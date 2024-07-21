https://sarabic.ae/20240721/مكتب-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-نتنياهو-وجه-بإرسال-وفد-التفاوض-يوم-الخميس-المقبل-1090998465.html
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو وجه بإرسال وفد التفاوض يوم الخميس المقبل
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو وجه بإرسال وفد التفاوض يوم الخميس المقبل
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، نقاشا مع فريق التفاوض والمسؤولين الأمنيين بشأن صفقة المحتجزين. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T17:43+0000
2024-07-21T17:43+0000
2024-07-21T17:43+0000
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ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، النقاش بـ"المعمق"، مشيرا إلى أن نتنياهو وجه بإرسال وفد التفاوض لبحث صفقة المحتجزين يوم الخميس المقبل.وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وقادة الأمن والجيش في إسرائيل، تأييدهم لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قادة الجيش والأمن يرون أن الظروف نضجت وقد تكون آخر فرصة لذلك، مضيفةً أن "غالانت يدرس الخروج على الإعلام لإبلاغ الجمهور الإسرائيلي بأن صفقة تبادل المحتجزين أصبحت في متناول اليد، في محاولة للضغط على نتنياهو".وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمني إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهم رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض مخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، عليه، ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني بارز، قوله إن "نتنياهو أوضح بأن مخططات الرئيس بايدن، قد فرضت عليه من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "نتنياهو يفرض شروطا على فريق التفاوض الإسرائيلي لن تقبل بها حركة حماس، وهو ما يعرقل إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة".وفي السياق ذاته، أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه رغم مرور 9 أشهر كاملة على بدء الحرب على قطاع غزة، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس.وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا" أنه "رغم مرور كل تلك الأيام والشهور، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس، رغم مقتل نحو 14 ألف عنصر من الحركة".ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي أنه "قُتل من عناصر حركة حماس نحو 14 ألف مقاتل، منهم 6 قادة ألوية و22 قائد كتيبة، و148 قائد سرية"، مضيفًا أن "هناك عنصرا مهما ما يزال بيد الحركة ويتمثل في الأنفاق، مع أن الجيش الإسرائيلي قد دمر عددا كبيرا منها في قطاع غزة".
https://sarabic.ae/20240719/الصحة-العالمية-الظروف-في-غزة-تخلق-البيئة-المثالية-لانتشار-الأمراض-1090956793.html
https://sarabic.ae/20240720/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-إذا-لم-يوافق-نتنياهو-على-الصفقة-سنوصل-صوتنا-إلى-المجتمع-الدولي-1090973811.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو وجه بإرسال وفد التفاوض يوم الخميس المقبل
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، نقاشا مع فريق التفاوض والمسؤولين الأمنيين بشأن صفقة المحتجزين.
ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، النقاش بـ"المعمق"، مشيرا إلى أن نتنياهو وجه بإرسال وفد التفاوض لبحث صفقة المحتجزين يوم الخميس المقبل.
وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وقادة الأمن والجيش في إسرائيل، تأييدهم لإبرام صفقة تبادل
مع حركة حماس.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية
بأن قادة الجيش والأمن يرون أن الظروف نضجت وقد تكون آخر فرصة لذلك، مضيفةً أن "غالانت يدرس الخروج على الإعلام لإبلاغ الجمهور الإسرائيلي بأن صفقة تبادل المحتجزين أصبحت في متناول اليد، في محاولة للضغط على نتنياهو".
وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمني إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهم رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض مخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، عليه، ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني بارز، قوله إن "نتنياهو أوضح بأن مخططات الرئيس بايدن، قد فرضت عليه من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "نتنياهو يفرض شروطا على فريق التفاوض الإسرائيلي
لن تقبل بها حركة حماس، وهو ما يعرقل إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة".
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه رغم مرور 9 أشهر كاملة على بدء الحرب على قطاع غزة، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس.
وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا" أنه "رغم مرور كل تلك الأيام والشهور، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس، رغم مقتل نحو 14 ألف عنصر من الحركة".
ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي أنه "قُتل من عناصر حركة حماس نحو 14 ألف مقاتل، منهم 6 قادة ألوية و22 قائد كتيبة،
و148 قائد سرية"، مضيفًا أن "هناك عنصرا مهما ما يزال بيد الحركة ويتمثل في الأنفاق، مع أن الجيش الإسرائيلي قد دمر عددا كبيرا منها في قطاع غزة".