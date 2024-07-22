https://sarabic.ae/20240722/أنصار-الله-الرد-على-هجمات-إسرائيل-لن-يتأخر-والأيام-المقبلة-ستحمل-مفاجآت-1091033738.html

"أنصار الله": الرد على هجمات إسرائيل لن يتأخر والأيام المقبلة ستحمل مفاجآت

"أنصار الله": الرد على هجمات إسرائيل لن يتأخر والأيام المقبلة ستحمل مفاجآت

سبوتنيك عربي

أكد علي القحوم، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، أن "الرد على الهجمات الإسرائيلية، التي استهدفت مدينة الحديدة، السبت الماضي، لن... 22.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-22T17:09+0000

2024-07-22T17:09+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال القحوم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الأيام المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت"، مضيفا أن "بنك الأهداف سيكون واسعا شاملا للجغرافيا الفلسطينية المحتلة، واليمن الكبير له اليد الطولى والقدرة في تغيير موازين القوى وتحقيق الانتصار".وشنت مقاتلات إسرائيلية، السبت الماضي، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً "إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

https://sarabic.ae/20240720/نتنياهو-الضربة-الجوية-في-اليمن-رسالة-لكل-أعدائنا-أينما-كانوا-1090974919.html

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