https://sarabic.ae/20240731/حركة-حماس-إغتيال-إسماعيل-هنية-بطهران-1091268435.html
"حماس" تعلن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة "صهيونية" في طهران
"حماس" تعلن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة "صهيونية" في طهران
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، قتل في غارة "صهيونية" استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T03:02+0000
2024-07-31T03:02+0000
2024-07-31T03:59+0000
حركة حماس
إسماعيل هنية
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285610_0:74:3084:1809_1920x0_80_0_0_d1ac2c37b76b81e88a3ddfb9fc8a4a6c.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان لها: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم: الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية".وأضافت أن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
https://sarabic.ae/20240731/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مقتل-رئيس-المكتب-السياسي-لحماس-إسماعيل-هنية-1091268402.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285610_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_11479dadf1bebc625722612bf5fbe00e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, إيران, أخبار إيران
حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, إيران, أخبار إيران
"حماس" تعلن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة "صهيونية" في طهران
03:02 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 03:59 GMT 31.07.2024)
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، قتل في غارة "صهيونية" استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت الحركة في بيان لها: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم: الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية".
وأضافت أن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".
وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.