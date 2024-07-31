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روسيا تدين بأشد العبارات اغتيال إسماعيل هنية
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روسيا تدين بأشد العبارات اغتيال إسماعيل هنية
روسيا تدين بأشد العبارات اغتيال إسماعيل هنية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، أندريه ناستاسين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T08:17+0000
2024-07-31T08:39+0000
العالم
روسيا
حركة حماس
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وقال ناستاسين أن روسيا تدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس، في ظل تدهور الوضع في الشرق الأوسط، بسبب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وأضاف ناستاسين: "مرة أخرى، نحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني ​​في المنطقة وإثارة مواجهة مسلحة واسعة النطاق".وأكد ناستاسين أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية سيؤثر سلبا على مفاوضات إسرائيل مع ممثلي الحركة بشأن وقف إطلاق النار، وعلّق قائلا: "ليس هناك شك في أن مقتل إسماعيل هنية سيكون له تأثير سلبي على مسار الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، والتي تم في إطارها الاتفاق على شروط مقبولة للطرفين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد أعلنت، يوم أمس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، جراء غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.وأكد ناستاسين أن موسكو تدين بشدة الضربة الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتشعر بالقلق إزاء احتمال تصعيد حاد للوضع في الشرق الأوسط، وتدعو الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.وقال ناستاسين: "إننا ندين بشدة العمل العسكري الذي قامت به إسرائيل، والذي يمثل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية والمعايير الأساسية للقانون الدولي، ونعتبر أنه من غير المقبول تنفيذ مثل هذه العمليات العسكرية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهو أمر محفوف بالمخاطر ينطوي على سقوط العديد من الضحايا في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية".وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لقصف جوي إسرائيلي، يوم أمس، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة 74 آخرين. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم على العاصمة اللبنانية وقع بهدف القضاء على قائد كبير في حزب الله، بحسب الجيش الإسرائيلي، المسؤول عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل 12 طفلا. ووصفت وزارة الخارجية الروسية الغارات الإسرائيلية على لبنان بأنها انتهاك للقانون الدولي.وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار، يوميا، على مواقع بعضهم البعض، في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240731/تصويت-برأيك-كيف-ترد-إيران-على-مقتل-هنية-في-عقر-دارها-1091271877.html
https://sarabic.ae/20240730/لبنان-يتقدم-بشكوى-لمجلس-الأمن-ردا-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-الضاحية-الجنوبية-1091265276.html
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العالم, روسيا, حركة حماس
العالم, روسيا, حركة حماس

روسيا تدين بأشد العبارات اغتيال إسماعيل هنية

08:17 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 08:39 GMT 31.07.2024)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، أندريه ناستاسين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الذي قتل إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال ناستاسين أن روسيا تدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس، في ظل تدهور الوضع في الشرق الأوسط، بسبب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وأضاف ناستاسين: "مرة أخرى، نحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني ​​في المنطقة وإثارة مواجهة مسلحة واسعة النطاق".
وأكد ناستاسين أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية سيؤثر سلبا على مفاوضات إسرائيل مع ممثلي الحركة بشأن وقف إطلاق النار، وعلّق قائلا: "ليس هناك شك في أن مقتل إسماعيل هنية سيكون له تأثير سلبي على مسار الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، والتي تم في إطارها الاتفاق على شروط مقبولة للطرفين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
وسائط متعددة
تصويت... برأيك كيف ترد إيران على مقتل هنية "في عقر دارها"؟
07:28 GMT
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد أعلنت، يوم أمس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، جراء غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.
وأكد ناستاسين أن موسكو تدين بشدة الضربة الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتشعر بالقلق إزاء احتمال تصعيد حاد للوضع في الشرق الأوسط، وتدعو الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وقال ناستاسين: "إننا ندين بشدة العمل العسكري الذي قامت به إسرائيل، والذي يمثل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية والمعايير الأساسية للقانون الدولي، ونعتبر أنه من غير المقبول تنفيذ مثل هذه العمليات العسكرية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهو أمر محفوف بالمخاطر ينطوي على سقوط العديد من الضحايا في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
أمس, 21:11 GMT
وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لقصف جوي إسرائيلي، يوم أمس، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة 74 آخرين. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم على العاصمة اللبنانية وقع بهدف القضاء على قائد كبير في حزب الله، بحسب الجيش الإسرائيلي، المسؤول عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل 12 طفلا. ووصفت وزارة الخارجية الروسية الغارات الإسرائيلية على لبنان بأنها انتهاك للقانون الدولي.
وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار، يوميا، على مواقع بعضهم البعض، في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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