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خلل تقني كبير يتسبب بتعطل مطارات ومنشآت حيوية في جميع أنحاء العالم... فيديو
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بعد عملية "تل أبيب".. بن غفير يطالب بالانضمام لـ"الكابينيت" لتحديد وإصلاح سياسة إسرائيل
بعد عملية "تل أبيب".. بن غفير يطالب بالانضمام لـ"الكابينيت" لتحديد وإصلاح سياسة إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، بأن الخط الأحمر لبلاده تم اختراقه ومن يعمل على احتواء القصف على مستوطنتي كريات شمونة وسديروت... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T08:44+0000
2024-07-19T08:44+0000
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وذكر بن غفير في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الجمعة، أنه يرغب في الإصلاح والتغيير والتجديد، وهو ما قام به في جهاز الشرطة الإسرائيلية والأمن في بلاده.وهو ما دعاه إلى تجديد طلبه بالانضمام إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" بدعوى المشاركة في تحديد سياسة إسرائيل.ويأتي هذا في وقت أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجيش قرر تعزيز وزيادة طلعات طائراته الجوية في سماء البلاد، وإجراء تحقيق معمق بشأن اختراق طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي وقصف مدينة تل أبيب.وأوضح دورون قادوش، المعلق العسكري للإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي سيبحث كيف تمكنت طائرة دون طيار الطيران التحليق لمسافة 2100 كم بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن، معتبرًا هذا الأمر بمثابة فشل في أنظمة الكشف، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه إذا لم يتم اكتشاف الهدف المشتبه به، فمن غير الممكن أيضا محاولة اعتراضه.وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الطائرة دون طيار التي انفجرت في تل أبيب رصدتها أنظمة الكشف الجوي وتقرر عدم اعتراضها لعدم تصنيفها كهدف معاد.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطير، ويتحمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب، قبل ساعات، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار وأنه لا توجد طائرات مماثلة إضافية في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الطائرة هي طائرة دون طيار بعيدة المدى، حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.فيما لفتت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب صباح اليوم الجمعة. وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة: "سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".فيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.ووقع الانفجار بالقرب من شارع مركزي ورئيسي في تل أبيب، وحدث في منطقة قريبة من مقرات دبلوماسية، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.ويتوازى ذلك مع ما أصدرته القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، اليوم الجمعة، من بيان بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
https://sarabic.ae/20240719/مسؤول-إسرائيلي-يكشف-حقيقة-تعرض-بلاده-لـهجوم-سيبراني-واسع-النطاق-1090937183.html
https://sarabic.ae/20240719/الجيش-الإسرائيلي-يعزز-طلعاته-الجوية-ويفتح-تحقيقا-في-مقتل-وإصابة-9-أشخاص-بانفجار-بتل-أبيب--1090936388.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن

بعد عملية "تل أبيب".. بن غفير يطالب بالانضمام لـ"الكابينيت" لتحديد وإصلاح سياسة إسرائيل

08:44 GMT 19.07.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، بأن الخط الأحمر لبلاده تم اختراقه ومن يعمل على احتواء القصف على مستوطنتي كريات شمونة وسديروت يتلقاه في مدينة تل أبيب.
وذكر بن غفير في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الجمعة، أنه يرغب في الإصلاح والتغيير والتجديد، وهو ما قام به في جهاز الشرطة الإسرائيلية والأمن في بلاده.
وهو ما دعاه إلى تجديد طلبه بالانضمام إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" بدعوى المشاركة في تحديد سياسة إسرائيل.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
مسؤول إسرائيلي يكشف حقيقة تعرض بلاده لـ"هجوم سيبراني" واسع النطاق
07:33 GMT
ويأتي هذا في وقت أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجيش قرر تعزيز وزيادة طلعات طائراته الجوية في سماء البلاد، وإجراء تحقيق معمق بشأن اختراق طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي وقصف مدينة تل أبيب.
وأوضح دورون قادوش، المعلق العسكري للإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي سيبحث كيف تمكنت طائرة دون طيار الطيران التحليق لمسافة 2100 كم بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن، معتبرًا هذا الأمر بمثابة فشل في أنظمة الكشف، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه إذا لم يتم اكتشاف الهدف المشتبه به، فمن غير الممكن أيضا محاولة اعتراضه.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الطائرة دون طيار التي انفجرت في تل أبيب رصدتها أنظمة الكشف الجوي وتقرر عدم اعتراضها لعدم تصنيفها كهدف معاد.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطير، ويتحمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب، قبل ساعات، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار وأنه لا توجد طائرات مماثلة إضافية في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الطائرة هي طائرة دون طيار بعيدة المدى، حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.
فيما لفتت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب صباح اليوم الجمعة. وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة: "سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
الجيش الإسرائيلي يعزز طلعاته الجوية ويفتح تحقيقا في مقتل وإصابة 9 أشخاص بانفجار بتل أبيب
06:29 GMT
فيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ووقع الانفجار بالقرب من شارع مركزي ورئيسي في تل أبيب، وحدث في منطقة قريبة من مقرات دبلوماسية، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.
ويتوازى ذلك مع ما أصدرته القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، اليوم الجمعة، من بيان بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.
وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
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