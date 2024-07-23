https://sarabic.ae/20240723/الفصائل-الفلسطينية-تطالب-العالم-في-إعلان-بكين-بانتزاع-القضية-من-قبضة-الانحياز-الأمريكي-1091063107.html
الفصائل الفلسطينية تطالب العالم في "إعلان بكين" بانتزاع القضية من قبضة الانحياز الأمريكي
الفصائل الفلسطينية تطالب العالم في "إعلان بكين" بانتزاع القضية من قبضة الانحياز الأمريكي
سبوتنيك عربي
أعربت الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار الفلسطيني في بكين عن تقديرها العالي لدعم جمهورية الصين لحقوق الشعب الفلسطيني. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T13:29+0000
2024-07-23T13:29+0000
2024-07-23T13:29+0000
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أكدت الفصائل على ضرورة تمكين الدول العربية والأصدقاء في الصين وروسيا، من مواصلة الجهود الدولية لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة ورعايتها، وبمشاركة دولية وإقليمية واسعة، بديلا عن الرعاية الأمريكية المنفردة والمنحازة.واتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع بكين على آلية جماعية لتنفيذ بنود الإعلان من كافة جوانيه، كما تقرر اعتبار اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كنقطة انطلاق لعمل الطواقم الوطنية المشتركة بشكل عاجل، ووضع أجندة زمنية لتنفيذ بنود الإعلان المشترك.حكومة مؤقتة على كامل التراب الفلسطينيكما أعربت الفصائل الفلسطينية في وثيقتها التي وصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منها، عن ترحيبها برأي محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين وضرورة إزالته بأسرع وقت ممكن.وقررت الفصائل الفلسطينية متابعة تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام الفلسطيني بمساعدة مصر والجزائر وجمهوريتي الصين الشعبية وروسيا والاتحادية، وذلك استنادا إلى اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة عام 2011، وإعلان الجزائر الذي وقع تشرين الأول عام 2022.وفي هذا الصدد، أعربت الفصائل عن التزامها بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا لقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة، كما شددت على الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ونضالها بكل الأشكال المتاحة.وأضافت الوثيقة: "وإلى أن يتم تنفيذ الخطوات العملية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد وفقا لقانون الانتخابات، تم تأكيد الاتفاق على تفعيل انتظام الإطار القيادي المؤقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي وفقا لما تم الاتفاق عليه في وثيقة الإطار الوطني الموقعة بالقاهرة في الرابع من أيار عام 2011".بعد "إعلان بكين".. "حماس" و"فتح": الانقسام الفلسطيني يخدم إسرائيلكما تم التأكيد في وثيقة الاتفاق على مقاومة وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، خصوصا من قطاع غزة، والقدس والضفة الغربية، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.وطالبت الأطراف الفلسطينية بضرورة العمل على فك الحصار الهمجي الذي عن قطاع غزة والضفة الغربية، وإيصال المساعدات الانسانية بدون شروط، ودعم وإسناد الصمود البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته في فلسطين وإعمار ما دمره الاحتلال، إلى جانب دعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد منزله وممتلكاته دون قيود أو شروط، وفق ما جاء في الوثيقة."الفلسطينيون يحكمون فلسطين".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزةوتوجهت وثيقة الاتفاق بالتحية "لشهداء الشعب الفلسطيني وتأكيد الاسناد الكامل للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والقمع"، مشددة على "أولوية بذل كل جهد ممكن لتحريرهم".
https://sarabic.ae/20240723/الفصائل-الفلسطينية-توقع-في-بكين-إعلانا-لإنهاء-الانقسام-وتعزيز-الوحدة-الوطنية---عاجل-1091039825.html
https://sarabic.ae/20240723/تصويت-ما-رأيك-بالمبادرة-الصينية-الفلسطينيون-يحكمون-فلسطين-لحل-الأزمة-في-غزة-1091056656.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, قطاع غزة
الفصائل الفلسطينية تطالب العالم في "إعلان بكين" بانتزاع القضية من قبضة الانحياز الأمريكي
حصري
أعربت الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار الفلسطيني في بكين عن تقديرها العالي لدعم جمهورية الصين لحقوق الشعب الفلسطيني.
أكدت الفصائل على ضرورة تمكين الدول العربية والأصدقاء في الصين وروسيا، من مواصلة الجهود الدولية لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة ورعايتها، وبمشاركة دولية وإقليمية واسعة، بديلا عن الرعاية الأمريكية المنفردة والمنحازة.
وأعلنت الفصائل في وثيقة "إعلان بكين" المنبثقة عن اجتماعها في العاصمة الصينية، الاتفاق على "توحيد الجهود الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة التي تنفذها دولة الاحتلال وقطعان المستوطنين بدعم ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ومقاومة تهجير محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه فلسطين، والتمسك بوحدة الاراضي الفلسطينية بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
واتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع بكين على آلية جماعية لتنفيذ بنود الإعلان من كافة جوانيه، كما تقرر اعتبار اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كنقطة انطلاق لعمل الطواقم الوطنية المشتركة بشكل عاجل، ووضع أجندة زمنية لتنفيذ بنود الإعلان المشترك.
حكومة مؤقتة على كامل التراب الفلسطيني
كما أعربت الفصائل الفلسطينية في وثيقتها التي وصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منها، عن ترحيبها برأي محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين وضرورة إزالته بأسرع وقت ممكن.
وقررت الفصائل الفلسطينية متابعة تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام الفلسطيني بمساعدة مصر والجزائر وجمهوريتي الصين الشعبية وروسيا والاتحادية، وذلك استنادا إلى اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة عام 2011، وإعلان الجزائر الذي وقع تشرين الأول عام 2022.
وفي هذا الصدد، أعربت الفصائل عن التزامها بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا لقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة، كما شددت على الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ونضالها بكل الأشكال المتاحة.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاقها على تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل وبقررا من الرئيس بناء على القانون الأساسي الفلسطيني المعمول به، بحيث تمارس الحكومة الوليدة سلطاتها على كافة الأراضي الفلسطينة، بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، على أن تبدأ إعمار غزة والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية في أسرع وقت، ووفقا لقانون الانتخابات المعتمد.
وأضافت الوثيقة: "وإلى أن يتم تنفيذ الخطوات العملية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد وفقا لقانون الانتخابات، تم تأكيد الاتفاق على تفعيل انتظام الإطار القيادي المؤقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي وفقا لما تم الاتفاق عليه في وثيقة الإطار الوطني الموقعة بالقاهرة في الرابع من أيار عام 2011".
كما تم التأكيد في وثيقة الاتفاق على مقاومة وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، خصوصا من قطاع غزة، والقدس والضفة الغربية، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.
وطالبت الأطراف الفلسطينية بضرورة العمل على فك الحصار الهمجي الذي عن قطاع غزة والضفة الغربية، وإيصال المساعدات الانسانية بدون شروط، ودعم وإسناد الصمود البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته في فلسطين وإعمار ما دمره الاحتلال، إلى جانب دعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد منزله وممتلكاته دون قيود أو شروط، وفق ما جاء في الوثيقة.
وشدد الاتفاق على التصدي لـ"مؤامرات الاحتلال، وانتهاكاته المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك ومقاومة أي مس به وبمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وتوجهت وثيقة الاتفاق بالتحية "لشهداء الشعب الفلسطيني وتأكيد الاسناد الكامل للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والقمع"، مشددة على "أولوية بذل كل جهد ممكن لتحريرهم".