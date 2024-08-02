https://sarabic.ae/20240802/أمريكا-تعتزم-دعم-إسرائيل-عسكرياً-وسط-تهديدات-لهجوم-إيراني-محتمل-1091338951.html

أمريكا تعتزم دعم إسرائيل عسكرياً وسط تهديدات لهجوم إيراني محتمل

أمريكا تعتزم دعم إسرائيل عسكرياً وسط تهديدات لهجوم إيراني محتمل

سبوتنيك عربي

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توفير قدرات عسكرية أميركية جديدة لدعم إسرائيل، ضد... 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T05:08+0000

2024-08-02T05:08+0000

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وقال البيت الأبيض: "بايدن أكد لنتنياهو مجدداً التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران، بما في ذلك من وكلائها حماس وحزب الله وأنصار الله".وشدد بايدن على أهمية الجهود المستمرة لخفض حدة التوترات الأوسع في المنطقة". وأشار البيان إلى أن نائبة الرئيس كامالا هاريس شاركت في هذه المكالمة.ووفقا لموقع "أكسيوس"، فإن المسؤولين الأميركيين يتوقعون، أن الرد الإيراني سيكون مماثلاً للهجوم الذي شنته في أبريل الماضي على إسرائيل، ولكن من المحتمل أن يكون أوسع نطاقاً، وقد يشمل أيضاً مشاركة "حزب الله" اللبناني.قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في وقت سابق هذا الأسبوع لم يساعد في تحسين فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.

https://sarabic.ae/20240801/قيادية-فلسطينية-لـسبوتنيك-موقفنا-الموحد-ضد-اغتيال-هنية-سيشكل-دافعا-لإتمام-المصالحة-الوطنية-1091334923.html

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