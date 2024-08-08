https://sarabic.ae/20240808/واشنطن-إيران-لا-تمتلك-أساسا-قانونيا-لمهاجمة-إسرائيل-وستواجه-عواقب-خطيرة-1091555731.html

واشنطن: إيران لا تمتلك أساسا قانونيا لمهاجمة إسرائيل وستواجه "عواقب خطيرة"

واشنطن: إيران لا تمتلك أساسا قانونيا لمهاجمة إسرائيل وستواجه "عواقب خطيرة"

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران لا تمتلك أي أساس قانوني لشن هجمات على إسرائيل، مشيرًا إلى أن أي تصعيد من... 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T23:23+0000

2024-08-08T23:23+0000

2024-08-08T23:24+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065025736_0:10:1350:769_1920x0_80_0_0_0103823c9ddd7e018cd5683eb1951d72.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريحات صحفية: "ليس لدى إيران أساس مشروع لمهاجمة إسرائيل"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تراقب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط عن كثب وتستعد للتعامل مع أي تطورات قد تؤدي إلى صراع واسع النطاق.وأضاف المسؤول: "إذا شنت طهران هجومًا مفتوحًا على إسرائيل، فإنها ستواجه عواقب خطيرة إلى حد كبير".يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع، مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والذي نسب لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.وكانت "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، وذلك عقب حضوره حفل تنصيب بزشكيان.وألقت الحركة بالمسؤولية على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية، وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردًا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، في 30 يوليو، والذي شارك فيه هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط "حماس" بطهران.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل و91 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20240808/الدفاع-الإسرائيلية-نعمل-على-توفير-تحذير-كاف-لمواطنينا-من-هجوم-إيران-وحزب-الله-1091545994.html

https://sarabic.ae/20240808/السعودية-اغتيال-إسماعيل-هنية-انتهاك-صارخ-لسيادة-إيران-1091534388.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل