https://sarabic.ae/20240731/مسؤولون-إيرانيون-خامنئي-أمر-بتوجيه-ضربة-مباشرة-إلى-إسرائيل-1091300179.html

مسؤولون إيرانيون: خامنئي أمر بتوجيه ضربة مباشرة على إسرائيل

مسؤولون إيرانيون: خامنئي أمر بتوجيه ضربة مباشرة على إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفاد مسؤولون إيرانيون، مساء اليوم الأربعاء، بأن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمر بتوجيه ضربة مباشرة إلى إسرائيل، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي... 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T20:05+0000

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وقال 3 مسؤولين إيرانيين، بينهم ضابطان بالحرس الثوري الإيراني، إن "خامنئي أصدر أوامره، في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، عقب الإعلان عن اغتيال هنية".وأضاف المسؤولون أن "القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا".وكشفوا أن "من بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق، لتحقيق أقصى تأثير".وأشاروا إلى أن "خامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب".كما أكدوا أن "إيران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل"، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".وكانت حركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران؛ حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".فيما حذّرت الحكومة الإسرائيلية إيران من أنها "ستتحمل عواقب أي تصعيد ينتج عن أفعالها"، وأكدت أن "المواجهة مع "حزب الله" اللبناني ستتواصل".وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية، بأنه "جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة".

https://sarabic.ae/20240731/خامنئي-إسرائيل-مهدت-الطريق-لعقابها-الشديد-بسبب-قتلها-هنية-1091274842.html

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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, حركة حماس, إسماعيل هنية, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, العالم, العالم العربي, الأخبار