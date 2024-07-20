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"أنصار الله" تتهم إسرائيل بشن غارات جوية على خزانات وقود في ميناء الحديدة... فيديو
"أنصار الله" تتهم إسرائيل بشن غارات جوية على خزانات وقود في ميناء الحديدة... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إعلامية تابعة لـ"أنصار الله"، اليوم السبت، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية اتهمت إسرائيل بشن غارات جوية استهدفت خزانات للوقود بميناء الحُديدة غربي... 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T16:18+0000
2024-07-20T16:18+0000
أنصار الله
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
طوفان الأقصى
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وقالت وزارة الصحة التابعة للجماعة، في بيان بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "هناك قتلى وجرحى نتيجة غارات جوية للعدو الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة".وأشار المصدر إلى أن هذه هي الغارات الجوية الإسرائيلية الأولى ضد جماعة "أنصار الله".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، صباح يوم أمس، استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة، لافتةً إلى أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها.وأوضحت أنه تم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم التحقيق في الحادث وبحث كيف تمكنت طائرة دون طيار الطيران التحليق لمسافة 2100 كم بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن.صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم أمس الجمعة، بأن بلاده ستقوم بتصفية الحساب مع كل من يمس بدولة إسرائيل.ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن غالانت أنه أنهى حالة تقييم الوضع العملياتي بعد انفجار طائرة دون طيار في مدينة تل أبيب، وبعدها بعث برسالة إلى الحوثيين في اليمن ومعهم إيران.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستصفي حسابها مع يهدد إسرائيل أو يعرضها للخطر.وأوضح دورون قادوش، المعلق العسكري للإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي سيبحث كيف تمكنت طائرة دون طيار الطيران التحليق لمسافة 2100 كم بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن، معتبرًا هذا الأمر بمثابة فشل في أنظمة الكشف، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه إذا لم يتم اكتشاف الهدف المشتبه به، فمن غير الممكن أيضا محاولة اعتراضه.وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق يوم أمس الجمعة، أن الطائرة دون طيار التي انفجرت في تل أبيب رصدتها أنظمة الكشف الجوي وتقرر عدم اعتراضها لعدم تصنيفها كهدف معاد.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطير، ويتحمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب، قبل ساعات، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار وأنه لا توجد طائرات مماثلة إضافية في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الطائرة هي طائرة دون طيار بعيدة المدى، حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.فيما لفتت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب صباح اليوم الجمعة. وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة: "سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".
https://sarabic.ae/20240720/خبير-تهديد-تل-أبيب-بمهاجمة-اليمن-مجرد-حرب-نفسية-لتهدئة-مخاوف-الإسرائيليين--1090965728.html
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أنصار الله, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
أنصار الله, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى

"أنصار الله" تتهم إسرائيل بشن غارات جوية على خزانات وقود في ميناء الحديدة... فيديو

16:18 GMT 20.07.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024
 المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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أفادت مصادر إعلامية تابعة لـ"أنصار الله"، اليوم السبت، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية اتهمت إسرائيل بشن غارات جوية استهدفت خزانات للوقود بميناء الحُديدة غربي اليمن.
وقالت وزارة الصحة التابعة للجماعة، في بيان بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "هناك قتلى وجرحى نتيجة غارات جوية للعدو الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة".
وأشار المصدر إلى أن هذه هي الغارات الجوية الإسرائيلية الأولى ضد جماعة "أنصار الله".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، صباح يوم أمس، استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة، لافتةً إلى أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها.
وأوضحت أنه تم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم التحقيق في الحادث وبحث كيف تمكنت طائرة دون طيار الطيران التحليق لمسافة 2100 كم بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن.
وأفادت بأن الجيش أجرى تحقيقا أوليا، وتبين أن أنظمة الدفاع الجوي قد رصدت طائرة دون طيارة لكنها لم تصنف على أنها تهديد جوي، وبالتالي لم يتم تفعيل أي إنذار ولم يتم إسقاط الهدف.
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم أمس الجمعة، بأن بلاده ستقوم بتصفية الحساب مع كل من يمس بدولة إسرائيل.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن غالانت أنه أنهى حالة تقييم الوضع العملياتي بعد انفجار طائرة دون طيار في مدينة تل أبيب، وبعدها بعث برسالة إلى الحوثيين في اليمن ومعهم إيران.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستصفي حسابها مع يهدد إسرائيل أو يعرضها للخطر.
يأتي هذا في وقت أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، أن الجيش قرر تعزيز وزيادة طلعات طائراته الجوية في سماء البلاد، وإجراء تحقيق معمق بشأن اختراق طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي وقصف مدينة تل أبيب.
وأوضح دورون قادوش، المعلق العسكري للإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي سيبحث كيف تمكنت طائرة دون طيار الطيران التحليق لمسافة 2100 كم بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن، معتبرًا هذا الأمر بمثابة فشل في أنظمة الكشف، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه إذا لم يتم اكتشاف الهدف المشتبه به، فمن غير الممكن أيضا محاولة اعتراضه.
أحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
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وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق يوم أمس الجمعة، أن الطائرة دون طيار التي انفجرت في تل أبيب رصدتها أنظمة الكشف الجوي وتقرر عدم اعتراضها لعدم تصنيفها كهدف معاد.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطير، ويتحمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب، قبل ساعات، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار وأنه لا توجد طائرات مماثلة إضافية في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الطائرة هي طائرة دون طيار بعيدة المدى، حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.
فيما لفتت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب صباح اليوم الجمعة. وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة: "سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".
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