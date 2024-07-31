https://sarabic.ae/20240731/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مقتل-رئيس-المكتب-السياسي-لحماس-إسماعيل-هنية-1091268402.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه نتيجة تعرض... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T03:11+0000
2024-07-31T03:11+0000
2024-07-31T03:52+0000
حركة حماس
إيران
أخبار إيران
إسماعيل هنية
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن الحرس الثوري الإيراني قوله في بيان: "بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون؛ نعزي الأمة الفلسطينية البطلة والأمة الإسلامية ومناضلي جبهة المقاومة والأمة الإيرانية الشريفة. أصيب صباح اليوم مقر إقامة السيد الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران، وعلى إثر هذه الحادثة استشهد هو وأحد حراسه".وأضاف البيان: "يجري التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقًا".وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
https://sarabic.ae/20240731/حركة-حماس-إغتيال-إسماعيل-هنية-بطهران-1091268435.html
إيران
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سبوتنيك عربي
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حركة حماس, إيران, أخبار إيران, إسماعيل هنية
حركة حماس, إيران, أخبار إيران, إسماعيل هنية
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية
03:11 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 03:52 GMT 31.07.2024)
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه نتيجة تعرض منزلهما لقصف في طهران.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن الحرس الثوري الإيراني قوله في بيان: "بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون؛ نعزي الأمة الفلسطينية البطلة والأمة الإسلامية ومناضلي جبهة المقاومة والأمة الإيرانية الشريفة. أصيب صباح اليوم مقر إقامة السيد الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران، وعلى إثر هذه الحادثة استشهد هو وأحد حراسه".
وأضاف البيان: "يجري التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقًا".
وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.