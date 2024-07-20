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نتنياهو: الضربة الجوية في اليمن رسالة لكل أعدائنا أينما كانوا
نتنياهو: الضربة الجوية في اليمن رسالة لكل أعدائنا أينما كانوا
سبوتنيك عربي
صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن "الضربة الجوية في اليمن رسالة لكل أعدائنا أينما كانوا". 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T19:07+0000
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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن نتنياهو أن كل من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا جدا، مضيفا أن "الحوثيين جزء لا يتجزأ من المحور الإيراني مثل حماس وحزب الله".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة خاصة بمناسبة مهاجمة مقاتلات إسرائيلية لميناء الحديدة اليمني، أن "قصفنا ميناء الحديدة بهدف توجيه رسالة إلى أعدائنا بأن لا تخطئوا معنا"، مدعيا أن "الميناء الذي هاجمناه يستخدم لأهداف عسكرية وهو منطقة هامة لإدخال أسلحة فتاكة من إيران للحوثيين".ولم يكتف نتنياهو بذلك، بل أضاف أن "كل من يريد رؤية شرق أوسط مستقر عليه أن يعمل ضد المحور الإيراني ويدعم وقوف إسرائيل ضده في كل مكان".وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أكد أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "منذ بداية الحرب على قطاع غزة، اختارت إسرائيل عدم الرد على هجمات الحوثيين الذين أطلقوا نحو 200 طائرة مسيرة وصاروخ كروز باتجاهها إيلات وضد تحرك السفن نحو الموانئ في إسرائيل".ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن مصادر أمنية إسرائيلية بعد هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية بطائرة دون طيار، أمس الجمعة، على مدينة تل أبيب، ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين، أنه "يجب تغيير المعادلة والرد".وفي السياق نفسه، أوضحت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم السبت، أن قوات أمريكية وبريطانية شنت سلسلة غارات على مدينة الحديدة، وبينت أن الغارات على اليمن استهدفت منشآت تكرير النفط في ميناء الحديدة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى جراء ذلك، كما قال إن الغارة الإسرائيلية على ميناء الحديدة جاءت ردا على استهداف الحوثي تل أبيب.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت، مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليينفيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
https://sarabic.ae/20240720/قناة-إسرائيلية-الكابينيت-عقد-اجتماعا-استثنائيا-لبحث-الهجوم-على-اليمن-وتمت-الموافقة-من-خلاله-1090972541.html
https://sarabic.ae/20240720/بعد-حريق-ميناء-الحديدة-اليمني-مسؤولون-إسرائيليون-يجب-تغيير-المعادلة-والرد-1090971961.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

نتنياهو: الضربة الجوية في اليمن رسالة لكل أعدائنا أينما كانوا

19:07 GMT 20.07.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن "الضربة الجوية في اليمن رسالة لكل أعدائنا أينما كانوا".
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن نتنياهو أن كل من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا جدا، مضيفا أن "الحوثيين جزء لا يتجزأ من المحور الإيراني مثل حماس وحزب الله".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة خاصة بمناسبة مهاجمة مقاتلات إسرائيلية لميناء الحديدة اليمني، أن "قصفنا ميناء الحديدة بهدف توجيه رسالة إلى أعدائنا بأن لا تخطئوا معنا"، مدعيا أن "الميناء الذي هاجمناه يستخدم لأهداف عسكرية وهو منطقة هامة لإدخال أسلحة فتاكة من إيران للحوثيين".
ولم يكتف نتنياهو بذلك، بل أضاف أن "كل من يريد رؤية شرق أوسط مستقر عليه أن يعمل ضد المحور الإيراني ويدعم وقوف إسرائيل ضده في كل مكان".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
قناة إسرائيلية: "الكابينيت" عقد اجتماعا استثنائيا لبحث الهجوم على اليمن وتمت الموافقة من خلاله
17:04 GMT
وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أكد أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "منذ بداية الحرب على قطاع غزة، اختارت إسرائيل عدم الرد على هجمات الحوثيين الذين أطلقوا نحو 200 طائرة مسيرة وصاروخ كروز باتجاهها إيلات وضد تحرك السفن نحو الموانئ في إسرائيل".
ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن مصادر أمنية إسرائيلية بعد هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية بطائرة دون طيار، أمس الجمعة، على مدينة تل أبيب، ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين، أنه "يجب تغيير المعادلة والرد".
وفي السياق نفسه، أوضحت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم السبت، أن قوات أمريكية وبريطانية شنت سلسلة غارات على مدينة الحديدة، وبينت أن الغارات على اليمن استهدفت منشآت تكرير النفط في ميناء الحديدة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى جراء ذلك، كما قال إن الغارة الإسرائيلية على ميناء الحديدة جاءت ردا على استهداف الحوثي تل أبيب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت، مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
بعد الغارات على ميناء الحديدة اليمني.. مسؤولون إسرائيليون: يجب تغيير المعادلة والرد
16:25 GMT
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين
فيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
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