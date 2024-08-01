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بوتين يستقبل الروس المطلق سراحهم خلال عملية تبادل السجناء... فيديو
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قيادية فلسطينية لـ"سبوتنيك": موقفنا الموحد ضد اغتيال هنية سيشكل دافعا لإتمام المصالحة الوطنية
قيادية فلسطينية لـ"سبوتنيك": موقفنا الموحد ضد اغتيال هنية سيشكل دافعا لإتمام المصالحة الوطنية
سبوتنيك عربي
قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس جريمة جبانة أقدمت عليها إسرائيل. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T19:18+0000
2024-08-01T19:18+0000
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وإضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه العمليات استمرار لسياسة الاغتيالات للقيادات السياسية الفلسطينية منذ انطلاق الثورة المعاصرة".وأكدت أن "مواقف الفصائل الفلسطينية ردا على مقتل إسماعيل هنية عبرت عن وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم".وردت الصين، اليوم الخميس، على ما إذا كان اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، سيؤثر على "اتفاق بكين"، الذي تم توقيعه مؤخرا بين الفصائل الفلسطينية بوساطة الصين.وفي البداية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحت الصين موقفها بشأن حادث مقتل إسماعيل هنية في إيران، ونحن نعارض بشدة عملية الاغتيال وندينها، ونشعر بقلق عميق من أن الحادث قد يدفع المنطقة إلى مزيد من الاضطرابات".وتابع: "إن غزة بحاجة إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم في أقرب وقت ممكن، ولا ينبغي أن يكون هناك المزيد من التصعيد للصراع والمواجهة".وأضاف الدبوماسي الصيني: "إن بكين تدعم المصالحة الداخلية الفلسطينية، وتعتقد أن هذه خطوة مهمة نحو حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتشيد الصين بالفصائل الفلسطينية على جهودها بشأن إعلان بكين، وتتطلع إلى اليوم الذي تحقق فيه الفصائل الفلسطينية المصالحة، وعلى هذا الأساس، تحقق فلسطين استقلاليتها في أقرب وقت ممكن، وسوف نواصل العمل مع الأطراف ذات الصلة نحو تحقيق هذا الهدف".وواصل مؤكدا: "تظل الصين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتعارض التدخل الخارجي، ونحن على استعداد للعمل مع الأطراف المعنية، للعمل بجد من أجل تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة".ووقعت الفصائل الفلسطينية إعلانا في بكين، أواخر الشهر الماضي، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.وأعلنت الفصائل في وثيقة "إعلان بكين" المنبثقة عن اجتماعها في العاصمة الصينية، الاتفاق على "توحيد الجهود الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة التي تنفذها دولة الاحتلال وقطعان المستوطنين بدعم ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ومقاومة تهجير محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه فلسطين، والتمسك بوحدة الاراضي الفلسطينية بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".واتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع بكين على آلية جماعية لتنفيذ بنود الإعلان من كافة جوانبه، كما تقرر اعتبار اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كنقطة انطلاق لعمل الطواقم الوطنية المشتركة بشكل عاجل، ووضع أجندة زمنية لتنفيذ بنود الإعلان المشترك.وقررت الفصائل الفلسطينية متابعة تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام الفلسطيني بمساعدة مصر والجزائر وجمهوريتي الصين الشعبية وروسيا والاتحادية، وذلك استنادا إلى اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة عام 2011، وإعلان الجزائر الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين بعيد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية، موسكو، نهاية فبراير/ شباط.
https://sarabic.ae/20240801/هل-سيؤثر-مقتل-إسماعيل-هنية-على-اتفاق-بكين-بين-الفصائل-الفلسطينية-الصين-ترد-1091324296.html
https://sarabic.ae/20240723/الفصائل-الفلسطينية-تطالب-العالم-في-إعلان-بكين-بانتزاع-القضية-من-قبضة-الانحياز-الأمريكي-1091063107.html
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حصري, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, الصين
حصري, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, الصين

قيادية فلسطينية لـ"سبوتنيك": موقفنا الموحد ضد اغتيال هنية سيشكل دافعا لإتمام المصالحة الوطنية

19:18 GMT 01.08.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIعلم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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حصري
قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس جريمة جبانة أقدمت عليها إسرائيل.
وإضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه العمليات استمرار لسياسة الاغتيالات للقيادات السياسية الفلسطينية منذ انطلاق الثورة المعاصرة".
وأكدت أن "مواقف الفصائل الفلسطينية ردا على مقتل إسماعيل هنية عبرت عن وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم".

وترى القيادية في حركة فتح، أن الموقف الفلسطيني سيشكل دافعا لإتمام ما تم الإعلان عنه من مصالحة وطنية فلسطينية في بكين.

وردت الصين، اليوم الخميس، على ما إذا كان اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، سيؤثر على "اتفاق بكين"، الذي تم توقيعه مؤخرا بين الفصائل الفلسطينية بوساطة الصين.
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
هل سيؤثر مقتل إسماعيل هنية على اتفاق بكين بين الفصائل الفلسطينية.. بكين ترد
14:23 GMT
وفي البداية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحت الصين موقفها بشأن حادث مقتل إسماعيل هنية في إيران، ونحن نعارض بشدة عملية الاغتيال وندينها، ونشعر بقلق عميق من أن الحادث قد يدفع المنطقة إلى مزيد من الاضطرابات".
وتابع: "إن غزة بحاجة إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم في أقرب وقت ممكن، ولا ينبغي أن يكون هناك المزيد من التصعيد للصراع والمواجهة".
وأضاف الدبوماسي الصيني: "إن بكين تدعم المصالحة الداخلية الفلسطينية، وتعتقد أن هذه خطوة مهمة نحو حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتشيد الصين بالفصائل الفلسطينية على جهودها بشأن إعلان بكين، وتتطلع إلى اليوم الذي تحقق فيه الفصائل الفلسطينية المصالحة، وعلى هذا الأساس، تحقق فلسطين استقلاليتها في أقرب وقت ممكن، وسوف نواصل العمل مع الأطراف ذات الصلة نحو تحقيق هذا الهدف".
وواصل مؤكدا: "تظل الصين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتعارض التدخل الخارجي، ونحن على استعداد للعمل مع الأطراف المعنية، للعمل بجد من أجل تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة".
الفصائل الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
الفصائل الفلسطينية تطالب العالم في "إعلان بكين" بانتزاع القضية من قبضة الانحياز الأمريكي
23 يوليو, 13:29 GMT
ووقعت الفصائل الفلسطينية إعلانا في بكين، أواخر الشهر الماضي، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأعلنت الفصائل في وثيقة "إعلان بكين" المنبثقة عن اجتماعها في العاصمة الصينية، الاتفاق على "توحيد الجهود الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة التي تنفذها دولة الاحتلال وقطعان المستوطنين بدعم ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ومقاومة تهجير محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه فلسطين، والتمسك بوحدة الاراضي الفلسطينية بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".
واتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع بكين على آلية جماعية لتنفيذ بنود الإعلان من كافة جوانبه، كما تقرر اعتبار اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كنقطة انطلاق لعمل الطواقم الوطنية المشتركة بشكل عاجل، ووضع أجندة زمنية لتنفيذ بنود الإعلان المشترك.
وقررت الفصائل الفلسطينية متابعة تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام الفلسطيني بمساعدة مصر والجزائر وجمهوريتي الصين الشعبية وروسيا والاتحادية، وذلك استنادا إلى اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة عام 2011، وإعلان الجزائر الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.
وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين بعيد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية، موسكو، نهاية فبراير/ شباط.
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