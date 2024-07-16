https://sarabic.ae/20240716/حماس-تؤكد-لـسبوتنيك-أن-اجتماع-بكين-يشمل-كل-الفصائل-الفلسطينية-وليس-فتح-فقط-1090844858.html
"حماس" تؤكد لـ"سبوتنيك" أن اجتماع بكين يشمل كل الفصائل الفلسطينية وليس "فتح" فقط
"حماس" تؤكد لـ"سبوتنيك" أن اجتماع بكين يشمل كل الفصائل الفلسطينية وليس "فتح" فقط
سبوتنيك عربي
أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، باسم نعيم، أن الترتيبات جارية لعقد لقاء فصائلي فلسطيني بالعاصمة الصينية، بكين نهاية الشهر الجاري، نافيا صحة ما... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T09:47+0000
2024-07-16T09:47+0000
2024-07-16T09:47+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال نعيم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "هناك ترتيبات لعقد لقاء فصائلي جماعي نهاية الشهر الجاري في بكين".كانت بكين قد استضافت لقاء جمع فتح وحماس بباقي الفصائل الفلسطينية نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي آنذاك: "وصل ممثلون عن حركة فتح وحركة حماس إلى بكين لإجراء حوار عميق وصريح".وأشارت إلى أن الجانبين "اتفقا على مواصلة مسار المحادثات لتحقيق التضامن والوحدة الفلسطينية في وقت قريب".وكان من المفترض عقد الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني في 23 يونيو/ حزيران، لكنه تعطل وأُجّل برغبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسبما أعلنت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس حينها.وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين بعيد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو نهاية فبراير/ شباط.وعلى الرغم من أن اللقاء يجمع ما يقارب 14 فصيلا فلسطينيا، فإن الأنظار، بحسب مراقبين، تتجه إلى حركتي "حماس" و"فتح" باعتبارهما طرفي الانقسام، على أمل أن تكون الظروف الحالية والحرب التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة دافعا للتقارب.
https://sarabic.ae/20240624/فتح-نحمل-حماس-مسؤولية-إفشال-جميع-الحوارات-الوطنية-السابقة--1090132899.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الصين, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الصين, العالم, العالم العربي, الأخبار
"حماس" تؤكد لـ"سبوتنيك" أن اجتماع بكين يشمل كل الفصائل الفلسطينية وليس "فتح" فقط
أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، باسم نعيم، أن الترتيبات جارية لعقد لقاء فصائلي فلسطيني بالعاصمة الصينية، بكين نهاية الشهر الجاري، نافيا صحة ما تردد عن ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس السبت المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال نعيم لوكالة "سبوتنيك
"، اليوم الثلاثاء: "هناك ترتيبات لعقد لقاء فصائلي جماعي نهاية الشهر الجاري في بكين".
وأضاف أن "المعلومات التي تتحدث عن عقد لقاء ثنائي منفرد بين حركتي فتح وحماس في بكين غير صحيحة".
كانت بكين قد استضافت لقاء جمع فتح وحماس بباقي الفصائل الفلسطينية نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي آنذاك: "وصل ممثلون عن حركة فتح وحركة حماس إلى بكين لإجراء حوار عميق وصريح".
وأشارت إلى أن الجانبين "اتفقا على مواصلة مسار المحادثات
لتحقيق التضامن والوحدة الفلسطينية في وقت قريب".
وكان من المفترض عقد الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني في 23 يونيو/ حزيران، لكنه تعطل وأُجّل برغبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
، حسبما أعلنت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس حينها.
وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين بعيد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو نهاية فبراير/ شباط.
وعلى الرغم من أن اللقاء يجمع ما يقارب 14 فصيلا فلسطينيا، فإن الأنظار، بحسب مراقبين، تتجه إلى حركتي "حماس" و"فتح"
باعتبارهما طرفي الانقسام، على أمل أن تكون الظروف الحالية والحرب التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة دافعا للتقارب.