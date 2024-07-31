https://sarabic.ae/20240731/أنصار-الله-اغتيال-إسماعيل-هنية-جريمة-إرهابية-وانتهاك-صارخ-للقوانين-1091268950.html
أنصار الله: اغتيال إسماعيل هنية جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين
أنصار الله: اغتيال إسماعيل هنية جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين
سبوتنيك عربي
نعى محمد علي الحوثي، القيادي في حركة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، الذي قُتل في غارة إسرائيلية... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T04:06+0000
2024-07-31T04:06+0000
2024-07-31T04:54+0000
حركة حماس
أنصار الله
إسماعيل هنية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لحركة "أنصار الله"، عبر منصة "إكس"، إن استهداف هنية يُعتبر "جريمة إرهابية شنعاء".وأكد الحوثي أن هذا الاستهداف يمثل "انتهاكًا صارخًا للقوانين والقيم المثلى".وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس الفلسطينية أن هنية قتل في هجوم إسرائيلي على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.انتخب هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة "حماس" في 2017 خلفاً لخالد مشعل. وكان هنية بالفعل شخصية معروفة بعد أن أصبح رئيس وزراء فلسطين في 2006 إثر فوز الحركة غير المتوقع في انتخابات البرلمان تلك السنة.سافر في مهام دبلوماسية إلى إيران وتركيا خلال الحرب، والتقى بكل من الرئيسين التركي والإيراني. كما كان يحافظ على علاقات جيدة مع رؤساء الفصائل الفلسطينية المختلفة، بما في ذلك خصوم حماس.يشار إلى أن هنية انضم إلى حماس في 1987 عندما تأسست الحركة في خضم الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي استمرت حتى 1993.
https://sarabic.ae/20240731/حركة-حماس-إغتيال-إسماعيل-هنية-بطهران-1091268435.html
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حركة حماس, أنصار الله, إسماعيل هنية
حركة حماس, أنصار الله, إسماعيل هنية
أنصار الله: اغتيال إسماعيل هنية جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين
04:06 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 04:54 GMT 31.07.2024)
نعى محمد علي الحوثي، القيادي في حركة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، الذي قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لحركة "أنصار الله"، عبر منصة "إكس"، إن استهداف هنية يُعتبر "جريمة إرهابية شنعاء".
وأكد الحوثي أن هذا الاستهداف يمثل "انتهاكًا صارخًا للقوانين والقيم المثلى".
وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس الفلسطينية أن هنية قتل في هجوم إسرائيلي على مقر إقامته في طهران
بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
انتخب هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة "حماس" في 2017 خلفاً لخالد مشعل. وكان هنية بالفعل شخصية معروفة بعد أن أصبح رئيس وزراء فلسطين في 2006 إثر فوز الحركة غير المتوقع في انتخابات البرلمان تلك السنة.
سافر في مهام دبلوماسية إلى إيران وتركيا خلال الحرب، والتقى بكل من الرئيسين التركي والإيراني. كما كان يحافظ على علاقات جيدة مع رؤساء الفصائل الفلسطينية المختلفة، بما في ذلك خصوم حماس.
يشار إلى أن هنية انضم إلى حماس في 1987 عندما تأسست الحركة في خضم الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي استمرت حتى 1993.