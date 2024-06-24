"فتح": نحمل "حماس" مسؤولية إفشال جميع الحوارات الوطنية السابقة

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مساحة حرة
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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:27 GMT
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صدى الحياة
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شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر.. والجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية رفح ستنتهي بعد أسابيع
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مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
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09:53 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
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خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240624/فتح-نحمل-حماس-مسؤولية-إفشال-جميع-الحوارات-الوطنية-السابقة--1090132899.html
"فتح": نحمل "حماس" مسؤولية إفشال جميع الحوارات الوطنية السابقة
"فتح": نحمل "حماس" مسؤولية إفشال جميع الحوارات الوطنية السابقة
سبوتنيك عربي
حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الإثنين، مسؤولية إفشال جميع الحوارات التي جرت في السابق، وآخرها عندما رفضت "حماس"،... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T12:21+0000
2024-06-24T12:21+0000
حركة حماس
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وعبّرت الحركة عن تقديرها الكبير للجهود الصينية، التي استضافت الحوار الوطني بين حركتي "فتح" و"حماس" في الصين، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينة.وأكدت حركة "فتح" كذلك، أنها لا تزال ملتزمة بالجلوس على طاولة الحوار الوطني في الصين، وتعمل على استكمال التحضيرات كافة من أجل توفير المناخات المناسبة لإنجاح الوساطة الصينية التي تحظى بتقدير واحترام قيادتنا وشعبنا. وصرحت وزارة الخارجية الصينية، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أن بكين استضافت في الآونة الأخيرة محادثات بين حركتي "حماس" و"فتح"، بهدف إجراء مشاورات للدفع نحو المصالحة الفلسطينية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "بناء على دعوة من الصين، جاء ممثلون عن حماس وفتح إلى بكين أخيرا، لإجراء حوار عميق وصريح، للدفع نحو المصالحة الفلسطينية ولإجراء حوار عميق وصريح لتعزيز المصالحة الفلسطينية".وأضاف: "اتفق الجانبان على مواصلة عملية الحوار، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن".وأشار إلى أن الطرفين عبرا عن "رغبة سياسية في تحقيق مصالحة من خلال الحوار"، وعبر الجانبان عن تقديرهما البالغ لدعم الصين للشعب الفلسطيني.وفي وقت سابق، قالت الحركتان إن الصين ستجري محادثات لبحث جهود المصالحة الداخلية.
https://sarabic.ae/20240312/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لعقد-اجتماع-جديد-للفصائل-الفلسطينية--1086890942.html
https://sarabic.ae/20240612/الهباش-لـسبوتنيك-حماس-من-أوجدت-الانقسام-وخلافها-ليس-مع-فتح-بل-مع-الشعب-الفلسطيني-1089780926.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

"فتح": نحمل "حماس" مسؤولية إفشال جميع الحوارات الوطنية السابقة

12:21 GMT 24.06.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIأنصار حركة "فتح" الفلسطينية برام الله
أنصار حركة فتح الفلسطينية برام الله - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
أنصار حركة "فتح" الفلسطينية برام الله
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
تابعنا عبر
حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الإثنين، مسؤولية إفشال جميع الحوارات التي جرت في السابق، وآخرها عندما رفضت "حماس"، الحضور إلى لقاء القاهرة الذي كان متفقا عليه.
وعبّرت الحركة عن تقديرها الكبير للجهود الصينية، التي استضافت الحوار الوطني بين حركتي "فتح" و"حماس" في الصين، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينة.
وأكدت حركة "فتح" كذلك، أنها لا تزال ملتزمة بالجلوس على طاولة الحوار الوطني في الصين، وتعمل على استكمال التحضيرات كافة من أجل توفير المناخات المناسبة لإنجاح الوساطة الصينية التي تحظى بتقدير واحترام قيادتنا وشعبنا.
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وصرحت وزارة الخارجية الصينية، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أن بكين استضافت في الآونة الأخيرة محادثات بين حركتي "حماس" و"فتح"، بهدف إجراء مشاورات للدفع نحو المصالحة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "بناء على دعوة من الصين، جاء ممثلون عن حماس وفتح إلى بكين أخيرا، لإجراء حوار عميق وصريح، للدفع نحو المصالحة الفلسطينية ولإجراء حوار عميق وصريح لتعزيز المصالحة الفلسطينية".
وأضاف: "اتفق الجانبان على مواصلة عملية الحوار، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن".
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
الهباش لـ"سبوتنيك": حماس من أوجدت الانقسام وخلافها ليس مع فتح بل مع الشعب الفلسطيني
12 يونيو, 11:47 GMT
وأشار إلى أن الطرفين عبرا عن "رغبة سياسية في تحقيق مصالحة من خلال الحوار"، وعبر الجانبان عن تقديرهما البالغ لدعم الصين للشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق، قالت الحركتان إن الصين ستجري محادثات لبحث جهود المصالحة الداخلية.
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