https://sarabic.ae/20240722/الرئيس-الفلسطيني-يطالب-بوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-وإيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-القطاع-1091028107.html

الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع

الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس... 22.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-22T15:14+0000

2024-07-22T15:14+0000

2024-07-22T15:14+0000

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وخلال استقباله مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص للشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، طالب عباس بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشددًا على ضرورة تنفيذ حل سياسي، وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، نقاشا مع فريق التفاوض والمسؤولين الأمنيين بشأن صفقة الرهائن لدى "حماس".ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، النقاش بـ"المعمق"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو وجّه بإرسال وفد التفاوض لبحث صفقة الرهائن، يوم الخميس المقبل".وفي وقت سابق من يوم أول أمس السبت، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وقادة الأمن والجيش في إسرائيل، تأييدهم لإبرام صفقة تبادل للرهائن والمحتجزين مع حركة حماس.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "قادة الجيش والأمن يرون أن الظروف نضجت وقد تكون آخر فرصة لذلك"، مضيفةً أن "غالانت يدرس الخروج على الإعلام لإبلاغ الجمهور الإسرائيلي بأن صفقة تبادل المحتجزين أصبحت في متناول اليد، في محاولة للضغط على نتنياهو".وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمني إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهم رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض مخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، عليه، ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني بارز، قوله إن "نتنياهو أوضح بأن مخططات الرئيس بايدن، قد فرضت عليه من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "نتنياهو يفرض شروطا على فريق التفاوض الإسرائيلي لن تقبل بها حركة حماس، وهو ما يعرقل إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة".وفي السياق ذاته، أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه رغم مرور 9 أشهر كاملة على بدء الحرب على قطاع غزة، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس.وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، أنه "رغم مرور كل تلك الأيام والشهور، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس، رغم مقتل نحو 14 ألف عنصر من الحركة".ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه "قُتل من عناصر حركة حماس نحو 14 ألف مقاتل، منهم 6 قادة ألوية و22 قائد كتيبة، و148 قائد سرية"، مضيفًا أن "هناك عنصرا مهما ما يزال بيد الحركة ويتمثل في الأنفاق، مع أن الجيش الإسرائيلي قد دمر عددا كبيرا منها في قطاع غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.

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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, محمود عباس, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي