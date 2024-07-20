قيادي في حركة فتح لـ"سبوتنيك": وفدنا ذهب إلى الصين بتعليمات واضحة لإنجاح لقاء المصالحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:28 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"العدل الدولية" تلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240720/قيادي-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-وفدنا-ذهب-إلى-الصين-بتعليمات-واضحة-لإنجاح-لقاء-المصالحة-1090970072.html
قيادي في حركة فتح لـ"سبوتنيك": وفدنا ذهب إلى الصين بتعليمات واضحة لإنجاح لقاء المصالحة
قيادي في حركة فتح لـ"سبوتنيك": وفدنا ذهب إلى الصين بتعليمات واضحة لإنجاح لقاء المصالحة
سبوتنيك عربي
أعرب الدكتور تيسير نصرالله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عن تفاؤله بنجاح اللقاء الثاني للفصائل الفلسطينية الذي انطلق اليوم بدعوة من الصين. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T14:59+0000
2024-07-20T14:59+0000
الصين
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:5617:3160_1920x0_80_0_0_35ff191bae32d86fc6fd0ebe5a689fa4.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن وفد حركة فتح توجه إلى بكين بتعليمات واضحة لإنجاح اللقاء، وعدم إضاعة الفرصة كما حدث في كل اللقاءات السابقة، معربا عن أمله في أن تسود هذه الروح لدى كل الوفود وخاصة وفد "حماس".وقال إن ما يزيد من مستوى التفاؤل هو الجديّة التي تتعامل معها الصين، وحرصها على التوصل لصيغة توافقية.ويرى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن هذه الجولة من جولات المصالحة الفلسطينية قد تكون مختلفة هذه المرة عن المرات السابقة، ومن الممكن أن تقرب الفصائل أكثر لطي صفحة الانقسام.ومن المقرر أن تستضيف بكين اليوم السبت، اللقاء الثاني للفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركتي "الجهاد" و"حماس"، من أجل التوصل لحل في قضية إنهاء الانقسام الفلسطيني.وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين، بعد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي.وعلى الرغم من أن اللقاء يجمع ما يقارب 14 فصيلا فلسطينيا، فإن الأنظار، بحسب مراقبين، تتجه إلى حركتي "حماس" و"فتح" باعتبارهما "طرفي الانقسام"، على أمل أن تكون الظروف الحالية والحرب التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة دافعا للتقارب.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري، إن "الصين تدعم دائما الفصائل الفلسطينية في تحقيق المصالحة والتضامن من خلال الحوار والتشاور، وتعمل على توفير منصات وفرص لجميع الفصائل الفلسطينية لإجراء حوار من أجل المصالحة".وتابع: "اتجاه جهودنا هو ذات اتجاه الأطراف الأخرى ذات الصلة، ونرغب في تعزيز التواصل والتنسيق معهم للعمل معا لتحقيق المصالحة الداخلية في فلسطين".وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، باسم نعيم، في وقت سابق، أن "الترتيبات جارية لعقد لقاء فصائلي فلسطيني بالعاصمة الصينية بكين، نهاية الشهر الجاري"، نافيا صحة ما تردد عن ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين حركتي "فتح" و"حماس"، يوم السبت المقبل.وكانت بكين قد استضافت لقاء جمع "فتح" و"حماس" بباقي الفصائل الفلسطينية، في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.وأشارت إلى أن الجانبين "اتفقا على مواصلة مسار المحادثات لتحقيق التضامن والوحدة الفلسطينية في وقت قريب".وكان من المفترض عقد الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه تعطل وأُجّل برغبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسبما أعلنت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، حينها.
https://sarabic.ae/20240716/الصين-ترد-على-أنباء-عقدها-حوارا-للمصالحة-بين-فتح-وحماس-الأسبوع-المقبل-1090854248.html
https://sarabic.ae/20240612/الهباش-لـسبوتنيك-حماس-من-أوجدت-الانقسام-وخلافها-ليس-مع-فتح-بل-مع-الشعب-الفلسطيني-1089780926.html
الصين
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:4943:3707_1920x0_80_0_0_6e5cba01f3b9d3f3488f19c8b6ae7220.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصين, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قيادي في حركة فتح لـ"سبوتنيك": وفدنا ذهب إلى الصين بتعليمات واضحة لإنجاح لقاء المصالحة

14:59 GMT 20.07.2024
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبر
حصري
أعرب الدكتور تيسير نصرالله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عن تفاؤله بنجاح اللقاء الثاني للفصائل الفلسطينية الذي انطلق اليوم بدعوة من الصين.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن وفد حركة فتح توجه إلى بكين بتعليمات واضحة لإنجاح اللقاء، وعدم إضاعة الفرصة كما حدث في كل اللقاءات السابقة، معربا عن أمله في أن تسود هذه الروح لدى كل الوفود وخاصة وفد "حماس".
وقال إن ما يزيد من مستوى التفاؤل هو الجديّة التي تتعامل معها الصين، وحرصها على التوصل لصيغة توافقية.
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
الصين تعلق على أنباء عقدها حوارا للمصالحة بين "فتح" و"حماس" الأسبوع المقبل
16 يوليو, 14:50 GMT
ويرى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن هذه الجولة من جولات المصالحة الفلسطينية قد تكون مختلفة هذه المرة عن المرات السابقة، ومن الممكن أن تقرب الفصائل أكثر لطي صفحة الانقسام.
ومن المقرر أن تستضيف بكين اليوم السبت، اللقاء الثاني للفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركتي "الجهاد" و"حماس"، من أجل التوصل لحل في قضية إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين، بعد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي.
وعلى الرغم من أن اللقاء يجمع ما يقارب 14 فصيلا فلسطينيا، فإن الأنظار، بحسب مراقبين، تتجه إلى حركتي "حماس" و"فتح" باعتبارهما "طرفي الانقسام"، على أمل أن تكون الظروف الحالية والحرب التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة دافعا للتقارب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري، إن "الصين تدعم دائما الفصائل الفلسطينية في تحقيق المصالحة والتضامن من خلال الحوار والتشاور، وتعمل على توفير منصات وفرص لجميع الفصائل الفلسطينية لإجراء حوار من أجل المصالحة".
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
الهباش لـ"سبوتنيك": حماس من أوجدت الانقسام وخلافها ليس مع فتح بل مع الشعب الفلسطيني
12 يونيو, 11:47 GMT
وتابع: "اتجاه جهودنا هو ذات اتجاه الأطراف الأخرى ذات الصلة، ونرغب في تعزيز التواصل والتنسيق معهم للعمل معا لتحقيق المصالحة الداخلية في فلسطين".
وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، باسم نعيم، في وقت سابق، أن "الترتيبات جارية لعقد لقاء فصائلي فلسطيني بالعاصمة الصينية بكين، نهاية الشهر الجاري"، نافيا صحة ما تردد عن ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين حركتي "فتح" و"حماس"، يوم السبت المقبل.
وكانت بكين قد استضافت لقاء جمع "فتح" و"حماس" بباقي الفصائل الفلسطينية، في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وأشارت إلى أن الجانبين "اتفقا على مواصلة مسار المحادثات لتحقيق التضامن والوحدة الفلسطينية في وقت قريب".
وكان من المفترض عقد الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه تعطل وأُجّل برغبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسبما أعلنت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، حينها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الرئاسة الفلسطينية: أولويتنا وقف العدوان الذي يتعرض له شعبنا في غزة13:27 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينيةأمس, 15:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية18 يوليو, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала