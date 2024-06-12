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https://sarabic.ae/20240612/الهباش-لـسبوتنيك-حماس-من-أوجدت-الانقسام-وخلافها-ليس-مع-فتح-بل-مع-الشعب-الفلسطيني-1089780926.html
الهباش لـ"سبوتنيك": حماس من أوجدت الانقسام وخلافها ليس مع فتح بل مع الشعب الفلسطيني
الهباش لـ"سبوتنيك": حماس من أوجدت الانقسام وخلافها ليس مع فتح بل مع الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
صرح محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن حركة حماس ليست في خلاف مع حركة فتح، بل مع الشعب الفلسطيني، ومعظم الفصائل الفلسطينية، ومع منظمة التحرير. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T11:47+0000
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "حماس من بدأت الانقسام بانقلابها عام 2007، وأضرت بالقضية الفلسطينية، وقدمت خدمة مجانية لإسرائيل، مؤكدًا أن تراجعها عن الانقلاب الطريقة الوحيدة لعودة اللحمة الوطنية".وأكد أن إنهاء الانقسام ضرورة من أجل عودة الشعب الفلسطيني موحدا، ويتفرغ الجميع إلى مواجهة تحديات الاحتلال، بدلا من تضيع الوقت والجهد للحديث عن الانقسام والمصالحة.وقالت مصادر إنه من المقرر أن تعقد محادثات قريبة بين حماس وفتح، يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الصين في منتصف يونيو/ حزيران.وتأتي هذه المحادثات في أعقاب جولتين أجريتا مؤخرا لبحث المصالحة، إحداهما في الصين والأخرى في روسيا، وفقا لـ"سكاي نيوز".وسيعقد الاجتماع المقبل وسط محاولات من جانب وسطاء دوليين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تتمثل إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في خطة "اليوم التالي" للحرب في "كيف سيتم حكم القطاع".
https://sarabic.ae/20240430/متحدث-حركة-فتح-يوضح-لـسبوتنيك-سر-توقيت-مفاوضات-المصالحة-مع-حماس-في-الصين-1088406414.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, العالم العربي
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, العالم العربي

الهباش لـ"سبوتنيك": حماس من أوجدت الانقسام وخلافها ليس مع فتح بل مع الشعب الفلسطيني

11:47 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 12:00 GMT 12.06.2024)
© Sputnik . Joiعلم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . Joi
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حصري
صرح محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن حركة حماس ليست في خلاف مع حركة فتح، بل مع الشعب الفلسطيني، ومعظم الفصائل الفلسطينية، ومع منظمة التحرير.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "حماس من بدأت الانقسام بانقلابها عام 2007، وأضرت بالقضية الفلسطينية، وقدمت خدمة مجانية لإسرائيل، مؤكدًا أن تراجعها عن الانقلاب الطريقة الوحيدة لعودة اللحمة الوطنية".
وأكد أن إنهاء الانقسام ضرورة من أجل عودة الشعب الفلسطيني موحدا، ويتفرغ الجميع إلى مواجهة تحديات الاحتلال، بدلا من تضيع الوقت والجهد للحديث عن الانقسام والمصالحة.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
متحدث حركة فتح يوضح لـ"سبوتنيك" سر توقيت مفاوضات المصالحة مع حماس في الصين
30 أبريل, 15:01 GMT
وقالت مصادر إنه من المقرر أن تعقد محادثات قريبة بين حماس وفتح، يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الصين في منتصف يونيو/ حزيران.
وتأتي هذه المحادثات في أعقاب جولتين أجريتا مؤخرا لبحث المصالحة، إحداهما في الصين والأخرى في روسيا، وفقا لـ"سكاي نيوز".
وسيعقد الاجتماع المقبل وسط محاولات من جانب وسطاء دوليين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تتمثل إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في خطة "اليوم التالي" للحرب في "كيف سيتم حكم القطاع".
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