https://sarabic.ae/20240722/سموتريتش-يجب-ألا-نوقف-الحرب-قبل-تحقيق-أهدافها-بالقضاء-على-حماس-وإعادة-المختطفين-1091022356.html

سموتريتش: يجب ألا نوقف الحرب قبل تحقيق أهدافها بالقضاء على "حماس" وإعادة المختطفين

سموتريتش: يجب ألا نوقف الحرب قبل تحقيق أهدافها بالقضاء على "حماس" وإعادة المختطفين

سبوتنيك عربي

أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أن بلاده "ستفعل كل ما يمكن لمنع إقامة دولة فلسطينية على أرض إسرائيل"، بحسب قوله. 22.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-22T13:49+0000

2024-07-22T13:49+0000

2024-07-22T13:49+0000

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وقال سموتريتش، في تصريحات صحفية، إن "قيادة الجيش لا تعرف حدودها وبدل تكثيف القتال تدعم صفقة تبادل غير شرعية"، مشددًا على ضرورة عدم تخفيف الضغط العسكري على حركة حماس.كما أكد على "ضروة عدم وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها بالقضاء على "حماس" وإعادة المختطفين واستعادة الأمن، بالإضافة إلى عدم دخول دائرة محادثات عقيمة مجددا ستضر بإنجازات الحرب".وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، نقاشا مع فريق التفاوض والمسؤولين الأمنيين بشأن صفقة الرهائن لدى "حماس".ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، النقاش بـ"المعمق"، مشيرا إلى أن "نتنياهو وجّه بإرسال وفد التفاوض لبحث صفقة الرهائن، يوم الخميس المقبل".وفي وقت سابق من يوم أول أمس السبت، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وقادة الأمن والجيش في إسرائيل، تأييدهم لإبرام صفقة تبادل للرهائن والمحتجزين مع حركة حماس.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "قادة الجيش والأمن يرون أن الظروف نضجت وقد تكون آخر فرصة لذلك"، مضيفةً أن "غالانت يدرس الخروج على الإعلام لإبلاغ الجمهور الإسرائيلي بأن صفقة تبادل المحتجزين أصبحت في متناول اليد، في محاولة للضغط على نتنياهو".وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمني إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهم رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض مخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، عليه، ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني بارز، قوله إن "نتنياهو أوضح بأن مخططات الرئيس بايدن، قد فرضت عليه من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "نتنياهو يفرض شروطا على فريق التفاوض الإسرائيلي لن تقبل بها حركة حماس، وهو ما يعرقل إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة".وفي السياق ذاته، أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه رغم مرور 9 أشهر كاملة على بدء الحرب على قطاع غزة، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس.وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، أنه "رغم مرور كل تلك الأيام والشهور، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس، رغم مقتل نحو 14 ألف عنصر من الحركة".ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه "قُتل من عناصر حركة حماس نحو 14 ألف مقاتل، منهم 6 قادة ألوية و22 قائد كتيبة، و148 قائد سرية"، مضيفًا أن "هناك عنصرا مهما ما يزال بيد الحركة ويتمثل في الأنفاق، مع أن الجيش الإسرائيلي قد دمر عددا كبيرا منها في قطاع غزة".

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