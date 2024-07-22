https://sarabic.ae/20240722/روسيا-إسرائيل-تتجاهل-جميع-السبل-السلمية-لحل-الوضع-في-غزة-1091037654.html
روسيا: إسرائيل تتجاهل جميع السبل السلمية لحل الوضع في غزة
روسيا: إسرائيل تتجاهل جميع السبل السلمية لحل الوضع في غزة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تواصل تجاهل الأساليب السلمية كافة لحل الوضع في قطاع غزة، بما في ذلك "خطة... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T20:44+0000
2024-07-22T20:44+0000
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وقال نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن حول قطاع غزة: "إسرائيل، بتواطؤ واضح من واشنطن، تواصل تجاهل جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وخطة بايدن سيئة السمعة، والتي لا توجد إلا على الورق".ولفت نيبينزيا إلى أن القطاع "في حالة خراب حرفيًا"، فقد تم تدمير المباني السكنية والمدارس والمستشفيات، ولم يتبق أي حجر تقريبًا من البنية التحتية المدنية، كما قُتل أيضًا العديد من العاملين في المجال الإنساني التابع للأمم المتحدة ومختلف المنظمات غير الحكومية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240722/الرئيس-الفلسطيني-يطالب-بوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-وإيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-القطاع-1091028107.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا: إسرائيل تتجاهل جميع السبل السلمية لحل الوضع في غزة
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تواصل تجاهل الأساليب السلمية كافة لحل الوضع في قطاع غزة، بما في ذلك "خطة بايدن السيئة السمعة".
وقال نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن حول قطاع غزة: "إسرائيل، بتواطؤ واضح من واشنطن، تواصل تجاهل جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وخطة بايدن سيئة السمعة، والتي لا توجد إلا على الورق".
ولفت نيبينزيا إلى أن القطاع "في حالة خراب حرفيًا"، فقد تم تدمير المباني السكنية والمدارس والمستشفيات، ولم يتبق أي حجر تقريبًا من البنية التحتية المدنية، كما قُتل أيضًا العديد من العاملين في المجال الإنساني التابع للأمم المتحدة ومختلف المنظمات غير الحكومية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.