيوم، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240807/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-على-العالم-أن-يجتمع-ضد-إيران-بوصفها-أكبر-مزعزع-للاستقرار-ومصدر-للإرهاب-1091500538.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم

إيران: لدى طهران أولويتان هما تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومعاقبة إسرائيل على اغتيال هنية

08:33 GMT 08.08.2024
© AFP 2023 / -رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده في طهران
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© AFP 2023 / -
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أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن "طهران لن تتراجع عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها، في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
وقالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إن "إيران تتابع هدفين بالتزامن معا، أولا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب المحتلين منها، وثانياً معاقبة المعتدي على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، ومنع تكرار العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني، وجعل الصهاينة يندمون على دخولهم هذا الطريق"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء قبل الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي: على العالم أن يجتمع ضد إيران بوصفها "أكبر مزعزع للاستقرار ومصدر للإرهاب"
أمس, 09:03 GMT
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بيوم، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"06:01 GMT
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