https://sarabic.ae/20240720/قناة-إسرائيلية-الكابينيت-عقد-اجتماعا-استثنائيا-لبحث-الهجوم-على-اليمن-وتمت-الموافقة-من-خلاله-1090972541.html

قناة إسرائيلية: "الكابينيت" عقد اجتماعا استثنائيا لبحث الهجوم على اليمن وتمت الموافقة من خلاله

قناة إسرائيلية: "الكابينيت" عقد اجتماعا استثنائيا لبحث الهجوم على اليمن وتمت الموافقة من خلاله

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد انعقد بشكل استثنائي لاتخاذ قرار بشأن تنفيذ الغارات... 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T17:04+0000

2024-07-20T17:04+0000

2024-07-20T17:04+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

الأخبار

رصد الأخبار

أنصار الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/11/1089931958_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_7826e135bf52161279b9065210dc3d93.jpg

وأوضحت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن مجلس "الكابينيت" قد تم استدعاء أعضائه على عجل للموافقة على الهجوم على اليمن، وتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ الهجوم على اليمن.فيما نشرت القناة على موقعها الإلكتروني صورة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، برفقة رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، موضحة أن تلك الصورة كانت أثناء مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني.وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن".وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "منذ بداية الحرب على قطاع غزة، اختارت إسرائيل عدم الرد على هجمات الحوثيين الذين أطلقوا نحو 200 طائرة مسيرة وصاروخ كروز باتجاهها إيلات وضد تحرك السفن نحو الموانئ في إسرائيل".ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن مصادر أمنية إسرائيلية بعد هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية بطائرة دون طيار، أمس الجمعة، على مدينة تل أبيب، ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين، أنه "يجب تغيير المعادلة والرد".وفي السياق نفسه، أوضحت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم السبت، أن قوات أمريكية وبريطانية شنت سلسلة غارات على مدينة الحديدة، وبينت أن الغارات على اليمن استهدفت منشآت تكرير النفط في ميناء الحديدة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى جراء ذلك، كما قال إن الغارة الإسرائيلية على ميناء الحديدة جاءت ردا على استهداف الحوثي تل أبيب.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت، مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليينفيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.ويتوازى ذلك مع ما أصدرته القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، أمس الجمعة، من بيان بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".

https://sarabic.ae/20240720/بعد-حريق-ميناء-الحديدة-اليمني-مسؤولون-إسرائيليون-يجب-تغيير-المعادلة-والرد-1090971961.html

https://sarabic.ae/20240719/بعد-استهداف-تل-أبيب-نتنياهو-يدرس-الهجوم-ضد-اليمن-للمرة-الأولى-منذ-بداية-الحرب-على-غزة-1090943778.html

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, رصد الأخبار, أنصار الله