https://sarabic.ae/20240802/الإذاعة-الإسرائيلية-اغتيال-هنية-وشكر-يعيدان-جزئيا-صورة-إسرائيل-كدولة-1091340099.html

الإذاعة الإسرائيلية: اغتيال هنية وشكر يعيدان جزئيا صورة إسرائيل كدولة

الإذاعة الإسرائيلية: اغتيال هنية وشكر يعيدان جزئيا صورة إسرائيل كدولة

سبوتنيك عربي

أكدت ‏الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن اتباع سياسة الاغتيالات تعيد ولو جزئيا صورة إسرائيل كدولة أمام أعدائها. 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T06:25+0000

2024-08-02T06:25+0000

2024-08-02T06:25+0000

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ونقلت الإذاعة عن عوزي رافي، صباح اليوم الجمعة، عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، يعيدان جزئيا صورة إسرائيل كدولة.وأشار إلى أن "اتباع سياسة الاغتيالات وطريقة تنفيذها ستعيد قلق إسرائيل في عيون جيرانها، وخاصة في عيون أعضاء محور الشر، في الأشهر العشرة الماضية، فقدت إسرائيل جزءا كبيرا من قدرتها، ومن صورتها"، على حد قوله.وأفاد عوزي رافي بأن "إسرائيل حاولت البحث عن ميزة افتقدتها وتمثلت في فقدانها لسياسة الاغتيالات، وهي ميزة لطالما اتبعتها، وأنه من المؤكد أن ما يحدث هنا يعيد جزئيا صورة إسرائيل كدولة. التي لديها قدرات"، على حد زعمه.وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محملة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.

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