بعد "إعلان بكين".. "حماس" و"فتح": الانقسام الفلسطيني يخدم إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240723/بعد-إعلان-بكين-حماس-وفتح-الانقسام-الفلسطيني-يخدم-إسرائيل--1091046585.html
بعد "إعلان بكين".. "حماس" و"فتح": الانقسام الفلسطيني يخدم إسرائيل
بعد "إعلان بكين".. "حماس" و"فتح": الانقسام الفلسطيني يخدم إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكدت كل من حركة "حماس" و"فتح"، اليوم الثلاثاء، أن الانقسام الفلسطيني يخدم إسرائيل التي لطالما سعت إلى تعزيزه بدعم من الولايات المتحدة. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T09:03+0000
2024-07-23T09:03+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
حركة فتح
أخبار حركة فتح
الصين
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101533/14/1015331412_0:216:3916:2419_1920x0_80_0_0_155d63b359a7119889ba17a42815164c.jpg
وقال عضو القيادة السياسية لحركة "حماس"، بسام خلف، في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أن "توقيع الفصائل الفلسطينية إعلانًا في بكين، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، يمثل خطوة ممتازة على طريق توحيد الفصائل وتحقيق الوحدة الفلسطينية والاتفاق سيشمل الضفة الغربية وغزة والقدس أيضا".وأضاف خلف أنه "من المهم جدا أن تسير الفصائل الفلسطينية قدمًا في هذا الملف والتعامل بإيجابية مع هذا التطور"، موضحًا أن "هناك خطوات جديدة برزت بعد هذا الاتفاق، ومنها دخول الفصائل ضمن "منظمة التحرير الفلسطينية" من دون تحفظات، ولكن هناك بعض العقبات التي لم يتم تذليلها".وفي هذا الإطار، بيّن المسؤول في "حماس" أن "الحركة حلّت حكومتها في غزة سابقا لصالح حكومة الوحدة الوطنية ونحاول أن نتعامل بواقعية، ويجب إنجاز هذا الاستحقاق لتُشكل حكومة انتقالية ويصار بعدها إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، لا سيما وأن مؤسسات الدولة معطلة والرئيس، محمود عباس، منتهية ولايته منذ 12 عامًا".من جهته ثمّن نائب أمين سر حركة "فتح" في لبنان الدكتور، سرحان سرحان، "الاتفاق الذي وُقّع في بكين بين الفصائل الفلسطينية وشكر الصين وروسيا على قيامهم بهذه المبادرة".وشدد على "ضرورة التعالي عن المصالح "الفصائلية" والنظر إلى المصلحة الوطنية على اعتبار أن الانقسام يخدم إسرائيل التي لطالما حاولت وبدعم أمريكي على تعزيزه في غزة"، موضحا أن "ما يربط حركة "فتح" بإسرائيل هي اتفاقيات دولية تم إيقافها بمجرد بدء المجازر على الشعب الفلسطيني".وأردف سرحان: "نضع على سلّم اولوياتنا وقف العدوان عن شعبنا وهو ما نعمل من أجله اليوم، ونحن لا نبحث حاليًا عمن سيحكم غزة في اليوم التالي ما بعد الحرب". يُذكر أن الفصائل الفلسطينية وقّعت إعلانًا في بكين، اليوم الثلاثاء، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، حسبما ذكر مراسل "سبوتنبك".وحضر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مراسم التوقيع. وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين بعيد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية، موسكو، نهاية فبراير/ شباط.روسيا: إسرائيل تتجاهل جميع السبل السلمية لحل الوضع في غزةالرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع
https://sarabic.ae/20240723/الفصائل-الفلسطينية-توقع-في-بكين-إعلانا-لإنهاء-الانقسام-وتعزيز-الوحدة-الوطنية---عاجل-1091039825.html
https://sarabic.ae/20240720/قيادي-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-وفدنا-ذهب-إلى-الصين-بتعليمات-واضحة-لإنجاح-لقاء-المصالحة-1090970072.html
الصين
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101533/14/1015331412_202:0:3714:2634_1920x0_80_0_0_d4d59a911c6998cdf490186a42d8b8aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حركة فتح, أخبار حركة فتح, الصين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حركة فتح, أخبار حركة فتح, الصين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك

بعد "إعلان بكين".. "حماس" و"فتح": الانقسام الفلسطيني يخدم إسرائيل

09:03 GMT 23.07.2024
© Sputnik . Joiعلم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . Joi
تابعنا عبر
حصري
أكدت كل من حركة "حماس" و"فتح"، اليوم الثلاثاء، أن الانقسام الفلسطيني يخدم إسرائيل التي لطالما سعت إلى تعزيزه بدعم من الولايات المتحدة.
وقال عضو القيادة السياسية لحركة "حماس"، بسام خلف، في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أن "توقيع الفصائل الفلسطينية إعلانًا في بكين، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، يمثل خطوة ممتازة على طريق توحيد الفصائل وتحقيق الوحدة الفلسطينية والاتفاق سيشمل الضفة الغربية وغزة والقدس أيضا".
وأضاف خلف أنه "من المهم جدا أن تسير الفصائل الفلسطينية قدمًا في هذا الملف والتعامل بإيجابية مع هذا التطور"، موضحًا أن "هناك خطوات جديدة برزت بعد هذا الاتفاق، ومنها دخول الفصائل ضمن "منظمة التحرير الفلسطينية" من دون تحفظات، ولكن هناك بعض العقبات التي لم يتم تذليلها".

ولفت خلف إلى أن "حركة "حماس" لا تزال ترفض التنسيق الأمني، ولكن تعاطت كل الأطراف في بكين بمسؤولية كبيرة، لا سيما بعد إدراك السلطة الفلسطينية أن إسرائيل هي من ترفض اتفاق "أوسلو" اليوم، وبالتالي، الظرف الآن مختلف عن الأيام السابقة، وعليه إذا كان هناك نوايا صادقة لدى الجميع قد نذهب إلى تشكيل حكومة جديدة وتفعيل الاتفاق سيكون أسهل وأقرب".

إسماعيل عبد السلام أحمد هنية، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس،عزام الأحمد قيادي في حركة فتح وعضو المجلس الثوري للحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
الفصائل الفلسطينية توقع "إعلان بكين" لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية
03:57 GMT
وفي هذا الإطار، بيّن المسؤول في "حماس" أن "الحركة حلّت حكومتها في غزة سابقا لصالح حكومة الوحدة الوطنية ونحاول أن نتعامل بواقعية، ويجب إنجاز هذا الاستحقاق لتُشكل حكومة انتقالية ويصار بعدها إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، لا سيما وأن مؤسسات الدولة معطلة والرئيس، محمود عباس، منتهية ولايته منذ 12 عامًا".
من جهته ثمّن نائب أمين سر حركة "فتح" في لبنان الدكتور، سرحان سرحان، "الاتفاق الذي وُقّع في بكين بين الفصائل الفلسطينية وشكر الصين وروسيا على قيامهم بهذه المبادرة".
وتمنّى في مداخلة مع إذاعة "سبوتنيك" أن "يستمر هذا الاتفاق على اعتبار أن حركة "حماس" صعدت على الشجرة وتبحث عن من يُنزلها"، مشيرًا إلى أن "الشعب الفلسطيني بحاجة إلى صحوة وطنية من أجل حماية دماء الشعب الفلسطيني بعد كل هذه التضحيات".
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
قيادي في حركة فتح لـ"سبوتنيك": وفدنا ذهب إلى الصين بتعليمات واضحة لإنجاح لقاء المصالحة
20 يوليو, 14:59 GMT
وشدد على "ضرورة التعالي عن المصالح "الفصائلية" والنظر إلى المصلحة الوطنية على اعتبار أن الانقسام يخدم إسرائيل التي لطالما حاولت وبدعم أمريكي على تعزيزه في غزة"، موضحا أن "ما يربط حركة "فتح" بإسرائيل هي اتفاقيات دولية تم إيقافها بمجرد بدء المجازر على الشعب الفلسطيني".
وأردف سرحان: "نضع على سلّم اولوياتنا وقف العدوان عن شعبنا وهو ما نعمل من أجله اليوم، ونحن لا نبحث حاليًا عمن سيحكم غزة في اليوم التالي ما بعد الحرب".
يُذكر أن الفصائل الفلسطينية وقّعت إعلانًا في بكين، اليوم الثلاثاء، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، حسبما ذكر مراسل "سبوتنبك".
وحضر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مراسم التوقيع. وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين بعيد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية، موسكو، نهاية فبراير/ شباط.
روسيا: إسرائيل تتجاهل جميع السبل السلمية لحل الوضع في غزة
الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала