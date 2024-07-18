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https://sarabic.ae/20240718/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-لقاء-بكين-يجمع-كافة-فصائل-منظمة-التحرير-بما-في-ذلك-حركتي-حماس-والجهاد-1090914012.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": لقاء بكين يجمع كافة فصائل منظمة التحرير بما في ذلك حركتي "حماس" و"الجهاد"
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": لقاء بكين يجمع كافة فصائل منظمة التحرير بما في ذلك حركتي "حماس" و"الجهاد"
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لـ"جبهة النضال الشعبي"، أن "الصين وجّهت دعوة لكافة فصائل منظمة التحرير... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T12:05+0000
2024-07-18T12:06+0000
الصين
حركة حماس
فتح
مصالحة فلسطينية
تقارير سبوتنيك
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "لقاء الفصائل في بكين سيكمل ما تم التوصل إليه في اللقاء السابق بين وفدي حركة حماس وفتح في أبريل (نيسان) الماضي"، مؤكدًا أن "هناك تطورا للأمام، وتفاهمات وتطلعات سياسية، خاصة أن اللقاء الثنائي بين فتح وحماس تقدم خطوة للأمام".وتابع: "نحن لا نريد أن نرفع سقف التوقعات أكثر مما ينبغي، لكن نعتقد أن الأمور ممكن أن تصل إلى مستوى جيد من التفاهمات، وأن يؤدي هذا الأمر إلى فتح الباب واسعا أمام إنهاء الانقسام".وأشار مجدلاني إلى وجود "فرصة للتوافق على خطوات عملية ملموسة باتجاه تشكيل حكومة توافق وطني، وباتجاه الذهاب لخطوات عملية أكثر لتوحيد النظام السياسي، وتلاحم وحدة الأراضي الفلسطيني، الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ووحدة المؤسسات كذلك".ويعتقد أن "جميع الفصائل سوف تتحلى بالمسؤولية الوطنية العالية في هذه المرحلة الجديدة، للانطلاق نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري، إن "الصين تدعم دائما الفصائل الفلسطينية في تحقيق المصالحة والتضامن من خلال الحوار والتشاور، وتعمل على توفير منصات وفرص لجميع الفصائل الفلسطينية لإجراء حوار من أجل المصالحة".وتابع: "اتجاه جهودنا هو ذات اتجاه الأطراف الأخرى ذات الصلة، ونرغب في تعزيز التواصل والتنسيق معهم للعمل معا لتحقيق المصالحة الداخلية في فلسطين".وردًا على أنباء عقد الصين حوارًا للمصالحة بين "حماس" و"فتح"، الأسبوع المقبل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أنه "إذا كان هناك أي شيء لمشاركته، فسننشره عند الاقتضاء"، وفقا لقوله.وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، باسم نعيم، في وقت سابق، أن "الترتيبات جارية لعقد لقاء فصائلي فلسطيني بالعاصمة الصينية بكين، نهاية الشهر الجاري"، نافيًا صحة ما تردد عن ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس، يوم السبت المقبل.وكانت بكين قد استضافت لقاء جمع "فتح" و"حماس" بباقي الفصائل الفلسطينية، في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.وأشارت إلى أن الجانبين "اتفقا على مواصلة مسار المحادثات لتحقيق التضامن والوحدة الفلسطينية في وقت قريب".وكان من المفترض عقد الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه تعطل وأُجّل برغبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسبما أعلنت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، حينها.وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين، بعيد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، نهاية فبراير/ شباط الماضي.وعلى الرغم من أن اللقاء يجمع ما يقارب 14 فصيلا فلسطينيا، فإن الأنظار، بحسب مراقبين، تتجه إلى حركتي حماس وفتح باعتبارهما "طرفي الانقسام"، على أمل أن تكون الظروف الحالية والحرب التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة دافعا للتقارب.
https://sarabic.ae/20240716/حماس-تؤكد-لـسبوتنيك-أن-اجتماع-بكين-يشمل-كل-الفصائل-الفلسطينية-وليس-فتح-فقط-1090844858.html
https://sarabic.ae/20240716/الصين-ترد-على-أنباء-عقدها-حوارا-للمصالحة-بين-فتح-وحماس-الأسبوع-المقبل-1090854248.html
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الصين, حركة حماس, فتح, مصالحة فلسطينية, تقارير سبوتنيك
الصين, حركة حماس, فتح, مصالحة فلسطينية, تقارير سبوتنيك

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": لقاء بكين يجمع كافة فصائل منظمة التحرير بما في ذلك حركتي "حماس" و"الجهاد"

12:05 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 12:06 GMT 18.07.2024)
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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صرح الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لـ"جبهة النضال الشعبي"، أن "الصين وجّهت دعوة لكافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي"، بحسب قوله.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "لقاء الفصائل في بكين سيكمل ما تم التوصل إليه في اللقاء السابق بين وفدي حركة حماس وفتح في أبريل (نيسان) الماضي"، مؤكدًا أن "هناك تطورا للأمام، وتفاهمات وتطلعات سياسية، خاصة أن اللقاء الثنائي بين فتح وحماس تقدم خطوة للأمام".
وتابع: "نحن لا نريد أن نرفع سقف التوقعات أكثر مما ينبغي، لكن نعتقد أن الأمور ممكن أن تصل إلى مستوى جيد من التفاهمات، وأن يؤدي هذا الأمر إلى فتح الباب واسعا أمام إنهاء الانقسام".
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
"حماس" تؤكد لـ"سبوتنيك" أن اجتماع بكين يشمل كل الفصائل الفلسطينية وليس "فتح" فقط
16 يوليو, 09:47 GMT
وأشار مجدلاني إلى وجود "فرصة للتوافق على خطوات عملية ملموسة باتجاه تشكيل حكومة توافق وطني، وباتجاه الذهاب لخطوات عملية أكثر لتوحيد النظام السياسي، وتلاحم وحدة الأراضي الفلسطيني، الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ووحدة المؤسسات كذلك".
ويعتقد أن "جميع الفصائل سوف تتحلى بالمسؤولية الوطنية العالية في هذه المرحلة الجديدة، للانطلاق نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري، إن "الصين تدعم دائما الفصائل الفلسطينية في تحقيق المصالحة والتضامن من خلال الحوار والتشاور، وتعمل على توفير منصات وفرص لجميع الفصائل الفلسطينية لإجراء حوار من أجل المصالحة".
وتابع: "اتجاه جهودنا هو ذات اتجاه الأطراف الأخرى ذات الصلة، ونرغب في تعزيز التواصل والتنسيق معهم للعمل معا لتحقيق المصالحة الداخلية في فلسطين".
وردًا على أنباء عقد الصين حوارًا للمصالحة بين "حماس" و"فتح"، الأسبوع المقبل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أنه "إذا كان هناك أي شيء لمشاركته، فسننشره عند الاقتضاء"، وفقا لقوله.
وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، باسم نعيم، في وقت سابق، أن "الترتيبات جارية لعقد لقاء فصائلي فلسطيني بالعاصمة الصينية بكين، نهاية الشهر الجاري"، نافيًا صحة ما تردد عن ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس، يوم السبت المقبل.
وكانت بكين قد استضافت لقاء جمع "فتح" و"حماس" بباقي الفصائل الفلسطينية، في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
الصين تعلق على أنباء عقدها حوارا للمصالحة بين "فتح" و"حماس" الأسبوع المقبل
16 يوليو, 14:50 GMT
وأشارت إلى أن الجانبين "اتفقا على مواصلة مسار المحادثات لتحقيق التضامن والوحدة الفلسطينية في وقت قريب".
وكان من المفترض عقد الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه تعطل وأُجّل برغبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسبما أعلنت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، حينها.
وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين، بعيد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، نهاية فبراير/ شباط الماضي.
وعلى الرغم من أن اللقاء يجمع ما يقارب 14 فصيلا فلسطينيا، فإن الأنظار، بحسب مراقبين، تتجه إلى حركتي حماس وفتح باعتبارهما "طرفي الانقسام"، على أمل أن تكون الظروف الحالية والحرب التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة دافعا للتقارب.
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