https://sarabic.ae/20240802/تقارير-أمريكية-تكشف-عن-قنبلة-تم-تهريبها-إلى-مكان-إقامة-هنية-في-طهران-قبل-أشهر-تسببت-في-قتله-1091339549.html

تقارير أمريكية تكشف عن قنبلة تم تهريبها إلى مكان إقامة هنية في طهران تسببت بقتله

تقارير أمريكية تكشف عن قنبلة تم تهريبها إلى مكان إقامة هنية في طهران تسببت بقتله

سبوتنيك عربي

كشف تقارير أمريكية أن عبوة ناسفة كانت مخبأة في مكان إقامة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، كان من المعروف أن هنية يقيم فيه، تسببت في قتلته. 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T05:46+0000

2024-08-02T05:46+0000

2024-08-02T06:36+0000

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وقالت التقارير: "تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريباً في دار الضيافة التي يديرها ويحميها "الحرس الثوري" الإيراني، وهي جزء من مجمع كبير، في شمال طهران".وأشار المسؤولان اللذان اطلعا على الحادث، إن الانفجار هز المبنى، وحطم بعض النوافذ، وتسبب في انهيار جزئي لجدار خارجي.ولم تعترف إسرائيل علناً بمسؤوليتها عن القتل، لكن مسؤولي الاستخبارات الإسرائيليين أطلعوا الولايات المتحدة وحكومات غربية على تفاصيل العملية في أعقاب ذلك مباشرة، وفقاً للمسؤولين الخمسة.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإنه لم يتضح بعد كيف تم إخفاء القنبلة في بيت الضيافة. والتخطيط للاغتيال استغرق شهورا وتطلب مراقبة مكثفة للمجمع."هاجمنا لبنان فقط تلك الليلة"... الجيش الإسرائيلي يلمح لعدم ضلوعه في اغتيال هنيةوقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين إن زعيم حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية زياد النخالة كان يقيم في الغرفة المجاورة. ولم تلحق أضرار بالغة بغرفته، ما يشير إلى تخطيط دقيق لاستهداف هنية.أردوغان: اغتيال هنية والهجوم على لبنان يثبت أن إسرائيل تشكل تهديدا للمنطقة والعالم والإنسانيةوكان هنية موجوداً في العاصمة الإيرانية لحضور مراسم تنصيب الرئيس.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محملة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.وأعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.مسؤولون إيرانيون: خامنئي أمر بتوجيه ضربة مباشرة على إسرائيلوكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.

https://sarabic.ae/20240802/أمريكا-تعتزم-دعم-إسرائيل-عسكرياً-وسط-تهديدات-لهجوم-إيراني-محتمل-1091338951.html

https://sarabic.ae/20240801/قيادية-فلسطينية-لـسبوتنيك-موقفنا-الموحد-ضد-اغتيال-هنية-سيشكل-دافعا-لإتمام-المصالحة-الوطنية-1091334923.html

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