https://sarabic.ae/20240719/غالانت-بعد-انفجار-طائرة-مسيرة-في-تل-أبيب-سنصفي-الحساب-مع-كل-من-يمس-بدولة-إسرائيل-1090939704.html
غالانت بعد انفجار طائرة مسيرة في تل أبيب: سنصفي الحساب مع كل من يمس بدولة إسرائيل
غالانت بعد انفجار طائرة مسيرة في تل أبيب: سنصفي الحساب مع كل من يمس بدولة إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستقوم بتصفية الحساب مع كل من يمس بدولة إسرائيل. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T09:22+0000
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن غالانت أنه أنهى حالة تقييم الوضع العملياتي بعد انفجار طائرة دون طيار في مدينة تل أبيب، وبعدها بعث برسالة إلى الحوثيين في اليمن ومعهم إيران.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستصفي حسابها مع يهدد إسرائيل أو يعرضها للخطر.يأتي هذا في وقت أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجيش قرر تعزيز وزيادة طلعات طائراته الجوية في سماء البلاد، وإجراء تحقيق معمق بشأن اختراق طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي وقصف مدينة تل أبيب.وأوضح دورون قادوش، المعلق العسكري للإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي سيبحث كيف تمكنت طائرة دون طيار الطيران التحليق لمسافة 2100 كم بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن، معتبرًا هذا الأمر بمثابة فشل في أنظمة الكشف، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه إذا لم يتم اكتشاف الهدف المشتبه به، فمن غير الممكن أيضا محاولة اعتراضه.وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الطائرة دون طيار التي انفجرت في تل أبيب رصدتها أنظمة الكشف الجوي وتقرر عدم اعتراضها لعدم تصنيفها كهدف معاد.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطير، ويتحمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب، قبل ساعات، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار وأنه لا توجد طائرات مماثلة إضافية في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الطائرة هي طائرة دون طيار بعيدة المدى، حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.فيما لفتت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب صباح اليوم الجمعة. وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة: "سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".فيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.ووقع الانفجار بالقرب من شارع مركزي ورئيسي في تل أبيب، وحدث في منطقة قريبة من مقرات دبلوماسية، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.ويتوازى ذلك مع ما أصدرته القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، اليوم الجمعة، من بيان بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
https://sarabic.ae/20240719/بعد-عملية-تل-أبيب-بن-غفير-يطالب-بالانضمام-لـالكابينيت-لتحديد-وإصلاح-سياسة-إسرائيل-1090939013.html
https://sarabic.ae/20240719/مسؤول-إسرائيلي-يكشف-حقيقة-تعرض-بلاده-لـهجوم-سيبراني-واسع-النطاق-1090937183.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
غالانت بعد انفجار طائرة مسيرة في تل أبيب: سنصفي الحساب مع كل من يمس بدولة إسرائيل
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستقوم بتصفية الحساب مع كل من يمس بدولة إسرائيل.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن غالانت أنه أنهى حالة تقييم الوضع العملياتي بعد انفجار طائرة دون طيار في مدينة تل أبيب، وبعدها بعث برسالة إلى الحوثيين في اليمن ومعهم إيران.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
ستصفي حسابها مع يهدد إسرائيل أو يعرضها للخطر.
يأتي هذا في وقت أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجيش قرر تعزيز وزيادة طلعات طائراته الجوية في سماء البلاد، وإجراء تحقيق معمق بشأن اختراق طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي وقصف مدينة تل أبيب.
وأوضح دورون قادوش، المعلق العسكري للإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي سيبحث كيف تمكنت طائرة دون طيار الطيران التحليق لمسافة 2100 كم بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن، معتبرًا هذا الأمر بمثابة فشل في أنظمة الكشف
، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه إذا لم يتم اكتشاف الهدف المشتبه به، فمن غير الممكن أيضا محاولة اعتراضه.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الطائرة دون طيار التي انفجرت في تل أبيب رصدتها أنظمة الكشف الجوي وتقرر عدم اعتراضها لعدم تصنيفها كهدف معاد.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطير، ويتحمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب
، قبل ساعات، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار وأنه لا توجد طائرات مماثلة إضافية في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الطائرة هي طائرة دون طيار بعيدة المدى، حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.
فيما لفتت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب صباح اليوم الجمعة. وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار
"، مضيفة: "سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".
فيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب
وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ووقع الانفجار بالقرب من شارع مركزي ورئيسي في تل أبيب، وحدث في منطقة قريبة من مقرات دبلوماسية، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.
ويتوازى ذلك مع ما أصدرته القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، اليوم الجمعة، من بيان بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.
وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة
اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".