https://sarabic.ae/20240720/بعد-حريق-ميناء-الحديدة-اليمني-مسؤولون-إسرائيليون-يجب-تغيير-المعادلة-والرد-1090971961.html

بعد الغارات على ميناء الحديدة اليمني.. مسؤولون إسرائيليون: يجب تغيير المعادلة والرد

بعد الغارات على ميناء الحديدة اليمني.. مسؤولون إسرائيليون: يجب تغيير المعادلة والرد

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم السبت، بأن الغارات على مدينة الحديدة الساحلية نفذتها مقاتلات إسرائيلية استهدفت منشآت لتكرير النفط. 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T16:25+0000

2024-07-20T16:25+0000

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فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأنه "منذ بداية الحرب على قطاع غزة، اختارت إسرائيل عدم الرد على هجمات الحوثيين الذين أطلقوا نحو 200 طائرة مسيرة وصاروخ كروز باتجاهها إيلات وضد تحرك السفن نحو الموانئ في إسرائيل".ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن مصادر أمنية إسرائيلية بعد هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية بطائرة دون طيار، أمس الجمعة، على مدينة تل أبيب، ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين، أنه "يجب تغيير المعادلة والرد".وفي السياق نفسه، أوضحت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم السبت، أن قوات أمريكية وبريطانية شنت سلسلة غارات على مدينة الحديدة، وبينت أن الغارات على اليمن استهدفت منشآت تكرير النفط في ميناء الحديدة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى جراء ذلك، كما قال إن الغارة الإسرائيلية على ميناء الحديدة جاءت ردا على استهداف الحوثي تل أبيب.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت، مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليينوأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطير، ويتحمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب، قبل ساعات، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار وأنه لا توجد طائرات مماثلة إضافية في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الطائرة هي طائرة دون طيار بعيدة المدى، حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.فيما لفتت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب صباح اليوم الجمعة. وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة: "سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".فيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.ويتوازى ذلك مع ما أصدرته القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، أمس الجمعة، من بيان بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".

https://sarabic.ae/20240719/بعد-استهداف-تل-أبيب-نتنياهو-يدرس-الهجوم-ضد-اليمن-للمرة-الأولى-منذ-بداية-الحرب-على-غزة-1090943778.html

https://sarabic.ae/20240719/غالانت-بعد-انفجار-طائرة-مسيرة-في-تل-أبيب-سنصفي-الحساب-مع-كل-من-يمس-بدولة-إسرائيل-1090939704.html

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية