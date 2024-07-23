https://sarabic.ae/20240723/الفصائل-الفلسطينية-توقع-في-بكين-إعلانا-لإنهاء-الانقسام-وتعزيز-الوحدة-الوطنية---عاجل-1091039825.html
الفصائل الفلسطينية توقع في بكين إعلانا لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية - عاجل
الفصائل الفلسطينية توقع في بكين إعلانا لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية - عاجل
سبوتنيك عربي
وقعت الفصائل الفلسطينية إعلانا في بكين، اليوم الثلاثاء، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، حسبما ذكر مراسل "سبوتنبك". 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T03:57+0000
2024-07-23T03:57+0000
2024-07-23T03:57+0000
فتح
حركة حماس
الفصائل الفلسطينية
الصين
إعلان
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وحضر وزير الخارجية الصيني وانغ يي مراسم التوقيع.وأفاد التلفزيون الصيني، أن قادة من حركتي فتح وحماس سيلتقون مع الصحفيين في بكين بحضور وزير الخارجية الصيني.وذكر التلفزيون الصيني، أن حوارا فلسطينيا- فلسطينيا يعقد في بكين بحضور 14 فصيلا فلسطينيا.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
فتح, حركة حماس, الفصائل الفلسطينية, الصين, إعلان
فتح, حركة حماس, الفصائل الفلسطينية, الصين, إعلان
الفصائل الفلسطينية توقع في بكين إعلانا لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية - عاجل
يتبع
وقعت الفصائل الفلسطينية إعلانا في بكين، اليوم الثلاثاء، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، حسبما ذكر مراسل "سبوتنبك".
وحضر وزير الخارجية الصيني وانغ يي مراسم التوقيع.
وأفاد التلفزيون الصيني، أن قادة من حركتي فتح وحماس سيلتقون مع الصحفيين في بكين بحضور وزير الخارجية الصيني.
وذكر التلفزيون الصيني، أن حوارا فلسطينيا- فلسطينيا يعقد في بكين بحضور 14 فصيلا فلسطينيا.