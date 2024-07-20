https://sarabic.ae/20240720/إعلام-غالانت-يدرس-الإعلان-للجمهور-الإسرائيلي-عن-أن-صفقة-تبادل-الأسرى-أصبحت-في-متناول-اليد-1090962023.html

إعلام: غالانت يدرس الإعلان للجمهور الإسرائيلي عن أن صفقة تبادل الأسرى أصبحت في متناول اليد

إعلام: غالانت يدرس الإعلان للجمهور الإسرائيلي عن أن صفقة تبادل الأسرى أصبحت في متناول اليد

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وقادة الأمن والجيش في إسرائيل، تأييدهم لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس. 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T09:16+0000

2024-07-20T09:16+0000

2024-07-20T09:16+0000

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قادة الجيش والأمن يرون أن الظروف نضجت وقد تكون آخر فرصة لذلك، مضيفةً أن "غالانت يدرس الخروج على الإعلام لإبلاغ الجمهور الإسرائيلي بأن صفقة تبادل المحتجزين أصبحت في متناول اليد، في محاولة للضغط على نتنياهو".وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمني إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهم رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض مخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، عليه.ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني بارز، قوله إن "نتنياهو أوضح بأن مخططات الرئيس بايدن، قد فرضت عليه من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "نتنياهو يفرض شروطا على فريق التفاوض الإسرائيلي لن تقبل بها حركة حماس، وهو ما يعرقل إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة".وفي السياق ذاته، أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه رغم مرور 9 أشهر كاملة على بدء الحرب على قطاع غزة، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس.وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا" أنه "رغم مرور كل تلك الأيام والشهور، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس، رغم مقتل نحو 14 ألف عنصر من الحركة".ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي أنه "قُتل من عناصر حركة حماس نحو 14 ألف مقاتل، منهم 6 قادة ألوية و22 قائد كتيبة، و148 قائد سرية"، مضيفًا أن "هناك عنصرا مهما ما يزال بيد الحركة ويتمثل في الأنفاق، مع أن الجيش الإسرائيلي قد دمر عددا كبيرا منها في قطاع غزة".

https://sarabic.ae/20240720/قيادي-بحماس-التسريبات-الإعلامية-الإسرائيلية-بشأن-صفقة-التبادل-تهدف-لتجميل-صورة-نتنياهو-1090956287.html

https://sarabic.ae/20240720/سوليفان-محور-لقاء-نتنياهو-وبايدن-في-واشنطن-هو-المفاوضات-1090959264.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم