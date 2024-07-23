واشنطن: قد نتوصل لـ"صفقة رهائن" بين إسرائيل وحماس "قريبا"

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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
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خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
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البرنامج الصباحي
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183 د
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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واشنطن: قد نتوصل لـ"صفقة رهائن" بين إسرائيل وحماس "قريبا"
واشنطن: قد نتوصل لـ"صفقة رهائن" بين إسرائيل وحماس "قريبا"
سبوتنيك عربي
قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T06:18+0000
2024-07-23T06:18+0000
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد، يوم الاثنين في البيت الأبيض، أكد فيه قرب التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وأعرب ميلر عن تفاؤله الحذر بشأن تحقيق الصفقة، مضيفا: "نحن قريبون جدا من نقطة التفاهم، لكن لا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى حل".وأشار ميلر إلى استمرار الحوار مع الوسطاء رغم وجود خلافات لم يتم حلها منذ يوم الجمعة الماضي، مؤكداً أن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق.وأضاف: "على مدى الأسابيع الستة الماضية، كانت إسرائيل تتماشى مع بيان الرئيس بايدن. نحن على اتصال منتظم معهم ونعلم أن تل أبيب تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق".وعن هجوم "أنصار الله" على تل أبيب، قال ميلر إن "الهجوم تم بواسطة صاروخ إيراني موجه من قبلهم"، مشيرا إلى أن واشنطن تجري مناقشات مع الإسرائيليين لتحديد الهدف الدقيق لهذا الهجوم.وتناول ميلر أيضاً قرار محكمة لاهاي بشأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، موضحاً أن الولايات المتحدة تحترم المحكمة لكنها لا توافق على قراراتها.وقال: "نعتقد أن الحل الأفضل للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية سيكون عبر التفاوض، وليس من خلال الإعلان الأحادي عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".وأفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه رغم مرور أكثر من 9 أشهر كاملة على بدء الحرب على قطاع غزة، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الآن، عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني وإصابة نحو 90 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم

واشنطن: قد نتوصل لـ"صفقة رهائن" بين إسرائيل وحماس "قريبا"

06:18 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hamsتظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة "فرانس برس"، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن هذا الهدف يتطلب عملية تفاوضية صعبة لكنها ضرورية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد، يوم الاثنين في البيت الأبيض، أكد فيه قرب التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وأعرب ميلر عن تفاؤله الحذر بشأن تحقيق الصفقة، مضيفا: "نحن قريبون جدا من نقطة التفاهم، لكن لا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى حل".
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وأشار ميلر إلى استمرار الحوار مع الوسطاء رغم وجود خلافات لم يتم حلها منذ يوم الجمعة الماضي، مؤكداً أن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق.
وأضاف: "على مدى الأسابيع الستة الماضية، كانت إسرائيل تتماشى مع بيان الرئيس بايدن. نحن على اتصال منتظم معهم ونعلم أن تل أبيب تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق".
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وعن هجوم "أنصار الله" على تل أبيب، قال ميلر إن "الهجوم تم بواسطة صاروخ إيراني موجه من قبلهم"، مشيرا إلى أن واشنطن تجري مناقشات مع الإسرائيليين لتحديد الهدف الدقيق لهذا الهجوم.
وتناول ميلر أيضاً قرار محكمة لاهاي بشأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، موضحاً أن الولايات المتحدة تحترم المحكمة لكنها لا توافق على قراراتها.
وقال: "نعتقد أن الحل الأفضل للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية سيكون عبر التفاوض، وليس من خلال الإعلان الأحادي عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه رغم مرور أكثر من 9 أشهر كاملة على بدء الحرب على قطاع غزة، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الآن، عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني وإصابة نحو 90 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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