مسؤولون إيرانيون: خامنئي أمر بتوجيه ضربة مباشرة على إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تاريخيًا لايوجد هنالك شعب روسي وشعب أوكراني لأن كليهما شعب واحد
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:04 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يوضحون رد المقاومة على الاغتيالات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قوافل مساعدات حكومية وشعبية مصرية وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240731/مسؤولون-إيرانيون-خامنئي-أمر-بتوجيه-ضربة-مباشرة-إلى-إسرائيل-1091300179.html
مسؤولون إيرانيون: خامنئي أمر بتوجيه ضربة مباشرة على إسرائيل
مسؤولون إيرانيون: خامنئي أمر بتوجيه ضربة مباشرة على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤولون إيرانيون، مساء اليوم الأربعاء، بأن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمر بتوجيه ضربة مباشرة إلى إسرائيل، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T20:05+0000
2024-07-31T20:13+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
حركة حماس
إسماعيل هنية
الحرس الثوري الإيراني
الجيش الإيراني
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104313/37/1043133797_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_6ecd2d0511a57d0f3b7865c04de95d8e.jpg
وقال 3 مسؤولين إيرانيين، بينهم ضابطان بالحرس الثوري الإيراني، إن "خامنئي أصدر أوامره، في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، عقب الإعلان عن اغتيال هنية".وأضاف المسؤولون أن "القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا".وكشفوا أن "من بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق، لتحقيق أقصى تأثير".وأشاروا إلى أن "خامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب".كما أكدوا أن "إيران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل"، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".وكانت حركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران؛ حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".فيما حذّرت الحكومة الإسرائيلية إيران من أنها "ستتحمل عواقب أي تصعيد ينتج عن أفعالها"، وأكدت أن "المواجهة مع "حزب الله" اللبناني ستتواصل".وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية، بأنه "جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة".
https://sarabic.ae/20240731/خامنئي-إسرائيل-مهدت-الطريق-لعقابها-الشديد-بسبب-قتلها-هنية-1091274842.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104313/37/1043133797_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_ff998b63d2b81f37df79dd7a8a0d7808.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, حركة حماس, إسماعيل هنية, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, حركة حماس, إسماعيل هنية, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, العالم, العالم العربي, الأخبار

مسؤولون إيرانيون: خامنئي أمر بتوجيه ضربة مباشرة على إسرائيل

20:05 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 20:13 GMT 31.07.2024)
© AFP 2023 / STRINGERالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / STRINGER
تابعنا عبر
أفاد مسؤولون إيرانيون، مساء اليوم الأربعاء، بأن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمر بتوجيه ضربة مباشرة إلى إسرائيل، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة طهران.
وقال 3 مسؤولين إيرانيين، بينهم ضابطان بالحرس الثوري الإيراني، إن "خامنئي أصدر أوامره، في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، عقب الإعلان عن اغتيال هنية".
وأضاف المسؤولون أن "القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا".
وكشفوا أن "من بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق، لتحقيق أقصى تأثير".
وأشاروا إلى أن "خامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب".
كما أكدوا أن "إيران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل"، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
خامنئي: إسرائيل مهدت الطريق لعقابها الشديد بسبب قتلها هنية
09:22 GMT
وكانت حركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران؛ حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
فيما حذّرت الحكومة الإسرائيلية إيران من أنها "ستتحمل عواقب أي تصعيد ينتج عن أفعالها"، وأكدت أن "المواجهة مع "حزب الله" اللبناني ستتواصل".
وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية، بأنه "جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала