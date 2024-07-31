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"حماس" تعلن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة "صهيونية" في طهران
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"حماس" تعلن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة "صهيونية" في طهران
"حماس" تعلن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة "صهيونية" في طهران
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، قتل في غارة "صهيونية" استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T03:02+0000
2024-07-31T03:59+0000
حركة حماس
إسماعيل هنية
إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان لها: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم: الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية".وأضافت أن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
https://sarabic.ae/20240731/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مقتل-رئيس-المكتب-السياسي-لحماس-إسماعيل-هنية-1091268402.html
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حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, إيران, أخبار إيران
حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, إيران, أخبار إيران

"حماس" تعلن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة "صهيونية" في طهران

03:02 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 03:59 GMT 31.07.2024)
© AP Photo / Dalati Nohraرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Dalati Nohra
تابعنا عبر
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، قتل في غارة "صهيونية" استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان لها: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم: الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية".
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية
03:11 GMT
وأضافت أن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".
وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
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