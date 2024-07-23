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الفصائل الفلسطينية توقع في بكين إعلانا لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية - عاجل
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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عرب بوينت بودكاست
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الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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الممثل بين الفن والسياسة
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عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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الفصائل الفلسطينية توقع في بكين إعلانا لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية - عاجل
الفصائل الفلسطينية توقع في بكين إعلانا لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية - عاجل
سبوتنيك عربي
وقعت الفصائل الفلسطينية إعلانا في بكين، اليوم الثلاثاء، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، حسبما ذكر مراسل "سبوتنبك". 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T03:57+0000
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فتح
حركة حماس
الفصائل الفلسطينية
الصين
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وحضر وزير الخارجية الصيني وانغ يي مراسم التوقيع.وأفاد التلفزيون الصيني، أن قادة من حركتي فتح وحماس سيلتقون مع الصحفيين في بكين بحضور وزير الخارجية الصيني.وذكر التلفزيون الصيني، أن حوارا فلسطينيا- فلسطينيا يعقد في بكين بحضور 14 فصيلا فلسطينيا.
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فتح, حركة حماس, الفصائل الفلسطينية, الصين, إعلان
فتح, حركة حماس, الفصائل الفلسطينية, الصين, إعلان

الفصائل الفلسطينية توقع في بكين إعلانا لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية - عاجل

03:57 GMT 23.07.2024
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik
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يتبع
وقعت الفصائل الفلسطينية إعلانا في بكين، اليوم الثلاثاء، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، حسبما ذكر مراسل "سبوتنبك".
وحضر وزير الخارجية الصيني وانغ يي مراسم التوقيع.
وأفاد التلفزيون الصيني، أن قادة من حركتي فتح وحماس سيلتقون مع الصحفيين في بكين بحضور وزير الخارجية الصيني.
وذكر التلفزيون الصيني، أن حوارا فلسطينيا- فلسطينيا يعقد في بكين بحضور 14 فصيلا فلسطينيا.
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