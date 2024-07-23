https://sarabic.ae/20240723/الفلسطينيون-يحكمون-فلسطين-الصين-تقترح-مبادرة-من-3-خطوات-للخروج-من-المأزق-الحالي-في-غزة-1091052078.html

"الفلسطينيون يحكمون فلسطين".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة

"الفلسطينيون يحكمون فلسطين".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزرة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن بكين اقترحت مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T11:06+0000

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: "في 23 يوليو/تموز 2024، حضر وزير الخارجية، وانغ يي، في بكين الحفل الختامي لمحادثات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وشهد توقيع 14 فصيلا فلسطينيا على إعلان بكين بشأن إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".وأضاف البيان: "في الوقت الحاضر، يستمر الصراع في غزة، وتستمر آثاره في الانتشار، وهناك صراعات إقليمية متعددة مترابطة، وللمساعدة في الخروج من الصراع والمأزق الحالي، تقترح الصين مبادرة من ثلاث خطوات":وتابع البيان: "الخطوة الأولى هي تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم ومستدام في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإنقاذ على الأرض. وينبغي للمجتمع الدولي بناء المزيد من التآزر لإنهاء الأعمال العدائية وتحقيق وقف لإطلاق النار".وتابع: "الخطوة الثالثة هي مساعدة فلسطين على أن تصبح دولة عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة والشروع في تنفيذ حل الدولتين، ومن المهم دعم عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق وأكثر موثوقية وفعالية لوضع جدول زمني وخريطة طريق لحل الدولتين".وأوضح البيان أن "وقف إطلاق النار والإنقاذ الإنساني يعتبر من الأولويات الملحة. "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" هو المبدأ الأساسي للحكم في غزة بعد الصراع".وأكد البيان أن "حل الدولتين هو الطريق الأساسي للمضي قدما. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم الأطراف في اتخاذ الخطوات الثلاث بجدية حقيقية".وفي وقت سابق من اليوم، وقعت الفصائل الفلسطينية إعلانا في بكين، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، حسبما ذكر مراسل "سبوتنبك".وحضر وزير الخارجية الصيني وانغ يي مراسم التوقيع.وأفاد حينها التلفزيون الصيني، أن قادة من حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين سيلتقون مع الصحفيين في بكين بحضور وزير الخارجية الصيني.روسيا: إسرائيل تتجاهل جميع السبل السلمية لحل الوضع في غزةالرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع

https://sarabic.ae/20240723/بعد-إعلان-بكين-حماس-وفتح-الانقسام-الفلسطيني-يخدم-إسرائيل--1091046585.html

https://sarabic.ae/20240723/الفصائل-الفلسطينية-توقع-في-بكين-إعلانا-لإنهاء-الانقسام-وتعزيز-الوحدة-الوطنية---عاجل-1091039825.html

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