https://sarabic.ae/20240802/أمريكا-تعتزم-دعم-إسرائيل-عسكرياً-وسط-تهديدات-لهجوم-إيراني-محتمل-1091338951.html
أمريكا تعتزم دعم إسرائيل عسكرياً وسط تهديدات لهجوم إيراني محتمل
أمريكا تعتزم دعم إسرائيل عسكرياً وسط تهديدات لهجوم إيراني محتمل
سبوتنيك عربي
أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توفير قدرات عسكرية أميركية جديدة لدعم إسرائيل، ضد... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T05:08+0000
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وقال البيت الأبيض: "بايدن أكد لنتنياهو مجدداً التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران، بما في ذلك من وكلائها حماس وحزب الله وأنصار الله".وشدد بايدن على أهمية الجهود المستمرة لخفض حدة التوترات الأوسع في المنطقة". وأشار البيان إلى أن نائبة الرئيس كامالا هاريس شاركت في هذه المكالمة.ووفقا لموقع "أكسيوس"، فإن المسؤولين الأميركيين يتوقعون، أن الرد الإيراني سيكون مماثلاً للهجوم الذي شنته في أبريل الماضي على إسرائيل، ولكن من المحتمل أن يكون أوسع نطاقاً، وقد يشمل أيضاً مشاركة "حزب الله" اللبناني.قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في وقت سابق هذا الأسبوع لم يساعد في تحسين فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.
https://sarabic.ae/20240801/قيادية-فلسطينية-لـسبوتنيك-موقفنا-الموحد-ضد-اغتيال-هنية-سيشكل-دافعا-لإتمام-المصالحة-الوطنية-1091334923.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران, العالم العربي
أمريكا تعتزم دعم إسرائيل عسكرياً وسط تهديدات لهجوم إيراني محتمل
أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توفير قدرات عسكرية أميركية جديدة لدعم إسرائيل، ضد تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ردا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".
وقال البيت الأبيض: "بايدن أكد لنتنياهو مجدداً التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران، بما في ذلك من وكلائها حماس وحزب الله وأنصار الله".
وأشار إلى أن بايدن ناقش "الجهود المبذولة لدعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات، مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بما يشمل عمليات نشر عسكري دفاعي أميركي جديدة".
وشدد بايدن على أهمية الجهود المستمرة لخفض حدة التوترات الأوسع في المنطقة". وأشار البيان إلى أن نائبة الرئيس كامالا هاريس شاركت في هذه المكالمة.
ورجح مسؤولون أميركيون أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أصبح وشيكا، وذلك للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.
ووفقا لموقع "أكسيوس"، فإن المسؤولين الأميركيين يتوقعون، أن الرد الإيراني سيكون مماثلاً للهجوم الذي شنته في أبريل الماضي على إسرائيل، ولكن من المحتمل أن يكون أوسع نطاقاً، وقد يشمل أيضاً مشاركة "حزب الله" اللبناني.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في وقت سابق هذا الأسبوع لم يساعد في تحسين فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.