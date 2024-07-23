https://sarabic.ae/20240723/بعد-إعلان-بكين-حماس-وفتح-الانقسام-الفلسطيني-يخدم-إسرائيل--1091046585.html

بعد "إعلان بكين".. "حماس" و"فتح": الانقسام الفلسطيني يخدم إسرائيل

بعد "إعلان بكين".. "حماس" و"فتح": الانقسام الفلسطيني يخدم إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكدت كل من حركة "حماس" و"فتح"، اليوم الثلاثاء، أن الانقسام الفلسطيني يخدم إسرائيل التي لطالما سعت إلى تعزيزه بدعم من الولايات المتحدة. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T09:03+0000

2024-07-23T09:03+0000

2024-07-23T09:03+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

حركة فتح

أخبار حركة فتح

الصين

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101533/14/1015331412_0:216:3916:2419_1920x0_80_0_0_155d63b359a7119889ba17a42815164c.jpg

وقال عضو القيادة السياسية لحركة "حماس"، بسام خلف، في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أن "توقيع الفصائل الفلسطينية إعلانًا في بكين، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، يمثل خطوة ممتازة على طريق توحيد الفصائل وتحقيق الوحدة الفلسطينية والاتفاق سيشمل الضفة الغربية وغزة والقدس أيضا".وأضاف خلف أنه "من المهم جدا أن تسير الفصائل الفلسطينية قدمًا في هذا الملف والتعامل بإيجابية مع هذا التطور"، موضحًا أن "هناك خطوات جديدة برزت بعد هذا الاتفاق، ومنها دخول الفصائل ضمن "منظمة التحرير الفلسطينية" من دون تحفظات، ولكن هناك بعض العقبات التي لم يتم تذليلها".وفي هذا الإطار، بيّن المسؤول في "حماس" أن "الحركة حلّت حكومتها في غزة سابقا لصالح حكومة الوحدة الوطنية ونحاول أن نتعامل بواقعية، ويجب إنجاز هذا الاستحقاق لتُشكل حكومة انتقالية ويصار بعدها إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، لا سيما وأن مؤسسات الدولة معطلة والرئيس، محمود عباس، منتهية ولايته منذ 12 عامًا".من جهته ثمّن نائب أمين سر حركة "فتح" في لبنان الدكتور، سرحان سرحان، "الاتفاق الذي وُقّع في بكين بين الفصائل الفلسطينية وشكر الصين وروسيا على قيامهم بهذه المبادرة".وشدد على "ضرورة التعالي عن المصالح "الفصائلية" والنظر إلى المصلحة الوطنية على اعتبار أن الانقسام يخدم إسرائيل التي لطالما حاولت وبدعم أمريكي على تعزيزه في غزة"، موضحا أن "ما يربط حركة "فتح" بإسرائيل هي اتفاقيات دولية تم إيقافها بمجرد بدء المجازر على الشعب الفلسطيني".وأردف سرحان: "نضع على سلّم اولوياتنا وقف العدوان عن شعبنا وهو ما نعمل من أجله اليوم، ونحن لا نبحث حاليًا عمن سيحكم غزة في اليوم التالي ما بعد الحرب". يُذكر أن الفصائل الفلسطينية وقّعت إعلانًا في بكين، اليوم الثلاثاء، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، حسبما ذكر مراسل "سبوتنبك".وحضر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مراسم التوقيع. وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين بعيد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية، موسكو، نهاية فبراير/ شباط.روسيا: إسرائيل تتجاهل جميع السبل السلمية لحل الوضع في غزةالرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع

https://sarabic.ae/20240723/الفصائل-الفلسطينية-توقع-في-بكين-إعلانا-لإنهاء-الانقسام-وتعزيز-الوحدة-الوطنية---عاجل-1091039825.html

https://sarabic.ae/20240720/قيادي-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-وفدنا-ذهب-إلى-الصين-بتعليمات-واضحة-لإنجاح-لقاء-المصالحة-1090970072.html

الصين

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حركة فتح, أخبار حركة فتح, الصين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك