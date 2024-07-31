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روسيا تدين بأشد العبارات اغتيال إسماعيل هنية
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"أنصار الله" تعليقا على اغتيال إسماعيل هنية: ردنا على الجريمة الإسرائيلية الأمريكية سيذهل العالم
"أنصار الله" تعليقا على اغتيال إسماعيل هنية: ردنا على الجريمة الإسرائيلية الأمريكية سيذهل العالم
سبوتنيك عربي
أدانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، وأكدت أن ردها سيكوم مزلزلا على هذه الجريمة الإسرائيلية... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T07:58+0000
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أدان المستشار القانوني لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الرب المرتضى، اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في إيران، وضرب العاصمة اللبنانية بيروت.وشدد المرتضى، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على ضرورة "إزالة إسرائيل من المنطقة، جراء الخطر الذي تشكله على أمن العرب"، مؤكدا أن "أنصار الله ماضية في تحقيق ذلك".وأشاد المرتضى "بالدور الكبير الذي لعبته "أنصار الله" عند طردها القوات الأمريكية من البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "الغرب فشل في الدفاع عن إسرائيل والرد على هجوم تل أبيب الذي نفذته الجماعة قبل أسبوع".وذكر أن "استهداف إسرائيل مثل خرقا أمنيا هائلا لمنظوماتها الدفاعية"، محذرا من "الخطوات التصعيدية التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية في المستقبل القريب".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد أعلنت، يوم أمس، أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.وكان هنية قد وصل إلى طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.القوات الأمريكية تعلن تدمير 3 زوارق مسيرة لـ "أنصار الله" في البحر الأحمرمسؤول في "أنصار الله" يكشف حجم خسائر ميناء الحديدة اليمني جراء الضربة الإسرائيلية
https://sarabic.ae/20240731/أنصار-الله-اغتيال-إسماعيل-هنية-جريمة-إرهابية-وانتهاك-صارخ-للقوانين-1091268950.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

"أنصار الله" تعليقا على اغتيال إسماعيل هنية: ردنا على الجريمة الإسرائيلية الأمريكية سيذهل العالم

07:58 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 08:20 GMT 31.07.2024)
© AP Photo / Adel Hana إسماعيل هنية
إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
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أدانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، وأكدت أن ردها سيكوم مزلزلا على هذه الجريمة الإسرائيلية الأمريكية.
أدان المستشار القانوني لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الرب المرتضى، اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في إيران، وضرب العاصمة اللبنانية بيروت.
وشدد المرتضى، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على ضرورة "إزالة إسرائيل من المنطقة، جراء الخطر الذي تشكله على أمن العرب"، مؤكدا أن "أنصار الله ماضية في تحقيق ذلك".
وكشف المرتضى أن "إسرائيل ستشهد ردا مفاجئا من "أنصار الله""، مؤكدا أن "صنعاء ستذهل وتزلزل العالم".
إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
أنصار الله: اغتيال إسماعيل هنية جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين
04:06 GMT
وأشاد المرتضى "بالدور الكبير الذي لعبته "أنصار الله" عند طردها القوات الأمريكية من البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "الغرب فشل في الدفاع عن إسرائيل والرد على هجوم تل أبيب الذي نفذته الجماعة قبل أسبوع".
وذكر أن "استهداف إسرائيل مثل خرقا أمنيا هائلا لمنظوماتها الدفاعية"، محذرا من "الخطوات التصعيدية التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية في المستقبل القريب".
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد أعلنت، يوم أمس، أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.
وكان هنية قد وصل إلى طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
القوات الأمريكية تعلن تدمير 3 زوارق مسيرة لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر
مسؤول في "أنصار الله" يكشف حجم خسائر ميناء الحديدة اليمني جراء الضربة الإسرائيلية
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