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بعد الاستهداف الإسرائيلي لليمن.. مصر تطالب بضبط النفس والتهدئة وإنهاء الحرب على غزة
بعد الاستهداف الإسرائيلي لليمن.. مصر تطالب بضبط النفس والتهدئة وإنهاء الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
طالبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بضبط النفس والتهدئة وإنهاء الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي في الأراضي اليمنية. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T19:50+0000
2024-07-20T19:50+0000
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وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم السبت، بأن الخارجية المصرية قد نشرت بيانا أعربت من خلاله عن متابعتها بقلق بالغ للعملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية، مؤكدة أنها تزيد من تصاعد حدة التوتر الحالي على كافة الجبهات.وشددت القاهرة على أهمية تكاتف الجهود الدولية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، محذرة من مخاطر توسيع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب الدائرة على قطاع غزة.ودعت القاهرة كافة الأطراف لضبط النفس والتهدئة، من أجل تجنب الانزلاق لفوضى إقليمية، فيما طالبت كل الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم من أجل إنهاء الحرب في غزة كونها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي.وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أكد أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "منذ بداية الحرب على قطاع غزة، اختارت إسرائيل عدم الرد على هجمات الحوثيين الذين أطلقوا نحو 200 طائرة مسيرة وصاروخ كروز باتجاهها إيلات وضد تحرك السفن نحو الموانئ في إسرائيل".ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن مصادر أمنية إسرائيلية بعد هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية بطائرة دون طيار، أمس الجمعة، على مدينة تل أبيب، ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين، أنه "يجب تغيير المعادلة والرد".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت، مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليينفيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
https://sarabic.ae/20240720/نتنياهو-الضربة-الجوية-في-اليمن-رسالة-لكل-أعدائنا-أينما-كانوا-1090974919.html
https://sarabic.ae/20240720/قناة-إسرائيلية-الكابينيت-عقد-اجتماعا-استثنائيا-لبحث-الهجوم-على-اليمن-وتمت-الموافقة-من-خلاله-1090972541.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, عدوان إسرائيلي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, عدوان إسرائيلي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة

بعد الاستهداف الإسرائيلي لليمن.. مصر تطالب بضبط النفس والتهدئة وإنهاء الحرب على غزة

19:50 GMT 20.07.2024
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
طالبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بضبط النفس والتهدئة وإنهاء الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي في الأراضي اليمنية.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم السبت، بأن الخارجية المصرية قد نشرت بيانا أعربت من خلاله عن متابعتها بقلق بالغ للعملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية، مؤكدة أنها تزيد من تصاعد حدة التوتر الحالي على كافة الجبهات.
وشددت القاهرة على أهمية تكاتف الجهود الدولية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، محذرة من مخاطر توسيع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب الدائرة على قطاع غزة.
ودعت القاهرة كافة الأطراف لضبط النفس والتهدئة، من أجل تجنب الانزلاق لفوضى إقليمية، فيما طالبت كل الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم من أجل إنهاء الحرب في غزة كونها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي.
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نتنياهو: الضربة الجوية في اليمن رسالة لكل أعدائنا أينما كانوا
19:07 GMT
وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أكد أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "منذ بداية الحرب على قطاع غزة، اختارت إسرائيل عدم الرد على هجمات الحوثيين الذين أطلقوا نحو 200 طائرة مسيرة وصاروخ كروز باتجاهها إيلات وضد تحرك السفن نحو الموانئ في إسرائيل".
ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن مصادر أمنية إسرائيلية بعد هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية بطائرة دون طيار، أمس الجمعة، على مدينة تل أبيب، ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين، أنه "يجب تغيير المعادلة والرد".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت، مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
قناة إسرائيلية: "الكابينيت" عقد اجتماعا استثنائيا لبحث الهجوم على اليمن وتمت الموافقة من خلاله
17:04 GMT
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين
فيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
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