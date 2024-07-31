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خامنئي: إسرائيل مهدت الطريق لعقابها الشديد بسبب قتلها هنية
خامنئي: إسرائيل مهدت الطريق لعقابها الشديد بسبب قتلها هنية
سبوتنيك عربي
أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل مهدت الطريق لعقابها القاسي بقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T09:22+0000
2024-07-31T09:25+0000
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المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
إسرائيل
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أكد خامنئي لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أن إسرائيل ستواجه عقوبة قاسية، بسبب قتلها لإسماعيل هنية. وقال خامنئي: "لقد قتل النظام الإسرائيلي الإرهابي المجرم ضيفنا العزيز في منزلنا وجعلنا نحزن، لكنه مهد الطريق أيضا لعقوبته القاسية".من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أن إيران تحقق في ملابسات مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، وحارسه الشخصي في طهران، وأن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها قريبًا، وفقًا لما ذكره الحرس الثوري الإيراني.وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت، يوم أمس، أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.وكان هنية قد وصل إلى طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.روسيا تدين بأشد العبارات اغتيال إسماعيل هنية "أنصار الله" تعليقا على اغتيال إسماعيل هنية: ردنا على الجريمة الإسرائيلية الأمريكية سيذهل العالم
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أخبار إيران, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار إيران, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

خامنئي: إسرائيل مهدت الطريق لعقابها الشديد بسبب قتلها هنية

09:22 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 09:25 GMT 31.07.2024)
© AP Photo المرشد الإيراني، علي خامنئي
 المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AP Photo
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أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل مهدت الطريق لعقابها القاسي بقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية.
أكد خامنئي لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أن إسرائيل ستواجه عقوبة قاسية، بسبب قتلها لإسماعيل هنية. وقال خامنئي: "لقد قتل النظام الإسرائيلي الإرهابي المجرم ضيفنا العزيز في منزلنا وجعلنا نحزن، لكنه مهد الطريق أيضا لعقوبته القاسية".
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أن إيران تحقق في ملابسات مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، وحارسه الشخصي في طهران، وأن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها قريبًا، وفقًا لما ذكره الحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت إيران الحداد لمدة ثلاثة أيام على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية، حسبما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
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تصويت... برأيك كيف ترد إيران على مقتل هنية "في عقر دارها"؟
07:28 GMT
وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت، يوم أمس، أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.
وكان هنية قد وصل إلى طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
روسيا تدين بأشد العبارات اغتيال إسماعيل هنية
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